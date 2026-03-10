« VAR dégoûtant » : à Cologne, le speaker monte les supporters contre l'arbitre

Il n'y a pas que les supporters : même le speaker du stade se retrouve au centre d'une polémique sur les décisions arbitrales en Allemagne. À Cologne, lors du match de Bundesliga perdu 2-1 contre le Borussia Dortmund, le speaker historique du club, Michael Trippel, a ouvertement critiqué certaines décisions arbitrales au micro, déclenchant la réaction du public et attirant les critiques du club.
Trippel, 71 ans, lié au club depuis plus de quatre décennies et voix officielle du stade depuis 27 ans, est une figure très appréciée des supporters de Cologne. Son rôle, comme c'est souvent le cas en Allemagne, ne se limite pas à communiquer des informations pratiques : le speaker fait partie intégrante de l'atmosphère et de l'identité du club. Mais c'est précisément cette proximité avec le public qui lui a coûté cher lors de la dernière journée du championnat.