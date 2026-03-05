Getty Images Sport
Une statistique surprenante montre qu'Arsenal a mis plus de TRENTE MINUTES pour reprendre le jeu lors de sa victoire contre Brighton
Les statistiques stupéfiantes d'Arsenal depuis la reprise révélées
En effet, selon les statistiques d'Opta, Arsenal a mis au total 30 minutes et 51 secondes pour reprendre le jeu contre Brighton. Ce chiffre remarquable représente le temps total le plus long consacré aux reprises de jeu dans un match de Premier League cette saison. Pour mettre cela en perspective, environ un tiers des 90 minutes traditionnelles du match a été consacré uniquement au temps nécessaire aux Londoniens du nord pour remettre le ballon en jeu. Les retards ont été méticuleusement répartis entre différentes situations de balles arrêtées, les Gunners gérant minutieusement le temps lors des corners, des coups de pied de but, des remises en jeu et des coups francs. En ralentissant délibérément ces transitions de routine, Arsenal a efficacement brisé le rythme du match, étouffant l'élan de Brighton et frustrant le public local à l'Amex.
Hurzeler fustige les pratiques douteuses des Gunners
« Je pense qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui essayait de jouer au football aujourd'hui... Je ne serai jamais ce genre d'entraîneur qui essaie de gagner de cette manière. Je veux faire du bon travail. Je veux que mes joueurs continuent à s'améliorer, continuent à jouer au football sur le terrain », s'est emporté Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, après le coup de sifflet final. Le manager des Seagulls était exaspéré par la tactique employée par le leader du championnat, affirmant que son équipe était la seule à vouloir jouer franc jeu alors que les visiteurs faisaient tourner le chronomètre.
Le joueur de 33 ans n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la dépendance du football moderne aux temps morts, déclarant : « Au final, bien sûr, toutes les équipes gèrent et perdent du temps, mais je pense qu'il doit y avoir une limite, et cette limite doit être fixée par la Premier League. La limite doit être fixée par les arbitres, mais pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent. Si je demandais maintenant à tout le monde dans cette salle s'il a vraiment apprécié ce match de football, je suis sûr qu'une seule personne lèverait la main, car c'est un grand fan d'Arsenal, mais à part ça, aucune chance. »
Arsenal est-il vraiment le pire contrevenant ?
Les Londoniens du nord ont apparemment donné la priorité à la gestion du jeu, les données suggérant qu'Arsenal a passé en moyenne 31,4 secondes pour remettre le ballon en jeu après des corners, des coups de pied de but, des remises en jeu et des coups francs. Cependant, malgré l'indignation de Hurzeler, un examen plus approfondi des chiffres révèle une réalité légèrement différente concernant l'état actuel du jeu. Toujours selon Opta, si 31,4 secondes par reprise du jeu est un chiffre élevé, il est loin d'être anormal. En effet, jusqu'à présent, au cours de la saison 2025-2026, 195 équipes ont mis plus de temps que cette moyenne pour reprendre le jeu lors d'un match de Premier League.
Arteta fait fi du bruit
La tension ne s'est pas arrêtée sur le terrain, Arteta ayant dû faire face à l'évaluation cinglante de Hurzeler lors de sa conférence de presse d'après-match. Lorsqu'on lui a fait part du sentiment de son homologue selon lequel Arsenal « établissait ses propres règles » et manipulait le déroulement du match, l'Espagnol s'est empressé de rejeter ces plaintes, les qualifiant de thème récurrent chaque fois que ces deux équipes s'affrontent.
« Quelle surprise ! Non. Il suffit de revenir sur les matchs précédents pour constater qu'il a toujours tenu ce genre de propos », a répondu Arteta avec dédain. Le manager d'Arsenal ne semblait pas perturbé par ces critiques, se concentrant plutôt sur un résultat qui a permis à son équipe de prendre sept points d'avance en tête du classement, malgré la domination de Brighton en termes de tirs (13 contre 4 pour Arsenal) tout au long des 90 minutes.
Si le débat sur les « arts obscurs » et les pertes de temps dans l'ère moderne de la Premier League va sans doute se poursuivre, les Gunners n'ont clairement aucun remords quant à leurs méthodes. Tant que ces tactiques donnent des résultats, Arsenal reste fermement concentré sur la course au titre, laissant les plaintes à ses adversaires.
