Vidéo : Benzema rouvre la plaie de Ronaldo avec une nouvelle déclaration

Le Français Karim Benzema, attaquant du Al-Hilal, a ravivé les tensions avec la légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, en faisant une nouvelle déclaration sur le meilleur attaquant de l'histoire.

Ronaldo s’est en effet publiquement désigné, à plusieurs reprises, comme le meilleur joueur de l’histoire, tant sur le plan individuel que collectif.

Ces déclarations ont toutefois suscité de nombreuses critiques, la plupart des experts penchant pour son éternel rival, la star argentine Lionel Messi.

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Pourtant, d’autres experts estiment que Ronaldo reste le joueur le plus décisif, puisqu’il demeure le meilleur buteur de l’histoire et transforme la moindre demi-occasion en but.