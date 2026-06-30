Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Uruguay : Bielsa démissionne : « C'est très douloureux »

Uruguay
Mercato
Coupe du monde
M. Bielsa

Après l’élimination en Coupe du monde, « El Loco » quitte le banc de la Celeste

Après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, Marcelo Bielsa a annoncé ce mardi, lors d’une conférence de presse, qu’il quittait les rênes de la Celeste.


Déjà sous le feu des critiques avant même l’élimination mathématique, le technicien argentin a assumé l’entière responsabilité de ce résultat décevant.


«Ma responsabilité est très claire, je ne peux pas justifier notre résultat final», a-t-il déclaré, comme le rapporte RMC. Dans le même temps, il a défendu son travail : « En résumé, la gestion des ressources dont je disposais – je fais référence à la qualité des joueurs – n’a pas été à la hauteur. Nous avons donné le maximum, mais cela n’a manifestement pas suffi. Je suis convaincu que, même en faisant des choix différents, nous n’aurions pas obtenu de résultats différents. » L’entraîneur a ensuite qualifié son départ de « très douloureux ».


  • En conférence de presse, Bielsa a de nouveau démenti les rumeurs, alimentées ces derniers jours, sur de prétendues tensions dans le vestiaire.


    «Il n’y a jamais eu de réunion avec les joueurs pour changer de stratégie», a-t-il expliqué. «S’il y en avait eu une, je les aurais critiqués, mais cela ne s’est jamais produit. J’ai accepté sans hésitation leur demande de s’entraîner tous ensemble, plutôt que divisés en deux groupes, car ils voulaient se sentir plus unis. Et je partageais pleinement cette motivation.»


    L’Uruguay a conclu sa Coupe du monde 2026 avec seulement deux points, terminant troisième du groupe H derrière l’Espagne et le surprenant Cap-Vert. Nommé sélectionneur de la Celeste en 2023, Marcelo Bielsa reste donc à la tête de la sélection.


    • Publicité