Vérone-Gênes, les notes de CM

Après une première mi-temps de rodage, l'équipe parvient à s'imposer face à ses adversaires en seconde période et remporte trois points cruciaux pour le maintien, décrochant également une victoire à l'extérieur après une longue période.

Bijlow 6 : peu sollicité, il est rarement mis en difficulté par les adversaires.

Marcandalli 6,5 : un match solide, il n'hésite pas à monter sur son côté et assure bien en défense.

Ostigard 7,5 : il réalise vraiment un excellent match. En défense, il neutralise Orban et, dans la surface de réparation adverse, s'impose de la tête pour sceller définitivement le sort de la rencontre.

Vasquez 6,5 : il contrôle bien les différentes situations de jeu, avec une bonne organisation.

Ellertsson 7 : véritable épine dans le pied des attaquants adverses, il met toujours un pied pour perturber les actions de Bowie et de ses coéquipiers.

Malinovsky 6 : match en dents de scie, qui dans l'ensemble peut être considéré comme satisfaisant. Il lui manque peut-être un peu plus de précision. (À partir de la 26e minute de la deuxième mi-temps, Amorim 6 : il entre bien dans le match, se montrant à l'occasion des contre-attaques.)

Frendrup 6,5 : toujours bien au cœur de l'action, il fait circuler le ballon rapidement, s'entendant bien avec ses coéquipiers de ligne.

Messias 7 : il court beaucoup, couvrant tout le couloir. Ses initiatives en un contre un sont bonnes. Il sort épuisé. (à la 43e min. de la 2e mi-temps, Martin : s.v.)

Sabelli 5,5 : un pas en arrière par rapport aux dernières sorties, un peu imprécis dans ses passes. (à la 14e min. de la 2e mi-temps, Norton-Cuffy 6,5 : il entre très bien dans le match, se mettant au service de ses coéquipiers et transformant bien l'action défensive en offensive).

Colombo 6 : bon état d'esprit, globalement satisfaisant. (à partir de la 34e min. de la 2e mi-temps, Ekhator : s.v.)

Ekuban 5,5 : il lui fallait plus de mordant devant le but, un peu guindé et timide. (à partir de la 15e min. de la 2e mi-temps, Vitinha 7 : il entre et change la donne en quelques minutes. Un impact décisif aujourd'hui, qui récompense la confiance de son entraîneur.)

Entraîneur De Rossi 7 : une équipe de Gênes bien organisée qui sait toujours ce qu'elle doit faire. Depuis le banc, il parvient également à trouver d'excellents remplaçants.

