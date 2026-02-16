Une star de l'Inter qualifiée de « tricheuse » alors que le président de la Serie A est contraint de s'excuser pour le carton rouge « clairement injustifié » infligé à la Juventus

Gianluca Rocchi, responsable des arbitres de la Serie A, s'est exprimé au sujet de cet incident. Il a reconnu qu'une décision importante avait été prise à tort, tout en regrettant que le VAR n'ait pas pu intervenir, mais il a également dénoncé ceux qui cherchent à « tromper » les arbitres.

Rocchi a déclaré à l'Ansa : « Nous sommes très déçus, tant par la décision de La Penna, qui était clairement erronée, que par le fait que le VAR n'ait pas pu être utilisé pour la rectifier.

La Penna est mortifié et nous compatissons avec lui, mais je dois vous dire la vérité : il n'est pas le seul à s'être trompé, car il y a eu une simulation évidente. C'est le dernier épisode d'une longue série dans un championnat où ils font tout leur possible pour nous tromper. »

Rocchi insiste sur le fait que les arbitres de Serie A sont « capables d'assumer la responsabilité » de leurs erreurs, car ils admettent avoir pris des décisions erronées, mais il a critiqué les entraîneurs de renom pour leur manque de soutien. Il a ajouté : « Ils ne nous ont jamais aidés, mais ils nous ont compliqué la tâche. »

Il a poursuivi en pointant du doigt les joueurs qui enfreignent les règles : « Je pense que certains devraient faire leur examen de conscience. Pour être clair, je fais référence à ceux qui entrent sur le terrain et se comportent d'une certaine manière. »