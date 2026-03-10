« VAR dégoûtant » : à Cologne, le speaker monte les supporters contre l'arbitre

L'épisode le plus controversé s'est produit en première mi-temps, lorsque l'arbitre Daniel Siebert a d'abord averti le défenseur Jahmai Simpson-Pusey pour une intervention musclée sur un joueur de Dortmund. Après avoir consulté le VAR, l'arbitre a toutefois revu sa décision et a sorti un carton rouge. Une décision qui a provoqué la réaction immédiate de Trippel, qui, depuis les haut-parleurs du RheinEnergieStadion, a qualifié cette décision de « dégoûtante », accompagnant son commentaire d'un sifflement et alimentant la protestation des quelque 47 000 spectateurs présents. La polémique ne s'est pas arrêtée là. Dans les minutes de temps additionnel, le speaker est revenu à la charge en affirmant qu'une faute de main évidente d'un joueur de Dortmund n'avait pas été revue par le VAR, se plaignant publiquement de l'absence de révision de l'épisode.

Le comportement du commentateur pourrait désormais avoir des conséquences, comme le rapporte Repubblica. En effet, le règlement interdit au commentateur du stade toute forme de soutien à l'équipe locale ou d'attaque contre les adversaires et les décisions arbitrales. La direction de Cologne a également pris ses distances en qualifiant l'incident d'« inacceptable ». Trippel a ensuite présenté ses excuses, tout en réitérant son mécontentement quant à l'utilisation du VAR. « Son utilisation incohérente me met en colère. Je continuerai à être sensible à ces questions, mais j'essaierai d'être plus prudent au micro », a-t-il déclaré. Reste maintenant à savoir si la fédération allemande ou le club décideront de prendre des mesures à son encontre.