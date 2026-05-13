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Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Une pénalité de six points pourrait être infligée à Southampton dans l’affaire du « spygate »

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Southampton vs Middlesbrough
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La commission disciplinaire indépendante chargée d’examiner l’affaire dite du « spygate » à Southampton envisage une sanction sévère : un retrait de six points. Suite à une plainte officielle déposée par Middlesbrough pour espionnage sur le terrain d’entraînement, le club court le risque de sanctions majeures de la part de l’EFL, à quelques jours seulement de la finale cruciale des barrages du Championship à Wembley, un match décisif pour la promotion en Premier League.

  • L'EFL sanctionne Southampton alors que le club assure son maintien en Premier League

    Selon le Times, Southampton est accusé d’avoir violé la règle 127 de l’EFL après une plainte officielle déposée par Middlesbrough pour des faits présumés d’espionnage. Cette disposition interdit formellement d’observer l’entraînement d’un adversaire dans les 72 heures précédant une rencontre. Qualifiés pour la finale après leur victoire 2-1 aux prolongations mardi, les Saints doivent désormais affronter Hull City le 22 mai pour une place très convoitée en Premier League. L’EFL entend régler cette affaire avant le match décisif, ce qui expose le club à des sanctions potentiellement graves.

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    La FA clôt l'enquête sur la discrimination visant Harwood-Bellis

    Outre l’affaire du « spygate », un autre contentieux menaçait le club de Southampton cette semaine. La Fédération anglaise de football (FA) a examiné le rapport officiel de l’arbitre Andrew Madley après que le défenseur de Middlesbrough, Luke Ayling, a déclaré que le capitaine des Saints, Taylor Harwood-Bellis, aurait tenu des propos discriminatoires liés à son bégaiement lors de la rencontre houleuse de mardi. Mercredi, la FA a toutefois officiellement clôturé l’enquête après que le joueur a confirmé, par écrit, ne pas souhaiter donner suite à ces accusations. Cette décision épargne au défenseur de 24 ans une sanction personnelle, permettant ainsi à Southampton de rayer au moins un problème majeur hors du terrain de sa liste avant son déplacement à Wembley.

  • La jurisprudence laisse présager une lourde pénalité au classement

    La commission de discipline pourrait bien examiner la sanction infligée à l’équipe olympique féminine canadienne en 2024 comme un précédent. La FIFA a en effet retranché six points au Canada pour avoir utilisé un drone afin d’espionner la Nouvelle-Zélande. Le Canada a contesté cette sanction, qu’il juge disproportionnée, en brandissant l’exemple de Leeds United (200 000 £ d’amende en 2019) et celui de Liverpool, exempté de toute punition malgré un accord confidentiel d’un million de livres avec Manchester City. Son pourvoi a néanmoins été rejeté.

    Les règles de l’EFL s’étant considérablement durcies depuis l’incident de Leeds, Southampton pourrait se voir infliger une lourde déduction de points la saison prochaine. Validant cette approche stricte, le panel du Tribunal arbitral du sport a déclaré dans sa décision : « Les requérants n’ont pas démontré que la sanction de déduction de points était manifestement disproportionnée par rapport aux violations commises. Les normes d’intégrité les plus élevées doivent être respectées. À défaut, les conséquences et les sanctions doivent être sévères, voire dures. »

    Par ailleurs, Middlesbrough a convoqué l’ensemble de son effectif pour une réunion jeudi matin.

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    Quelle sera la suite pour les finalistes des barrages ?

    Les prochains jours s’annoncent cruciaux pour Southampton, qui attend avec nervosité le verdict rapide de la commission indépendante. Tandis que Middlesbrough préparerait un témoin clé pour révéler de nouveaux cas d’espionnage, le club du sud de l’Angleterre doit défendre bec et ongles sa position pour éviter une pénalité de points qui pourrait s’avérer dévastatrice, juste avant sa finale cruciale à Wembley contre Hull City, qui décidera de sa promotion en Premier League.

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