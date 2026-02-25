VIDÉO : Amad Diallo, star de Manchester United, désigne les trois meilleurs joueurs du monde actuellement et sélectionne les meilleurs joueurs de tous les temps de la Premier League

Lorsque ESPN lui a demandé de nommer les trois meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, les choix d'Amad ont reflété une profonde admiration pour le talent et la brillante technique de la Liga. La jeune star de Manchester United a choisi Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé comme son trio de tête, négligeant notamment les grands noms de la Premier League au profit des talents explosifs qui dominent actuellement les paysages espagnol et français.

Cette préférence pour les centres créatifs espagnols et français suggère qu'Amad est particulièrement attiré par les dribbleurs « purs » qui excellent dans les situations de un contre un. En omettant des poids lourds tels qu'Erling Haaland ou les maestros du milieu de terrain de Manchester City, il a mis en évidence son penchant personnel pour l'esthétique et la nature mercurienne du jeu.