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Vidéo : Benzema rouvre la plaie de Ronaldo avec une nouvelle déclaration

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L’attaquant français a désigné le meilleur joueur.

Le Français Karim Benzema, attaquant du Al-Hilal, a ravivé les tensions avec la légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, en faisant une nouvelle déclaration sur le meilleur attaquant de l'histoire.

Ronaldo s’est en effet publiquement désigné, à plusieurs reprises, comme le meilleur joueur de l’histoire, tant sur le plan individuel que collectif.

Ces déclarations ont toutefois suscité de nombreuses critiques, la plupart des experts penchant pour son éternel rival, la star argentine Lionel Messi.

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Pourtant, d’autres experts estiment que Ronaldo reste le joueur le plus décisif, puisqu’il demeure le meilleur buteur de l’histoire et transforme la moindre demi-occasion en but.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH55-BRA-GHA-GOALAFP

    Le meilleur de tous les temps

    Karim Benzema a accordé une interview à la chaîne brésilienne « Canal Goat » après la rencontre entre Al-Khaldoua et Al-Hilal, samedi dernier, en championnat saoudien. Le journaliste lui a alors présenté une vieille photo où l’on voit l’attaquant français arborant le maillot de la légende Ronaldo Nazário.

    « Qu'en penses-tu ? », lui a demandé le journaliste. L'attaquant français a immédiatement répondu : « Ronaldo a été ma principale source d'inspiration dans le football ; il a toujours été le meilleur. À mes yeux, il n'y a pas d'autre avant-centre comme lui. »

    Avant d’ajouter avec conviction : « Je suis moi-même attaquant, et comme je l’ai dit, il n’y en a pas d’autre comme lui. Les gens savent déjà que c’est mon joueur préféré, et pour moi, il reste le meilleur. »


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  • La blessure de Ronaldo

    Anodine en apparence, la déclaration de Benzema réouvre le dossier sensible qui oppose l’attaquant français à Cristiano Ronaldo.

    Ronaldo avait affirmé la saison dernière être le meilleur de l’histoire ; Benzema lui avait rétorqué après la victoire contre Al-Hilal avec Al-Ittihad (4-1).

    « Chacun est libre de dire ce qu’il veut, a tempéré Benzema. S’il se considère comme le meilleur joueur de l’histoire, c’est son droit. »

    Il a ajouté : « Mais selon moi, il y a beaucoup d’autres grands joueurs. Par exemple, je préfère Ronaldo Nazário, la légende brésilienne. Mais en même temps, Cristiano reste Cristiano. »

    Il a conclu : « Je n'aime pas comparer les joueurs, chaque footballeur a son histoire et Cristiano a le sien. »

    Plus tard, Benzema a de nouveau publié sur son compte Instagram officiel une photo de lui portant le maillot de Ronaldo « le Phénomène », un geste perçu par certains comme une nouvelle pique adressée à Cristiano.


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    Un superbe triplé

    Par ailleurs, Benzema a permis au Hilal de remporter, jeudi dernier, une victoire écrasante contre Al-Khaloud (6-0) lors de la 29e journée du championnat.

    L’attaquant français a inscrit un superbe triplé, son deuxième sous les couleurs du club saoudien, portant à huit son total de buts en sept rencontres.

    Il s’agit de son 20e triplé en carrière et du septième sur les terrains saoudiens, dont cinq réalisés sous les couleurs d’Al-Ittihad et deux avec Al-Hilal.