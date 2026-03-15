Vérone-Gênes 0-2, les notes de CM
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Vérone-Gênes, les notes de CM
VÉRONEUne première mi-temps assez bien maîtrisée, puis la défense a cédé, semblant aujourd’hui très en difficulté. Orban n’a pas brillé en attaque, l’équipe s’en sort de justesse. Désormais, l’espoir du maintien s’éloigne de plus en plus.
Montipò 5 : beaucoup de difficultés aujourd’hui et des imprécisions, surtout sur les ballons aériens et les sorties anticipées.
Nelsson 5,5 : de nombreuses erreurs techniques et peu de précision dans les contre-attaques.
Edmundsson 5 : il laisse souvent filer l'attaquant adverse et ne parvient pas à conclure comme il le devrait.
Valentini 5 : des difficultés surtout dans les duels physiques, il se fait dépasser de la tête à plusieurs reprises.
Oyegoke 4,5 : lent et prévisible, il perd des ballons importants. Remplacé dès la fin de la première mi-temps.(à partir de la 1ère minute de la deuxième mi-temps, Belghali 5,5 : à part quelques accélérations en contre-attaque, trop peu.)
Akpa Akpro 6 : il y met du cœur, même s’il est souvent peu suivi par ses coéquipiers.
Gagliardini 6 : au milieu de terrain, il fait ce qu’il peut, en essayant d’ouvrir le jeu et de construire quelques actions pour les attaquants, qui ne saisissent toutefois pas les occasions.
Harroui 5 : lorsqu'il arrive dans la moitié de terrain adverse, il est toujours trop précipité et peu précis dans ses passes en profondeur. (à partir de la 20e minute de la deuxième mi-temps, Suslov 5,5 : à part quelques occasions en fin de match, rien de bien concret.)
Frese 6 : il court beaucoup, parfois même pour ses coéquipiers en attaque. Il tente quelques tirs de loin, sans plus. (à partir de la 40e min. de la 2e mi-temps, Sarr : s.v.)
Bowie 6 : il se montre un peu plus présent que son coéquipier en attaque. Trop isolé, il ne peut pas faire grand-chose.
Orban 5 : match tout à fait insuffisant et, quand il manque à l'appel, le reste de l'équipe en pâtit. Lent et prévisible, il se fait neutraliser par la défense adverse. (à partir de la 41e min de la 2e mi-temps, Mosquera : sans note)
Entraîneur Sammarco 5,5 : Vérone souffre toujours énormément sur les coups de pied arrêtés et, plus généralement, en phase défensive. Les changements ne servent pas à grand-chose.
GÊNES
Après une première mi-temps de rodage, l'équipe parvient à s'imposer face à ses adversaires en seconde période et remporte trois points cruciaux pour le maintien, décrochant également une victoire à l'extérieur après une longue période.
Bijlow 6 : peu sollicité, il est rarement mis en difficulté par les adversaires.
Marcandalli 6,5 : un match solide, il n'hésite pas à monter sur son côté et assure bien en défense.
Ostigard 7,5 : il réalise vraiment un excellent match. En défense, il neutralise Orban et, dans la surface de réparation adverse, s'impose de la tête pour sceller définitivement le sort de la rencontre.
Vasquez 6,5 : il contrôle bien les différentes situations de jeu, avec une bonne organisation.
Ellertsson 7 : véritable épine dans le pied des attaquants adverses, il met toujours un pied pour perturber les actions de Bowie et de ses coéquipiers.
Malinovsky 6 : match en dents de scie, qui dans l'ensemble peut être considéré comme satisfaisant. Il lui manque peut-être un peu plus de précision. (À partir de la 26e minute de la deuxième mi-temps, Amorim 6 : il entre bien dans le match, se montrant à l'occasion des contre-attaques.)
Frendrup 6,5 : toujours bien au cœur de l'action, il fait circuler le ballon rapidement, s'entendant bien avec ses coéquipiers de ligne.
Messias 7 : il court beaucoup, couvrant tout le couloir. Ses initiatives en un contre un sont bonnes. Il sort épuisé. (à la 43e min. de la 2e mi-temps, Martin : s.v.)
Sabelli 5,5 : un pas en arrière par rapport aux dernières sorties, un peu imprécis dans ses passes. (à la 14e min. de la 2e mi-temps, Norton-Cuffy 6,5 : il entre très bien dans le match, se mettant au service de ses coéquipiers et transformant bien l'action défensive en offensive).
Colombo 6 : bon état d'esprit, globalement satisfaisant. (à partir de la 34e min. de la 2e mi-temps, Ekhator : s.v.)
Ekuban 5,5 : il lui fallait plus de mordant devant le but, un peu guindé et timide. (à partir de la 15e min. de la 2e mi-temps, Vitinha 7 : il entre et change la donne en quelques minutes. Un impact décisif aujourd'hui, qui récompense la confiance de son entraîneur.)
Entraîneur De Rossi 7 : une équipe de Gênes bien organisée qui sait toujours ce qu'elle doit faire. Depuis le banc, il parvient également à trouver d'excellents remplaçants.