Une statistique surprenante montre qu'Arsenal a mis plus de TRENTE MINUTES pour reprendre le jeu lors de sa victoire contre Brighton

« Je pense qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui essayait de jouer au football aujourd'hui... Je ne serai jamais ce genre d'entraîneur qui essaie de gagner de cette manière. Je veux faire du bon travail. Je veux que mes joueurs continuent à s'améliorer, continuent à jouer au football sur le terrain », s'est emporté Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, après le coup de sifflet final. Le manager des Seagulls était exaspéré par la tactique employée par le leader du championnat, affirmant que son équipe était la seule à vouloir jouer franc jeu alors que les visiteurs faisaient tourner le chronomètre.

Le joueur de 33 ans n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la dépendance du football moderne aux temps morts, déclarant : « Au final, bien sûr, toutes les équipes gèrent et perdent du temps, mais je pense qu'il doit y avoir une limite, et cette limite doit être fixée par la Premier League. La limite doit être fixée par les arbitres, mais pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent. Si je demandais maintenant à tout le monde dans cette salle s'il a vraiment apprécié ce match de football, je suis sûr qu'une seule personne lèverait la main, car c'est un grand fan d'Arsenal, mais à part ça, aucune chance. »