VIDÉO : Amad Diallo, star de Manchester United, désigne les trois meilleurs joueurs du monde actuellement et sélectionne les meilleurs joueurs de tous les temps de la Premier League
L'élite du football mondial
Lorsque ESPN lui a demandé de nommer les trois meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, les choix d'Amad ont reflété une profonde admiration pour le talent et la brillante technique de la Liga. La jeune star de Manchester United a choisi Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé comme son trio de tête, négligeant notamment les grands noms de la Premier League au profit des talents explosifs qui dominent actuellement les paysages espagnol et français.
Cette préférence pour les centres créatifs espagnols et français suggère qu'Amad est particulièrement attiré par les dribbleurs « purs » qui excellent dans les situations de un contre un. En omettant des poids lourds tels qu'Erling Haaland ou les maestros du milieu de terrain de Manchester City, il a mis en évidence son penchant personnel pour l'esthétique et la nature mercurienne du jeu.
Le trio « électrique » : les ailiers préférés d'Amad
Les choix de la jeune star de Manchester United reflètent une profonde admiration pour le talent et la franchise, des qualités qu'il tente souvent d'imiter dans son propre jeu sous les projecteurs du Theatre of Dreams. Diallo cite Luis Diaz, du Bayern Munich, parmi ses trois ailiers préférés, aux côtés de Lamine Yamal et Vinicius Jr. La présence de l'ancien joueur de Liverpool aux côtés de Vinicius, joueur incontournable du Real Madrid, et de Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, souligne à quel point le Colombien est apprécié par ses pairs.
Hommage aux légendes et aux icônes africaines
La conversation s'est ensuite orientée vers le débat sur les plus grands joueurs de tous les temps dans le contexte de la Premier League. En repensant aux légendes qui ont bâti la réputation de la division, Amad a identifié Thierry Henry, Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo comme les trois plus grands joueurs de l'histoire de la compétition. Ce choix comble le fossé entre l'âge d'or de Manchester United et la période des « Invincibles » d'Arsenal, reflétant son respect pour l'héritage de la ligue.
Fier d'être Ivoirien, Amad a également rendu hommage aux pionniers du football africain. Sa liste des trois plus grands joueurs africains de tous les temps comprend son légendaire compatriote Didier Drogba, aux côtés de Samuel Eto'o et Yaya Touré. Cette sélection souligne l'immense influence que ces icônes ont eue sur la jeune génération de talents africains qui font actuellement leurs preuves en Europe.
La vie à Carrington : le cercle intime d'Amad
Au-delà de ses goûts internationaux, Amad a donné un aperçu de la dynamique dans les vestiaires de Manchester United. Lorsqu'on lui a demandé qui étaient ses amis les plus proches au sein du club, il a cité Leny Yoro, Bryan Mbeumo et Ayden Heaven.
Alors qu'Amad poursuit son développement à Old Trafford, il s'inspire clairement des meilleurs du milieu. Avec deux buts et trois passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le jeune ailier commence à traduire cette inspiration en résultats tangibles sur le terrain. Reste à voir s'il pourra reproduire pleinement l'impact dévastateur des joueurs qu'il admire, mais son goût pour le talent - de l'héritage de Henry à la brillante modernité de Díaz - suggère qu'il sait exactement ce qu'il faut pour atteindre les sommets de ce sport.
