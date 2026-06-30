Uruguay : Bielsa démissionne : « C'est très douloureux »

Après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, Marcelo Bielsa a annoncé ce mardi, lors d’une conférence de presse, qu’il quittait les rênes de la Celeste.





Déjà sous le feu des critiques avant même l’élimination mathématique, le technicien argentin a assumé l’entière responsabilité de ce résultat décevant.





«Ma responsabilité est très claire, je ne peux pas justifier notre résultat final», a-t-il déclaré, comme le rapporte RMC. Dans le même temps, il a défendu son travail : « En résumé, la gestion des ressources dont je disposais – je fais référence à la qualité des joueurs – n’a pas été à la hauteur. Nous avons donné le maximum, mais cela n’a manifestement pas suffi. Je suis convaincu que, même en faisant des choix différents, nous n’aurions pas obtenu de résultats différents. » L’entraîneur a ensuite qualifié son départ de « très douloureux ».



