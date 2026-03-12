Un, deux, trois. Triplé. Et ovation debout du Santiago Bernabeu. Mbappé ? Non, il n'a même pas joué ce match. Et ce ne sont pas non plus Haaland, Semenyo ou d'autres joueurs de Guardiola. C'est Federico Valverde qui a marqué trois buts lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, confirmant une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Milieu de terrain box-to-box, mais aussi arrière droit quand il le faut, avec des statistiques dignes d'un meneur de jeu : cette saison, il a participé à 18 buts du Real Madrid, avec 6 buts et 12 passes décisives. Des statistiques phénoménales.
Valverde, le secret derrière le triplé : la tactique d'Arbeloa
VALVERDE EXPLIQUE LA STRATÉGIE TACTIQUE D'ARBELOA
Après le match, Valverde s'est confié au micro de Movistar, dévoilant même le secret de son triplé : « C'était incroyable, tout le monde rêverait d'une soirée comme celle-ci. Je tiens à remercier mes coéquipiers qui me soutiennent. Je ne sais pas si c'est ma meilleure performance, mais c'est certainement ma meilleure performance en termes de buts.C'est l'entraîneur qui m'a demandé de jouer plus haut, il m'a dit d'aller de l'avant, d'attaquer et d'être présent dans les situations dangereuses. » À propos du match retour, Valverde a déclaré : « City presse haut et joue en marquage individuel, ce qui signifie que nous pourrions avoir de l'espace à exploiter derrière eux. »
