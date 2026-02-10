La cascade de United Strand a commencé à la suite de l'irrégularité des Red Devils au cours de l'année écoulée. En octobre 2024, il a juré de ne plus se couper les cheveux tant que United n'aurait pas remporté cinq matchs consécutifs. Il est devenu une sensation sur les réseaux sociaux pendant cette période, publiant des photos de ses cheveux tandis que son équipe favorite peinait sur le terrain.

L'ancien entraîneur Ruben Amorim n'arrivait tout simplement pas à obtenir des résultats réguliers de la part de son équipe, sa plus longue série de victoires se limitant à deux séries distinctes de trois matchs. Il a été licencié en janvier dernier, et Michael Carrick a été nommé entraîneur par intérim du club jusqu'à la fin de la saison, après que Darren Fletcher ait présidé quelques matchs en tant qu'entraîneur intérimaire.

Carrick a orchestré une série de quatre victoires consécutives, remportant des victoires notables contre Manchester City et Arsenal lors de ses deux premiers matchs, avant une victoire spectaculaire 3-2 contre Fulham et une victoire facile 2-0 contre Tottenham Hotspur après le carton rouge de Cristian Romero. United sera de nouveau en action mardi soir, lorsqu'il affrontera West Ham United au London Stadium. Une victoire permettrait à son célèbre fan de se faire couper les cheveux pour la première fois depuis plus de 15 mois.