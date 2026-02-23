Une star de Manchester United écope d'une interdiction de conduire pendant six mois et d'une amende après avoir roulé à une vitesse effrayante dans une zone résidentielle

Yoro s'est vu interdire de conduire pendant six mois et a été condamné à une amende de 666 £ après avoir été pris en excès de vitesse. Le jeune homme de 22 ans devra également payer 120 £ de frais et une surcharge de 266 £ pour la victime. Yoro ne s'est pas présenté au tribunal, mais son avocate, Lisa Nevitt, a expliqué que la star de Manchester United « se dépêchait d'emmener un ami à la gare » et a également présenté des excuses au nom du défenseur.

Nevitt a ajouté : « Il n'est pas passible d'une suspension de permis, mais il comprend qu'en raison de la vitesse impliquée, il est très probable que le tribunal lui inflige une suspension plutôt que des points de pénalité. Notre client souhaite profiter de cette occasion pour présenter ses excuses pour l'incident qui s'est produit alors qu'il se dépêchait d'emmener un ami à la gare.

Notre client ajoute qu'il estime que l'excès de vitesse a été commis à un endroit où la route était large et où il y avait peu de risques d'entrer en contact avec des usagers vulnérables tels que des piétons. »