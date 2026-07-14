L'arrivée imminente de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France coïncide avec la meilleure période sportive des Bleus, sous la houlette de Didier Deschamps.

Deschamps s’apprête à quitter son poste après seulement deux matchs, et la succession est quasi actée, même si l’annonce officielle est encore attendue.

Selon le journal « AS », Zidane arrivera à la tête des Bleus à un moment jugé idéal sur le plan sportif, après que Deschamps a réussi à transformer le style de jeu de l’équipe.

Si l’équipe obtenait jusqu’alors ses résultats grâce à un jeu pragmatique plutôt que spectaculaire, elle conserve aujourd’hui son efficacité offensive tout en affichant un niveau technique plus convaincant et un collectif nettement amélioré.

Zidane prendra donc les rênes d’une équipe au sommet de son art, ce qui peut être vu comme un défi de taille au regard des attentes, ou comme une occasion idéale de s’appuyer sur le travail déjà accompli.

Les progrès initiés par Deschamps devraient ainsi offrir à Zidane une base solide pour exploiter l’immense potentiel offensif des Bleus et poursuivre la dynamique de succès.