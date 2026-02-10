Getty/Instagram
United Strand est-il millionnaire ? Frank Ilett, fan de Manchester United, s'exprime sur les revenus générés par son défi viral pour faire pousser ses cheveux.
La campagne virale pourrait prendre fin mardi soir
La cascade de United Strand a commencé à la suite de l'irrégularité des Red Devils au cours de l'année écoulée. En octobre 2024, il a juré de ne plus se couper les cheveux tant que United n'aurait pas remporté cinq matchs consécutifs. Il est devenu une sensation sur les réseaux sociaux pendant cette période, publiant des photos de ses cheveux tandis que son équipe favorite peinait sur le terrain.
L'ancien entraîneur Ruben Amorim n'arrivait tout simplement pas à obtenir des résultats réguliers de la part de son équipe, sa plus longue série de victoires se limitant à deux séries distinctes de trois matchs. Il a été licencié en janvier dernier, et Michael Carrick a été nommé entraîneur par intérim du club jusqu'à la fin de la saison, après que Darren Fletcher ait présidé quelques matchs en tant qu'entraîneur intérimaire.
Carrick a orchestré une série de quatre victoires consécutives, remportant des victoires notables contre Manchester City et Arsenal lors de ses deux premiers matchs, avant une victoire spectaculaire 3-2 contre Fulham et une victoire facile 2-0 contre Tottenham Hotspur après le carton rouge de Cristian Romero. United sera de nouveau en action mardi soir, lorsqu'il affrontera West Ham United au London Stadium. Une victoire permettrait à son célèbre fan de se faire couper les cheveux pour la première fois depuis plus de 15 mois.
Un fan de Manchester United révèle la vérité sur ses revenus alors que des rumeurs font état d'une fortune colossale
Cette initiative a sans aucun doute apporté un peu de légèreté bien nécessaire aux supporters de Manchester United, qui étaient auparavant déprimés par les mauvais résultats de leur équipe. Elle a également amené certains observateurs à se demander combien d'argent United Strand, de son vrai nom Frank Ilett, avait gagné depuis ses débuts. Il a été aperçu dans des publicités pour Paddy Power et a créé une entreprise de commerce électronique.
Il a déclaré au Sun: « Je ne suis certainement pas le millionnaire que certains pensent que je suis. On a beaucoup parlé de millions, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas aussi bien rémunéré que certains le pensent. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai commencé.
Le vrai problème, c'est de ne pas voir correctement. En fait, j'ai de la chance de porter des lunettes, car la monture relève un peu ma frange. Je ne vois presque plus rien la plupart du temps. Il faut que ça disparaisse. »
Collecte de fonds au profit d'une association caritative pour les enfants
Ilett a également révélé que l'association caritative pour enfants Little Princess Trust recevra un don provenant des fonds qu'il a récoltés jusqu'à présent. Cette association fournit gratuitement des perruques en cheveux naturels aux enfants et aux jeunes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'un traitement contre le cancer ou d'autres maladies.
Frank a déclaré : « Je mène également une collecte de fonds pour eux. Je pense que nous avons récolté environ 6 000 £ pour eux jusqu'à présent. C'est une association caritative vraiment formidable, avec des gens formidables. Mes cheveux mesurent désormais 25 cm, ce qui est heureusement assez long pour pouvoir les donner. »
Il prévoit également de continuer à créer du contenu, comme il l'a confié à FourFourTwo: « Peut-être pas aussi fréquemment, peut-être pas tous les jours. Mais oui, je continuerai à créer du contenu lié au football, et j'essaierai probablement de m'ouvrir un peu à d'autres domaines. »
Manchester United vise une cinquième victoire consécutive contre West Ham
Cette série pourrait enfin prendre fin mardi soir, lorsque United affrontera West Ham. Si les Red Devils sont en grande forme depuis l'arrivée de Carrick, les Hammers ne sont pas en reste. L'équipe de Nuno Espirito Santo a remporté trois de ses quatre derniers matches de Premier League, ce qui lui permet de se rapprocher à trois points de Nottingham Forest, 17e au classement, avec un Crysencio Summerville particulièrement impressionnant qui a marqué lors de cinq matches consécutifs toutes compétitions confondues.
Si les Red Devils parviennent à offrir aux supporters de United Strand une cinquième victoire, ils se hisseraient à la troisième place, devant Aston Villa à la différence de buts, avant que l'équipe d'Unai Emery n'affronte Brighton and Hove Albion mercredi.
