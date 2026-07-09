Une nouvelle Ferrari… Haaland frôle l'exploit offensif

« En tant qu'attaquant, je pense faire partie des meilleurs, mais je crois que Harry Kane et Kylian Mbappé ont marqué plus de buts que moi cette saison. Donc, d'un point de vue statistique, non, je ne suis pas le meilleur. C'est la vérité. »

C’est en ces termes que s’est exprimé l’attaquant norvégien Erling Haaland après avoir inscrit un doublé face à l’Irak lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Selon le journal Marca, ses statistiques globales attestent qu’il se rapproche de la perfection. L’attaquant de Manchester City a d’ailleurs éliminé le Brésil en huitièmes de finale après avoir inscrit un nouveau doublé lors de la victoire 2-1, relançant ainsi la course au Soulier d’or.

Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé co-mènent actuellement le classement des buteurs avec 7 réalisations chacun, tandis que Harry Kane pointe à 6 unités.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, trois joueurs franchissent la barre des 7 buts lors d’une même édition du tournoi.