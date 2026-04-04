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Vidéo : Barcelone écrase l'Atlético grâce à un but de Lewandowski

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Espagne

Blugrana profite du cadeau offert par le Real et porte son avance à 7 points

Barcelone a remporté le choc de la 30e journée de la Liga en s'imposant de justesse face à l'Atlético de Madrid (2-1), ce samedi soir, au stade Metropolitano.

Le match s'est déroulé sur le fil de l'égalité jusqu'aux dernières minutes, avant que Robert Lewandowski n'inscrive le but décisif de Barcelone à la 87e minute.

Cette victoire donne un élan considérable au Barça dans la course au titre, puisqu'il consolide sa place de leader de la Liga avec 76 points et compte désormais 7 points d'avance sur le Real Madrid, qui s'est incliné cet après-midi 2-1 sur le terrain du Real Majorque, tandis que l'Atlético reste bloqué à 57 points, en quatrième position.

  • La tension monte… 10 minutes de folie

    L'Atlético a dominé le début de la rencontre grâce à son habituel pressing physique et a ouvert le score à la 39e minute par Giuliano Simeone, qui a profité d'un centre précis de Clément Lenglet pour marquer d'une tête puissante.

    Barcelone n'a pas laissé beaucoup de répit aux Rojiblancos, la réponse venant rapidement à la 42e minute grâce à un superbe but de Marcus Rashford, qui a profité d'une passe décisive de Dani Olmo pour s'infiltrer sur le côté gauche et égaliser.

    Les dernières minutes de la première mi-temps ont été très tendues, avec des cartons jaunes et des tentatives de part et d'autre, avant l'expulsion de Nicolás González à la 45e+7, puis la mi-temps s'est terminée sur un score de 1-1.

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  • Domination catalane… Une pression constante et des occasions manquées

    Dès le début de la deuxième mi-temps, Barcelone a progressivement imposé son rythme au match, tirant parti des déplacements et de la vitesse de Lamine Yamal sur le flanc droit.

    Le Barça a tenté de construire ses attaques depuis l'arrière, mais la défense de l'Atlético, emmenée par Rubén Le Normand et José María Giménez, est restée solide.

    À la 75e minute, Yamal a envoyé un long ballon en profondeur, mais celui-ci a été facilement capté par le gardien de l'Atlético, Juan Musso.

    La pression catalane s'est poursuivie sans se traduire en buts, avec des tentatives de João Cancelo et Ferran Torres brillamment repoussées par Musso.

  • Des changements décisifs… Flick renforce le milieu de terrain et l'attaque

    À la 78e minute, l'entraîneur Hansi Flick a procédé à un double changement pour renforcer son équipe : il a fait entrer Gavi à la place d'Erik Garcia afin d'apporter plus de dynamisme au milieu de terrain, et a fait entrer Robert Lewandowski à la place de Marcus Rashford pour donner à l'attaque davantage d'expérience et de présence devant le but.

    Ces remplacements sont survenus à un moment idéal, alors que Barcelone intensifiait sa pression à la recherche du but de la victoire, d'autant plus qu'il avait l'occasion de prendre sept points d'avance sur le Real Madrid à huit journées de la fin.

    À la 81e minute, une occasion en or a été gâchée après une passe de Pedri vers Jules Koundé, mais une intervention magistrale de Giménez a sauvé la mise (avec un drapeau levé pour hors-jeu).

  • Le tueur Lewandowski

    Le match s'est débloqué à la 87e minute sur une action dramatique. João Cancelo a habilement récupéré le ballon dans la surface et a tiré avec puissance depuis un angle fermé ; Mousso a repoussé le ballon, qui a rebondi directement sur la poitrine de Robert Lewandowski, pris au dépourvu, avant de finir au fond des filets sur un but où la « chance » a joué un rôle prépondérant.

    L'Atlético a tenté de réagir à la 84e minute par une contre-attaque vers Alexander Sorloth, mais l'occasion a été manquée.

    Le match s'est terminé sur une victoire 2-1 de Barcelone, confirmant ainsi la légitimité de l'équipe en tête du classement malgré la difficulté de la tâche à l'extérieur.

    Ce choc n'est que le premier épisode d'une série de duels acharnés entre les deux équipes, qui se préparent à un match décisif mercredi prochain lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. 

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