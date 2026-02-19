Une statistique incroyable révèle la cause des difficultés d'Arsenal dans la course au titre après sa défaite contre les Wolves

Arteta reconnaît qu'il a des problèmes à régler dans le nord de Londres. Il a déclaré aux journalistes, en revenant sur une soirée frustrante dans les West Midlands : « Je suis évidemment extrêmement déçu du résultat et de la façon dont le match s'est terminé, mais nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Je pense que notre performance en deuxième mi-temps était loin du niveau requis dans cette ligue pour gagner, avec l'écart qui, selon moi, aurait dû exister aujourd'hui, surtout compte tenu de la façon dont nous avons joué en première mi-temps. C'est un moment de déception.

Nous avons tous envie de parler de ce que nous ressentons, mais ce n'est pas le moment de le faire, car tout ce que nous faisons doit toujours et uniquement avoir pour but d'aider l'équipe. Pour l'instant, je pense que nous devons ravaler notre frustration. Quand on est à ce niveau et au sommet, il faut encaisser le coup, car aujourd'hui, nous le méritons aussi, et passer à autre chose le plus rapidement possible, car dimanche, nous avons un match important à disputer. »

Interrogé sur la prétendue fragilité de son équipe lorsqu'elle est sous pression, après avoir laissé filer des avances décisives dans la course au titre lors des campagnes précédentes, Arteta a ajouté : « Je pense que toute question, toute critique, toute opinion, doit être acceptée sans broncher. Je pense que c'est tout. Tout coup, toute balle, il faut l'accepter, car nous n'avons pas joué au niveau requis.

Tout ce que les gens disent peut être vrai, car nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. La solution, c'est d'être sur le terrain dimanche et de saisir la grande opportunité qui s'offre à nous. Nous l'avons toujours fait, mais vous êtes aussi fort que vous le montrez la prochaine fois que vous le faites. C'est facile d'en parler et de le dire ici, mais nous devons le faire sur le terrain. »