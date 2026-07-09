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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une nouvelle Ferrari… Haaland frôle l'exploit offensif

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Norvège vs Angleterre
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Angleterre
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E. Haaland
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« En tant qu'attaquant, je pense faire partie des meilleurs, mais je crois que Harry Kane et Kylian Mbappé ont marqué plus de buts que moi cette saison. Donc, d'un point de vue statistique, non, je ne suis pas le meilleur. C'est la vérité. »

C’est en ces termes que s’est exprimé l’attaquant norvégien Erling Haaland après avoir inscrit un doublé face à l’Irak lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. 

Selon le journal Marca, ses statistiques globales attestent qu’il se rapproche de la perfection. L’attaquant de Manchester City a d’ailleurs éliminé le Brésil en huitièmes de finale après avoir inscrit un nouveau doublé lors de la victoire 2-1, relançant ainsi la course au Soulier d’or.

Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé co-mènent actuellement le classement des buteurs avec 7 réalisations chacun, tandis que Harry Kane pointe à 6 unités.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, trois joueurs franchissent la barre des 7 buts lors d’une même édition du tournoi.

  • HaalandGetty Images

    Haaland dépasse sa moyenne de buts par match avec la Norvège

    Les performances d’Haaland avec la sélection norvégienne sont encore plus impressionnantes : il dépasse la moyenne d’un but par match, avec 62 réalisations en 54 sélections, soit une moyenne de 1,14 but par rencontre.

    Aucun joueur ayant atteint la barre des 60 buts en sélection n’a maintenu une moyenne aussi élevée.

    Les deux joueurs qui s’en approchent le plus sont Ferenc Puskás, auteur de 84 buts en 85 matchs avec la Hongrie (0,99 but par match), et Kunishige Kamamoto, qui a marqué 75 buts en 76 matchs avec le Japon (0,99).

    Derrière eux, on trouve Ali Mabkhout (0,74), Ali Daei (0,73), Romelu Lukaku (0,71) et Harry Kane (0,71).

    Quant à Cristiano Ronaldo (0,63) et Lionel Messi (0,61), les deux meilleurs buteurs de l’histoire des sélections nationales avec respectivement 146 et 124 buts, leur moyenne reste bien inférieure à celle d’Haaland (1,14).

    Au niveau des clubs, le constat est similaire : parmi les plus grands buteurs, Haaland est celui qui se rapproche le plus de la barre d’un but par match, avec 359 réalisations en 418 rencontres, soit une moyenne de 0,85 but par match.

    Au Red Bull Salzbourg, il a même dépassé ce ratio en inscrivant 29 buts en 27 matchs ; au Borussia Dortmund, il s’en est approché avec 86 buts en 87 matchs ; enfin, à Manchester City, il a marqué 162 buts en 198 matchs.

    • Publicité
  • Erling HaalandGetty Images

    Haaland surpasse les plus grands buteurs de l'ère moderne

    Malgré cela, Erling Haaland continue de surpasser les plus grands buteurs de l’ère moderne : Lionel Messi a en effet inscrit 918 buts en 1 160 matchs avec ses clubs et en sélection, soit une moyenne de 0,79 but par match, Quant à Kylian Mbappé, il a inscrit 432 buts en 574 matchs, soit une moyenne de 0,75.

    Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du football, a inscrit 971 buts en 1 323 matchs (0,73 but/match), tandis que Robert Lewandowski totalise 718 buts en 1 036 rencontres (0,69 but/match).

    Harry Kane, lui, totalise 527 réalisations en 766 rencontres (0,68 but/match).

    Haaland a également égalé le record de Zlatan Ibrahimović en tant que meilleur buteur de l’histoire des sélections nordiques avec 62 réalisations, mais il n’a eu besoin que de 54 matchs pour y parvenir, contre 122 pour la star suédoise.

    Après son doublé face au Brésil, il a confié : « Je ne sais pas comment je fais, mais si j’ai une ou deux occasions, le ballon finit généralement au fond des filets. Je commence à penser que le fait que le ballon passe parfaitement à côté du poteau est un cadeau de Dieu. C’est fou. »

    Pour reprendre la métaphore de l’Espagnol Fernando Hierro à propos de Raúl, Haaland apparaît comme la nouvelle « Ferrari » prête à distancer tout le monde ; prochain sur la liste : l’Angleterre en quarts de finale.

    La star norvégienne a conclu en déclarant : « Nous continuons sur notre lancée. J’espère que tous les enfants, lorsqu’ils seront un peu plus grands, considéreront que représenter la sélection norvégienne est la plus grande fierté qu’ils puissent ressentir dans leur vie. C’est l’un des plus grands jours de l’histoire du football norvégien. »

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