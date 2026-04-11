Une opération algérienne attire l’attention du club égyptien Al-Ahly

Le club égyptien Al-Ahly prévoit de se renforcer de manière significative lors du prochain mercato estival, afin de retrouver sa suprématie nationale et de briller sur la scène continentale.

L’équipe première affronte ce samedi Smouha au stade international du Caire, en deuxième journée de la phase finale de la Premier League égyptienne.

Les Rouge et Blanc abordent cette rencontre avec l’ambition de l’emporter et de se rattraper après le match nul décevant (1-1) concédé lors de la première journée face à Ceramica Cleopatra, une performance qui n’a pas répondu aux attentes de ses supporters.

Avec 40 points, Al-Ahly occupe actuellement la troisième place du classement, tandis que Smouha pointe à la sixième position avec 31 unités, ce qui confère à la rencontre un enjeu crucial dans la course aux places qualificatives.

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