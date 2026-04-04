Vidéo : Barcelone écrase l'Atlético grâce à un but de Lewandowski

Barcelone a remporté le choc de la 30e journée de la Liga en s'imposant de justesse face à l'Atlético de Madrid (2-1), ce samedi soir, au stade Metropolitano.

Le match s'est déroulé sur le fil de l'égalité jusqu'aux dernières minutes, avant que Robert Lewandowski n'inscrive le but décisif de Barcelone à la 87e minute.

Cette victoire donne un élan considérable au Barça dans la course au titre, puisqu'il consolide sa place de leader de la Liga avec 76 points et compte désormais 7 points d'avance sur le Real Madrid, qui s'est incliné cet après-midi 2-1 sur le terrain du Real Majorque, tandis que l'Atlético reste bloqué à 57 points, en quatrième position.