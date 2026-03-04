Getty
Verdict du nouveau procès de Harry Maguire : la star de Manchester United reconnue coupable d'agression sans gravité et condamnée à une peine de 15 mois avec sursis pour une bagarre survenue en Grèce en 2020
Réduction de la peine de Maguire
Le nouveau procès de Maguire en Grèce s'est déroulé mercredi, après cinq tentatives, le défenseur de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre continuant de contester les accusations d'agression aggravée, de résistance à l'arrestation et de tentative de corruption suite à son arrestation pour son implication dans une bagarre présumée sur l'île de Mykonos en août 2020.
La condamnation a été automatiquement annulée en appel en vertu de la loi grecque et le nouveau procès a été reporté à quatre reprises avant de finalement avoir lieu mercredi. Maguire n'a pas assisté à l'audience car il se prépare pour le match de Premier League de Manchester United à Newcastle mercredi soir.
En plus de voir la durée et la sévérité de sa peine avec sursis réduites, Maguire n'aura plus à payer d'amende.
« J'ai peur pour ma vie »
L'incident s'est produit pendant la pause entre les saisons 2019-20 et 2020-21, un an après que Maguire ait rejoint United en provenance de Leicester City pour 80 millions de livres sterling, un montant record à l'époque pour un défenseur. Il était alors capitaine de United et titulaire régulier de l'équipe d'Angleterre.
S'adressant à la BBC peu après son arrestation, Maguire a déclaré qu'il pensait être victime d'un enlèvement et qu'il avait craint pour sa vie lorsque des policiers en civil ont arrêté le minibus de son groupe, l'ont fait descendre du véhicule, l'ont frappé aux jambes et lui ont dit que sa carrière était terminée. Il a également déclaré avoir tenté de s'enfuir, menotté d'une seule main, car il ne savait pas qui étaient ces hommes.
Il a déclaré : « Ils m'ont beaucoup frappé aux jambes. Je n'avais pas ça en tête. J'étais tellement paniqué. J'avais peur. Je craignais pour ma vie. Je ne pense pas devoir des excuses à qui que ce soit. On présente des excuses quand on a fait quelque chose de mal. Je ne souhaite cela à personne. Évidemment, cette situation a compliqué les choses pour l'un des plus grands clubs du monde, et je regrette d'avoir fait subir cela aux supporters et au club, mais je n'ai rien fait de mal. Je me suis retrouvé dans une situation qui aurait pu arriver à n'importe qui et n'importe où. »
Le procès de 2020 a été « horrible »
Maguire a expliqué à l'époque qu'il avait été surpris par la rapidité avec laquelle le procès avait été organisé et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ait lieu. Il a déclaré : « C'était horrible. Tout s'est passé si vite, c'était incroyable. Nous avons reçu les pages de la transcription du procès la veille au soir. Un gros document, entièrement en grec. Je n'ai pratiquement pas eu l'occasion de parler à mon avocat. Nous étions convaincus que l'affaire serait ajournée, afin de nous donner plus de temps pour nous préparer et obtenir les témoins et les preuves dont nous disposons. Que tout se passe si rapidement... nous ne nous attendions évidemment pas à ce que le procès ait lieu. »
Maguire déterminé à blanchir son nom
GOAL comprend que Maguire, qui fête ses 33 ans jeudi, a refusé plusieurs propositions d'accord financier afin de régler l'affaire, car il est déterminé à blanchir son nom devant la justice. Il va faire appel devant la Cour suprême, ce qui, en cas de succès, annulerait le jugement.
