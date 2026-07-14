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Une révolution technique… Deschamps place Zidane devant un véritable dilemme

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France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
Z. Zidane
D. Deschamps
France

L'arrivée imminente de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France coïncide avec la meilleure période sportive des Bleus, sous la houlette de Didier Deschamps.

Deschamps s’apprête à quitter son poste après seulement deux matchs, et la succession est quasi actée, même si l’annonce officielle est encore attendue.

Selon le journal « AS », Zidane arrivera à la tête des Bleus à un moment jugé idéal sur le plan sportif, après que Deschamps a réussi à transformer le style de jeu de l’équipe.

Si l’équipe obtenait jusqu’alors ses résultats grâce à un jeu pragmatique plutôt que spectaculaire, elle conserve aujourd’hui son efficacité offensive tout en affichant un niveau technique plus convaincant et un collectif nettement amélioré.

Zidane prendra donc les rênes d’une équipe au sommet de son art, ce qui peut être vu comme un défi de taille au regard des attentes, ou comme une occasion idéale de s’appuyer sur le travail déjà accompli.

Les progrès initiés par Deschamps devraient ainsi offrir à Zidane une base solide pour exploiter l’immense potentiel offensif des Bleus et poursuivre la dynamique de succès.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Deschamps change de philosophie avec les Bleus

    Dans le football, une règle non écrite veut qu’un joueur devenu entraîneur accorde une attention particulière au poste qu’il occupait en tant que joueur. Connaissant les subtilités du rôle, il comprend mieux les exigences du poste et les défis rencontrés par celui qui l’occupe aujourd’hui. 

    C’est exactement le profil de Didier Deschamps, milieu défensif rigoureux, adepte d’un placement millimétré et d’une discipline tactique irréprochable. Technicien sans éclat, il était pourtant un soldat indispensable sur le terrain. 

    C’est pourquoi il a toujours privilégié les joueurs capables d’occuper ces fonctions, conformes à l’identité qu’il s’est forgée sur le terrain.

    Avec le temps, toutefois, Deschamps a affiné sa philosophie jusqu’à aligner une équipe de France axée sur quatre attaquants, celle qui défiera l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde.

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  • Zinedine ZidaneGetty Images

    Zidane : entre la recette gagnante de Deschamps et son propre projet

    Deschamps a progressivement délaissé ses milieux de terrain au profit des attaquants, une évolution logique : les jeunes talents offensifs s’imposaient avec force, tandis que les départs du milieu de terrain n’avaient pas été compensés par des remplaçants du même calibre.

    Des piliers comme Blaise Matuidi, Paul Pogba et N’Golo Kanté ont ainsi progressivement disparu du groupe pour diverses raisons. 

    Même les joueurs présentés comme leurs héritiers naturels, à l’image d’Édouard Camavinga, n’ont pas pleinement convaincu le sélectionneur.

    En revanche, une génération d’attaquants s’est imposée, que l’entraîneur a su intégrer au sein d’un même système : Désiré Doué, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

    Ce passage au 4-2-3-1 constitue la stratégie par laquelle Deschamps espère enfin venir à bout de l’Espagne, mais il place en même temps Zidane devant un dilemme : soit il conserve la recette gagnante mise au point par son prédécesseur, soit il lance son propre projet depuis zéro, avec les risques que cela implique. Car, désormais, la barre est placée très haut.

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