« Une seule équipe a essayé de jouer au football » - Le manager de Brighton s'en prend à nouveau à Arsenal et Mikel Arteta en se plaignant d'une nouvelle perte de temps alors que les Gunners remportent une victoire serrée

Arsenal a réussi à maintenir sa course au titre de Premier League sur les rails grâceà une victoire étroite à l'extérieur grâce à un but de Bukayo Saka à la neuvième minute. Cette victoire porte son avance en tête du classement à sept points après le match nul 2-2 de Manchester City contre Nottingham Forest, tandis que Brighton reste à la 13e place.

Malgré la perte de William Saliba, victime d'une entorse à la cheville, les visiteurs ont fait preuve d'une immense résilience défensive pour résister à une tempête incessante. Les statistiques du match soulignent la domination de Brighton, puisque les hôtes ont conservé la majorité de la possession et ont enregistré 11 tirs contre 7 pour Arsenal.