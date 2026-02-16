Getty
Une star de l'Inter qualifiée de « tricheuse » alors que le président de la Serie A est contraint de s'excuser pour le carton rouge « clairement injustifié » infligé à la Juventus
Kalulu a reçu deux cartons jaunes contre l'Inter.
Ces excuses ne pèseront guère dans la balance, car la Juve a déjà laissé filer de précieux points. Les joueurs étaient furieux lorsque le coup de sifflet final a retenti à Milan.
Le défenseur international français Kalulu, qui susciterait l'intérêt de clubs de Premier League, a été expulsé à la 42e minute. Il a reçu un deuxième carton jaune après avoir prétendument tiré le maillot de la star de l'Inter Bastoni, qui s'était jeté au sol et avait réclamé un avertissement.
Les ralentis ont montré qu'il n'y avait eu aucun contact de la part de Kalulu, mais le VAR ne peut pas intervenir dans l'attribution des cartons jaunes, ce qui signifie que la décision a été maintenue. Pour aggraver encore les choses, la Juve a vu l'Inter marquer le but de la victoire à la 90e minute.
Les dirigeants de la Juventus ont fulminé contre l'arbitre du match.
L'entraîneur principal de la Juve, Luciano Spalletti, et le directeur sportif Giorgio Chiellini ont confronté l'arbitre Federico La Penna à la mi-temps pour exprimer leur frustration. L'ancien international italien Chiellini a déclaré après coup devant la presse : « Ce qui s'est passé est inacceptable. C'est pour cette raison que nous sommes ici et non Luciano Spalletti. »
Le directeur général Damien Comolli a ajouté, refusant de laisser les Bianconeri souffrir en silence : « C'était une injustice totale. La Juve a perdu trois points. Mais le football italien a perdu encore plus. Le premier message s'adresse à nos fans : je suis désolé pour ce qu'ils ont vu. Nous ne pouvons pas nous battre, gagner ou jouer dans ces conditions. Le deuxième message s'adresse à la Juve : nous sommes unis contre l'injustice et nous n'abandonnerons pas. »
Les stars de la Serie A critiquées pour avoir tenté de « tromper » les arbitres
Gianluca Rocchi, responsable des arbitres de la Serie A, s'est exprimé au sujet de cet incident. Il a reconnu qu'une décision importante avait été prise à tort, tout en regrettant que le VAR n'ait pas pu intervenir, mais il a également dénoncé ceux qui cherchent à « tromper » les arbitres.
Rocchi a déclaré à l'Ansa : « Nous sommes très déçus, tant par la décision de La Penna, qui était clairement erronée, que par le fait que le VAR n'ait pas pu être utilisé pour la rectifier.
La Penna est mortifié et nous compatissons avec lui, mais je dois vous dire la vérité : il n'est pas le seul à s'être trompé, car il y a eu une simulation évidente. C'est le dernier épisode d'une longue série dans un championnat où ils font tout leur possible pour nous tromper. »
Rocchi insiste sur le fait que les arbitres de Serie A sont « capables d'assumer la responsabilité » de leurs erreurs, car ils admettent avoir pris des décisions erronées, mais il a critiqué les entraîneurs de renom pour leur manque de soutien. Il a ajouté : « Ils ne nous ont jamais aidés, mais ils nous ont compliqué la tâche. »
Il a poursuivi en pointant du doigt les joueurs qui enfreignent les règles : « Je pense que certains devraient faire leur examen de conscience. Pour être clair, je fais référence à ceux qui entrent sur le terrain et se comportent d'une certaine manière. »
L'Inter prend le large en tête de la Serie A
La victoire de l'Inter sur la Juve lui a permis de prendre huit points d'avance sur son grand rival, l'AC Milan, en tête du classement de la Serie A. Le match contre les Bianconeri était bloqué à 1-1 lorsque Kalulu a été expulsé, laissant la partie largement ouverte.
La Juve s'est battue courageusement pour rétablir l'égalité grâce à Manuel Locatelli à la 83e minute, mais a subi un coup dur en fin de match grâce à Piotr Zielinski. L'équipe de Spalletti reste donc cinquième du classement, à 15 points du leader, l'Inter. Elle pourra compter sur Kalulu pour le match aller des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions contre le grand club turc Galatasaray mardi, mais devra se passer de lui samedi, lorsqu'elle accueillera le Como de Cesc Fabregas, car il purgera sa suspension.
