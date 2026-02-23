Getty
Une star de Manchester United écope d'une interdiction de conduire pendant six mois et d'une amende après avoir roulé à une vitesse effrayante dans une zone résidentielle
Yoro frappé d'une interdiction de conduire
Yoro s'est vu interdire de conduire pendant six mois et a été condamné à une amende de 666 £ après avoir été pris en excès de vitesse. Le jeune homme de 22 ans devra également payer 120 £ de frais et une surcharge de 266 £ pour la victime. Yoro ne s'est pas présenté au tribunal, mais son avocate, Lisa Nevitt, a expliqué que la star de Manchester United « se dépêchait d'emmener un ami à la gare » et a également présenté des excuses au nom du défenseur.
Nevitt a ajouté : « Il n'est pas passible d'une suspension de permis, mais il comprend qu'en raison de la vitesse impliquée, il est très probable que le tribunal lui inflige une suspension plutôt que des points de pénalité. Notre client souhaite profiter de cette occasion pour présenter ses excuses pour l'incident qui s'est produit alors qu'il se dépêchait d'emmener un ami à la gare.
Notre client ajoute qu'il estime que l'excès de vitesse a été commis à un endroit où la route était large et où il y avait peu de risques d'entrer en contact avec des usagers vulnérables tels que des piétons. »
Manchester United bat Madrid à Yoro
Yoro a signé pour Manchester United en 2024 pour 52 millions de livres sterling (68 millions de dollars) après que les Red Devils aient remporté la course pour sa signature. Le Real Madrid faisait partie des clubs intéressés par le défenseur, mais celui-ci a finalement opté pour Old Trafford.
Les Red Devils ont connu une période difficile depuis l'arrivée de Yoro, Ruben Amorim ayant été limogé en janvier après 14 mois à la tête de l'équipe, mais il a insisté sur le fait qu'il ne regrettait pas sa décision de rejoindre le club de Premier League.
« Même avec la saison dernière, je n'ai jamais eu ce sentiment de regret », a-t-il déclaré. « Je connais Manchester United, je sais que parfois on peut avoir une mauvaise saison. Mais ce club est un club de haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Je connaissais le projet avant de venir. Bien sûr, je ne m'attendais pas à terminer 15e la première année, c'est quelque chose que nous devons accepter.
Mais aujourd'hui, mon choix s'est porté sur Manchester [United] et j'en suis vraiment heureux. Je sais que certaines personnes en ont parlé l'année dernière à cause des résultats. Je peux les comprendre, mais honnêtement, c'est mon choix et ma carrière. Je sais ce que je fais et je vais simplement m'améliorer à l'avenir. »
Yoro promis à un brillant avenir à Manchester United
Yoro est pressenti pour devenir un joueur clé de Manchester United. L'ancien Red Devil Phil Jones a déclaré sur le site officiel du club : « Je pense qu'il est vraiment très bon. J'aime ses qualités de joueur, en tant que défenseur central, en particulier sur le côté droit d'une défense à trois.
Je pense qu'il a la vitesse et les qualités athlétiques qui, selon moi, sont primordiales pour un défenseur central dans le championnat anglais actuel. Techniquement, il est très bon balle au pied. Dans la construction du jeu, il est très bon et très fiable. Il lit très bien le jeu. Il est solide dans les deux surfaces. Donc, oui, il va être un joueur important pour Manchester United pendant de nombreuses années. »
Yoro rappelé après la blessure de Martinez
Yoro était de retour dans le onze de départ de Manchester United lundi contre Everton, Lisandro Martinez étant forfait pour cause de blessure. L'Argentin souffre d'une légère blessure au mollet et devrait également manquer le prochain match de United contre Crystal Palace en Premier League, ce qui signifie que Yoro pourrait continuer à évoluer en défense lors de la visite des Eagles.
