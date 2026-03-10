Goal.com
« VAR dégoûtant » : à Cologne, le speaker monte les supporters contre l'arbitre

Polémique en Allemagne suite à l'intervention du speaker du stade de Cologne, pendant le match, contre les décisions arbitrales prises à l'aide du VAR.

Il n'y a pas que les supporters : même le speaker du stade se retrouve au centre d'une polémique sur les décisions arbitrales en Allemagne. À Cologne, lors du match de Bundesliga perdu 2-1 contre le Borussia Dortmund, le speaker historique du club, Michael Trippel, a ouvertement critiqué certaines décisions arbitrales au micro, déclenchant la réaction du public et attirant les critiques du club.

Trippel, 71 ans, lié au club depuis plus de quatre décennies et voix officielle du stade depuis 27 ans, est une figure très appréciée des supporters de Cologne. Son rôle, comme c'est souvent le cas en Allemagne, ne se limite pas à communiquer des informations pratiques : le speaker fait partie intégrante de l'atmosphère et de l'identité du club. Mais c'est précisément cette proximité avec le public qui lui a coûté cher lors de la dernière journée du championnat.

  • L'épisode le plus controversé s'est produit en première mi-temps, lorsque l'arbitre Daniel Siebert a d'abord averti le défenseur Jahmai Simpson-Pusey pour une intervention musclée sur un joueur de Dortmund. Après avoir consulté le VAR, l'arbitre a toutefois revu sa décision et a sorti un carton rouge. Une décision qui a provoqué la réaction immédiate de Trippel, qui, depuis les haut-parleurs du RheinEnergieStadion, a qualifié cette décision de « dégoûtante », accompagnant son commentaire d'un sifflement et alimentant la protestation des quelque 47 000 spectateurs présents. La polémique ne s'est pas arrêtée là. Dans les minutes de temps additionnel, le speaker est revenu à la charge en affirmant qu'une faute de main évidente d'un joueur de Dortmund n'avait pas été revue par le VAR, se plaignant publiquement de l'absence de révision de l'épisode.

    Le comportement du commentateur pourrait désormais avoir des conséquences, comme le rapporte Repubblica. En effet, le règlement interdit au commentateur du stade toute forme de soutien à l'équipe locale ou d'attaque contre les adversaires et les décisions arbitrales. La direction de Cologne a également pris ses distances en qualifiant l'incident d'« inacceptable ». Trippel a ensuite présenté ses excuses, tout en réitérant son mécontentement quant à l'utilisation du VAR. « Son utilisation incohérente me met en colère. Je continuerai à être sensible à ces questions, mais j'essaierai d'être plus prudent au micro », a-t-il déclaré. Reste maintenant à savoir si la fédération allemande ou le club décideront de prendre des mesures à son encontre.

