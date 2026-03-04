Verdict du nouveau procès de Harry Maguire : la star de Manchester United reconnue coupable d'agression sans gravité et condamnée à une peine de 15 mois avec sursis pour une bagarre survenue en Grèce en 2020

L'incident s'est produit pendant la pause entre les saisons 2019-20 et 2020-21, un an après que Maguire ait rejoint United en provenance de Leicester City pour 80 millions de livres sterling, un montant record à l'époque pour un défenseur. Il était alors capitaine de United et titulaire régulier de l'équipe d'Angleterre.

S'adressant à la BBC peu après son arrestation, Maguire a déclaré qu'il pensait être victime d'un enlèvement et qu'il avait craint pour sa vie lorsque des policiers en civil ont arrêté le minibus de son groupe, l'ont fait descendre du véhicule, l'ont frappé aux jambes et lui ont dit que sa carrière était terminée. Il a également déclaré avoir tenté de s'enfuir, menotté d'une seule main, car il ne savait pas qui étaient ces hommes.

Il a déclaré : « Ils m'ont beaucoup frappé aux jambes. Je n'avais pas ça en tête. J'étais tellement paniqué. J'avais peur. Je craignais pour ma vie. Je ne pense pas devoir des excuses à qui que ce soit. On présente des excuses quand on a fait quelque chose de mal. Je ne souhaite cela à personne. Évidemment, cette situation a compliqué les choses pour l'un des plus grands clubs du monde, et je regrette d'avoir fait subir cela aux supporters et au club, mais je n'ai rien fait de mal. Je me suis retrouvé dans une situation qui aurait pu arriver à n'importe qui et n'importe où. »