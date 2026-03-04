Getty/GOAL
« Une seule équipe a essayé de jouer au football » - Le manager de Brighton s'en prend à nouveau à Arsenal et Mikel Arteta en se plaignant d'une nouvelle perte de temps alors que les Gunners remportent une victoire serrée
Une victoire difficile dans un contexte de tensions croissantes
Arsenal a réussi à maintenir sa course au titre de Premier League sur les rails grâceà une victoire étroite à l'extérieur grâce à un but de Bukayo Saka à la neuvième minute. Cette victoire porte son avance en tête du classement à sept points après le match nul 2-2 de Manchester City contre Nottingham Forest, tandis que Brighton reste à la 13e place.
Malgré la perte de William Saliba, victime d'une entorse à la cheville, les visiteurs ont fait preuve d'une immense résilience défensive pour résister à une tempête incessante. Les statistiques du match soulignent la domination de Brighton, puisque les hôtes ont conservé la majorité de la possession et ont enregistré 11 tirs contre 7 pour Arsenal.
Hurzeler critique le style de jeu d'Arsenal
Le manager de Brighton, Hurzeler, n'a pas caché sa frustration lorsqu'il s'est adressé aux médias après le coup de sifflet final, visiblement irrité par le caractère saccadé du match. Il a suggéré que les visiteurs étaient arrivés sur la côte sud sans grande intention de divertir le public, préférant plutôt briser le rythme du match pour protéger leur mince avance.
Soulignant la domination statistique de son équipe, Hurzeler a livré une analyse cinglante de la rencontre. « Une seule équipe a essayé de jouer au football aujourd'hui », a-t-il déclaré. Il a ensuite remis en question l'approche de l'adversaire, ajoutant : « Les statistiques ne mentent jamais. Nous n'avons concédé qu'un seul tir au but. Nous n'avons pas été très efficaces. Dans le dernier tiers, nous aurions dû créer plus d'occasions. »
Relancer la controverse sur la perte de temps
Cette explosion d'émotion après le match fait suite aux inquiétudes exprimées par Hurzeler avant le match, où il avait réclamé des changements de règles pour lutter contre les pratiques jugées déloyales d'Arsenal. Le manager de Brighton a estimé que ses avertissements précédents étaient justifiés lorsqu'il a vu les Gunners profiter de chaque seconde disponible lors des reprises pour perturber le rythme de son équipe et l'empêcher de construire des attaques.
Il a notamment pointé du doigt la fréquence des interventions médicales qui ont ralenti le jeu jusqu'à le paralyser dans les dernières minutes. Hurzeler s'est emporté après le match de mercredi : « S'ils remportent la Premier League, personne ne leur demandera comment ils l'ont fait. En fin de compte, tout est une question de règles. Si l'arbitre autorise tout, ils appliquent leurs propres règles. Je pose une question : avez-vous déjà vu un match de Premier League où un gardien de but tombe trois fois ? »
Arteta adopte une approche pragmatique
Pour Mikel Arteta, obtenir les trois points l'emportait clairement sur toute préoccupation esthétique ou critique externe concernant la performance de son équipe. Affronter un environnement hostile sans joueurs clés exigeait une mentalité solide, et l'entrée en jeu de Kai Havertz en deuxième mi-temps s'est avérée cruciale pour aider Arsenal à reprendre le contrôle face à une équipe de Brighton dominante.
Le manager espagnol sait que pour surmonter les difficiles matchs à l'extérieur dans la dernière ligne droite de la course au titre, il faut faire preuve d'une endurance extrême et d'une détermination sans faille. Alors que la guerre des mots avec Brighton ajoute au bruit ambiant, Arteta reste entièrement concentré sur la solidité défensive et l'obtention des résultats nécessaires pour enfin ramener le trophée de la Premier League à l'Emirates Stadium.
