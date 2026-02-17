Getty
Victor Osimhen affirme que Naples « m'a traité comme un chien » dans une vidéo TikTok dénonçant le racisme
La Juventus voulait recruter la star nigériane Osimhen.
Antonio Conte, entraîneur à succès, a pris les rênes du Napoli à l'été 2024 et souhaitait qu'Osimhen reste au Stadio Diego Armando Maradona. Mais le joueur de 27 ans avait déjà pris sa décision : il voulait partir, et la Juventus tentait de le convaincre de rester dans le championnat italien.
L'attaquant nigérian a déclaré à la Gazzetta dello Sport: « J'aurais pu être dans deux autres grands clubs de Serie A aujourd'hui. [L'ancien directeur de la Juventus] Giuntoli m'a appelé pour me faire venir à la Juve avant le début des négociations avec Galatasaray. J'ai discuté avec plusieurs personnes du club. Ils se sont montrés intéressés, mais je savais qu'il [le président de Naples, Aurelio De Laurentiis] ne me laisserait pas partir. Quoi qu'il en soit, l'intérêt était bien réel. Et quand la Juventus vous appelle, quoi qu'il arrive, vous vous asseyez et vous écoutez. »
Comment Osimhen a réagi à la vidéo raciste publiée par Naples
La relation entre Osimhen et le président du Napoli, De Laurentiis, s'était détériorée au moment où un premier accord de prêt avait été conclu avec le grand club turc Galatasaray. Il avait été le meilleur buteur de la Serie A en 2022-23, avec 31 buts marqués toutes compétitions confondues, mais les choses avaient rapidement dégénéré.
En septembre 2023, Naples s'est ouvertement moqué d'Osimhen sur ses réseaux sociaux après l'avoir vu rater un penalty contre Bologne. Le contenu de ces publications a suscité de nombreuses critiques et a poussé Osimhen à réfléchir à ses options.
Il a ajouté : « Je suis désolé pour les fans, aussi parce que je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé auparavant. Certains d'entre eux sont même venus chez moi pour me demander des explications. Je leur ai demandé de se mettre à ma place. Après que Naples ait publié cette vidéo sur TikTok, quelque chose s'est brisé.
Tout le monde peut rater un penalty, et tout le monde peut être moqué pour cela. Naples ne l'a fait qu'à moi, et avec certaines insinuations en plus. J'ai été victime d'insultes racistes, et j'ai pris ma décision. Je voulais partir. J'ai supprimé les photos de moi portant le maillot de Naples de mon compte Instagram, et ils en ont profité pour monter les fans contre moi. Et dire que, pour moi, ma fille est plus napolitaine que nigériane.
Personne ne s'est jamais excusé publiquement pour ce qui s'est passé. Après cette fameuse vidéo, Edoardo De Laurentiis m'a appelé plusieurs fois. C'est tout. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient selon lesquelles j'arrivais en retard à l'entraînement et que je me disputais avec mes coéquipiers. Ce sont tous des mensonges. Je suis désolé pour les supporters, mais je les comprends et je les admire : ils soutiennent le club, quoi qu'il arrive. Pour eux, Naples passe avant tout. »
Osimhen a signé un nouveau contrat, mais a tout de même quitté le club.
Osimhen a bien signé une prolongation de contrat avec Naples en décembre 2023, mais ces conditions n'ont été convenues que pour maintenir son prix élevé. Il savait qu'il ne resterait pas à Naples.
Il a poursuivi en disant : « Nous avions conclu un accord à l'amiable selon lequel je pouvais partir l'été suivant, mais cet engagement n'a pas été pleinement respecté par l'autre partie. Ils ont essayé de m'envoyer jouer n'importe où, mais ils m'ont traité comme un chien. Va ici, va là, fais ceci, fais cela. J'ai travaillé très dur pour construire ma carrière et je ne pouvais pas accepter ce genre de traitement. Je ne suis pas une marionnette. »
Conte n'a pas réussi à convaincre Osimhen de rester. Il a ajouté à propos de ces discussions : « Bien sûr, même si certaines personnes ont dit qu'il ne voulait pas de moi. Êtes-vous sérieux ? Quel entraîneur à ce moment-là n'aurait pas voulu de moi ? Dès son arrivée, Conte m'a convoqué dans son bureau et m'a dit qu'il était au courant de la situation, mais que malgré tout, il voulait que je reste.
J'ai répondu que j'aurais aimé travailler avec lui, mais que j'avais pris ma décision : je ne voulais pas continuer à travailler dans un endroit où je ne me sentais pas heureux. »
Osimhen a retrouvé le sourire en Turquie
Osimhen en est maintenant à sa deuxième saison avec Gala, après avoir obtenu un transfert définitif, avec 52 buts marqués en 63 apparitions.
Il a déclaré à propos de son passage en Turquie : « J'ai trouvé un club et une ville que j'adore. C'était peut-être un coup de chance. Dès que vous arrivez à Istanbul, vous comprenez pourquoi tous ceux qui ont joué ici sont tombés amoureux de l'équipe et des gens. Je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable. »
