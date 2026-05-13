Une pénalité de six points pourrait être infligée à Southampton dans l’affaire du « spygate »

La commission de discipline pourrait bien examiner la sanction infligée à l’équipe olympique féminine canadienne en 2024 comme un précédent. La FIFA a en effet retranché six points au Canada pour avoir utilisé un drone afin d’espionner la Nouvelle-Zélande. Le Canada a contesté cette sanction, qu’il juge disproportionnée, en brandissant l’exemple de Leeds United (200 000 £ d’amende en 2019) et celui de Liverpool, exempté de toute punition malgré un accord confidentiel d’un million de livres avec Manchester City. Son pourvoi a néanmoins été rejeté.

Les règles de l’EFL s’étant considérablement durcies depuis l’incident de Leeds, Southampton pourrait se voir infliger une lourde déduction de points la saison prochaine. Validant cette approche stricte, le panel du Tribunal arbitral du sport a déclaré dans sa décision : « Les requérants n’ont pas démontré que la sanction de déduction de points était manifestement disproportionnée par rapport aux violations commises. Les normes d’intégrité les plus élevées doivent être respectées. À défaut, les conséquences et les sanctions doivent être sévères, voire dures. »

Par ailleurs, Middlesbrough a convoqué l’ensemble de son effectif pour une réunion jeudi matin.