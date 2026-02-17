Victor Osimhen affirme que Naples « m'a traité comme un chien » dans une vidéo TikTok dénonçant le racisme

La relation entre Osimhen et le président du Napoli, De Laurentiis, s'était détériorée au moment où un premier accord de prêt avait été conclu avec le grand club turc Galatasaray. Il avait été le meilleur buteur de la Serie A en 2022-23, avec 31 buts marqués toutes compétitions confondues, mais les choses avaient rapidement dégénéré.

En septembre 2023, Naples s'est ouvertement moqué d'Osimhen sur ses réseaux sociaux après l'avoir vu rater un penalty contre Bologne. Le contenu de ces publications a suscité de nombreuses critiques et a poussé Osimhen à réfléchir à ses options.

Il a ajouté : « Je suis désolé pour les fans, aussi parce que je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé auparavant. Certains d'entre eux sont même venus chez moi pour me demander des explications. Je leur ai demandé de se mettre à ma place. Après que Naples ait publié cette vidéo sur TikTok, quelque chose s'est brisé.

Tout le monde peut rater un penalty, et tout le monde peut être moqué pour cela. Naples ne l'a fait qu'à moi, et avec certaines insinuations en plus. J'ai été victime d'insultes racistes, et j'ai pris ma décision. Je voulais partir. J'ai supprimé les photos de moi portant le maillot de Naples de mon compte Instagram, et ils en ont profité pour monter les fans contre moi. Et dire que, pour moi, ma fille est plus napolitaine que nigériane.

Personne ne s'est jamais excusé publiquement pour ce qui s'est passé. Après cette fameuse vidéo, Edoardo De Laurentiis m'a appelé plusieurs fois. C'est tout. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient selon lesquelles j'arrivais en retard à l'entraînement et que je me disputais avec mes coéquipiers. Ce sont tous des mensonges. Je suis désolé pour les supporters, mais je les comprends et je les admire : ils soutiennent le club, quoi qu'il arrive. Pour eux, Naples passe avant tout. »