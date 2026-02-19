Getty
Traduit par
Une statistique incroyable révèle la cause des difficultés d'Arsenal dans la course au titre après sa défaite contre les Wolves
Arteta sous pression pour remporter un trophée
Des progrès encourageants ont été réalisés à l'Emirates Stadium sous la houlette d'un tacticien espagnol, avec des défis pour remporter des titres majeurs au niveau national et international. Cependant, les succès tangibles se sont avérés rares.
Les Gunners sont toujours en lice pour remporter un quadruplé sans précédent cette saison, avec une tentative de suprématie en Premier League complétée par des quêtes de gloire en FA Cup, Carabao Cup et Ligue des champions.
- Getty
Arsenal perd des points alors qu'il était en position de gagner
Arteta devra toutefois compter sur la détermination sans faille de son équipe s'il veut franchir l'une de ces lignes en première position. Les Gunners ont connu quelques difficultés ces dernières semaines, ne remportant que deux victoires lors de leurs sept derniers matchs de Premier League.
Cette série de résultats a vu leur avance confortable en tête du classement réduite à seulement cinq points, le Manchester City, deuxième, ayant un match en moins. De graves lacunes ont été douloureusement mises en évidence contre les Wolves.
Menant 2-0 à la 56e minute à Molineux, Arsenal a été rattrapé et a concédé un but égalisateur dramatique à la quatrième minute du temps additionnel, lorsque le jeune débutant Tom Edozie a tiré le ballon au-delà de Riccardo Calafiori sur la ligne.
Arsenal a désormais perdu sept points alors qu'il menait au score en 2026, seuls West Ham et Crystal Palace (huit chacun), menacés de relégation, ayant connu plus de déboires dans ce domaine.
Arteta interrogé sur la fragilité mentale des Gunners en course pour le titre
Arteta reconnaît qu'il a des problèmes à régler dans le nord de Londres. Il a déclaré aux journalistes, en revenant sur une soirée frustrante dans les West Midlands : « Je suis évidemment extrêmement déçu du résultat et de la façon dont le match s'est terminé, mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Je pense que notre performance en deuxième mi-temps était loin du niveau requis dans cette ligue pour gagner, avec l'écart qui, selon moi, aurait dû exister aujourd'hui, surtout compte tenu de la façon dont nous avons joué en première mi-temps. C'est un moment de déception.
Nous avons tous envie de parler de ce que nous ressentons, mais ce n'est pas le moment de le faire, car tout ce que nous faisons doit toujours et uniquement avoir pour but d'aider l'équipe. Pour l'instant, je pense que nous devons ravaler notre frustration. Quand on est à ce niveau et au sommet, il faut encaisser le coup, car aujourd'hui, nous le méritons aussi, et passer à autre chose le plus rapidement possible, car dimanche, nous avons un match important à disputer. »
Interrogé sur la prétendue fragilité de son équipe lorsqu'elle est sous pression, après avoir laissé filer des avances décisives dans la course au titre lors des campagnes précédentes, Arteta a ajouté : « Je pense que toute question, toute critique, toute opinion, doit être acceptée sans broncher. Je pense que c'est tout. Tout coup, toute balle, il faut l'accepter, car nous n'avons pas joué au niveau requis.
Tout ce que les gens disent peut être vrai, car nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. La solution, c'est d'être sur le terrain dimanche et de saisir la grande opportunité qui s'offre à nous. Nous l'avons toujours fait, mais vous êtes aussi fort que vous le montrez la prochaine fois que vous le faites. C'est facile d'en parler et de le dire ici, mais nous devons le faire sur le terrain. »
- Getty Images Sport
Prochain rendez-vous pour Arsenal : le derby du nord de Londres contre les Spurs
Il a ensuite ajouté, à propos du maintien des supporters concernés : « Plus ils peuvent être proches des joueurs, mieux c'est, et je serai le premier à être très proche d'eux, car cela n'a rien à voir avec l'attitude ou le désir. C'est tout le contraire. Cela fait partie du football.
Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné, car quand on regarde la façon dont nous avons encaissé les deux buts, sans vraiment concéder d'autres occasions, c'est très rare. Mais c'est arrivé, et cela s'est produit pour une raison, et nous devons réagir à cela. »
Arteta ne devrait pas avoir à trop solliciter ses talents de motivateur avant le prochain match d'Arsenal, qui affrontera dimanche son voisin du nord de Londres, Tottenham, dans le cadre d'un derby.
Publicité