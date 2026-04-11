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Karim Malim

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Une opération algérienne attire l’attention du club égyptien Al-Ahly

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Al Ahly SC vs Smouha SC
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L’Olympique de Marseille planifie déjà l’avenir

Le club égyptien Al-Ahly prévoit de se renforcer de manière significative lors du prochain mercato estival, afin de retrouver sa suprématie nationale et de briller sur la scène continentale.

L’équipe première affronte ce samedi Smouha au stade international du Caire, en deuxième journée de la phase finale de la Premier League égyptienne.

Les Rouge et Blanc abordent cette rencontre avec l’ambition de l’emporter et de se rattraper après le match nul décevant (1-1) concédé lors de la première journée face à Ceramica Cleopatra, une performance qui n’a pas répondu aux attentes de ses supporters.

Avec 40 points, Al-Ahly occupe actuellement la troisième place du classement, tandis que Smouha pointe à la sixième position avec 31 unités, ce qui confère à la rencontre un enjeu crucial dans la course aux places qualificatives.

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  • Un talent algérien qui fait sensation

    Le jeune attaquant algérien Abdelrahman Zawi a attiré l’attention d’Al-Ahly en guidant l’équipe nationale des moins de 17 ans vers la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations. Vice-champion du tournoi de l’Union nord-africaine disputé à Benghazi, le joueur a brillé lors de la rencontre décisive contre l’Égypte.

    Lors de l’affiche décisive face à l’Égypte, il a délivré une performance remarquée, concluant une action d’école pour offrir aux Jeunes Verts le précieux sésame pour le tournoi continental, programmé l’été prochain au Maroc.

    Ses performances lui ont valu les regards attentifs de nombreux recruteurs présents sur les terrains libyens.

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  • Sur les traces de Saïoud, le rêve de l’étoile filante

    Selon une source interrogée par le site « Maroc Foot », Zawi a tapé dans l’œil des recruteurs de l’Al-Ahly. Ces derniers ont souhaité le rencontrer immédiatement après la rencontre Algérie-Égypte, suite à sa performance remarquable et au but unique qu’il a inscrit.

    Le jeune homme se dit enthousiaste à l’idée de vivre sa première expérience professionnelle au sein du club égyptien, espérant suivre les traces de la star algérienne Amir Saïoud, qui y a lancé sa carrière avant de briller dans plusieurs clubs arabes.

    Bien qu’il évolue actuellement avec la Mouloudia de Makhadma, formation des divisions inférieures algériennes, ses récentes performances, saluées par le sélectionneur national Amine Djimouz, ont attiré l’attention de plusieurs clubs.

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  • De grandes ambitions et un défi continental

    Le joueur a présenté ses ambitions pour l’avenir, déclarant : « Mon objectif est de briller lors de la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations et, qui sait, de conquérir le titre continental. Mais l’essentiel reste de décrocher notre qualification pour la phase finale de la Coupe du monde dans cette catégorie, car nous possédons un groupe solide et soudé. »

    Le tirage au sort a placé les Verts dans le groupe D, en compagnie du Sénégal, de l’Afrique du Sud et du Ghana, une poule relevée qui s’annonce comme un véritable test.

    Interrogé sur les raisons de sa brillante performance lors du tournoi de Benghazi, Zawi a répondu : « Ce que j’ai accompli, je le dois à l’encadrement technique et à mes coéquipiers. Sur mon but contre l’Égypte, j’ai suivi les consignes de l’entraîneur, et Dieu merci, j’ai contribué à la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. »

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