Valverde, le secret derrière le triplé : la tactique d'Arbeloa

Un, deux, trois. Triplé. Et ovation debout du Santiago Bernabeu. Mbappé ? Non, il n'a même pas joué ce match. Et ce ne sont pas non plus Haaland, Semenyo ou d'autres joueurs de Guardiola. C'est Federico Valverde qui a marqué trois buts lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, confirmant une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Milieu de terrain box-to-box, mais aussi arrière droit quand il le faut, avec des statistiques dignes d'un meneur de jeu : cette saison, il a participé à 18 buts du Real Madrid, avec 6 buts et 12 passes décisives. Des statistiques phénoménales.