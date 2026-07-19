Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Une menace plane sur l’Espagne : le « Code 36 », l’arme fatale de Martínez aux tirs au but

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
E. Martinez
Espagne
Argentine

Ce dimanche soir, l’Argentine et l’Espagne s’affrontent en finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium de New York.

La pelouse verra s’affronter plusieurs grandes stars du football, telles que Lionel Messi, Lamine Yamal et Rodri. 

Mais la tâche de les contenir reviendra à deux des meilleurs gardiens du tournoi, Émiliano Martínez et Unai Simón.

Le journal AS rappelle qu’Emiliano Martínez s’est imposé comme l’un des gardiens les plus influents de la scène internationale depuis la finale de la Coupe du monde 2022, notamment grâce à son arrêt décisif face à Randall Kolo Muani, seul face au but, dans les dernières secondes des prolongations.

Le portier argentin, qui défend également les couleurs d’Aston Villa, a acquis ce statut grâce à ses performances de haut niveau et à son talent reconnu dans les séances de tirs au but.

Ses statistiques, surtout dans les rencontres majeures, impressionnent et imposent le respect à tout adversaire qui se présente face à lui.

  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    La capacité à anticiper la trajectoire des tirs au but

    Au cours de sa carrière à Arsenal et à Getafe, puis au sein de son club actuel, Aston Villa, Martínez a signé plusieurs performances mémorables.

    Parmi ces performances, on retiendra surtout la séance de tirs au but face au LOSC Lille en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, sous la houlette d’Unai Emery : « Depo » avait arrêté le penalty décisif, qualifiant les siens pour le tour suivant.

    Les statistiques du gardien avec les « Villans » illustrent son talent pour anticiper la trajectoire des penaltys : avec un taux d’arrêts moyen de 18,25 %, il a affronté 27 tirs au penalty sous les couleurs du club anglais et en a arrêté cinq.

    Sur ces cinq tentatives, il en a arrêté quatre en plongeant à droite, contre une seule à gauche.

    • Publicité
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les tirs au but avec l'équipe d'Argentine

    Sous le maillot de l'équipe nationale argentine, Emiliano Martínez a affronté 25 penalties, en arrêtant neuf, tandis que treize ont fini au fond des filets et que les tireurs adverses en ont manqué trois.

    Le gardien argentin affiche ainsi un taux d’arrêt impressionnant de 36 % sur l’ensemble des penalties qu’il a affrontés, un chiffre qui grimpe à 48 % si l’on inclut les tentatives non converties, qu’elles aient été repoussées par le portier ou envoyées hors cadre par les tireurs.

    Parmi ses moments historiques les plus marquants, on retiendra notamment ses exploits lors de la séance de tirs au but contre la Colombie en Copa América 2021, ainsi que lors de la finale de la Coupe du monde contre la France, au cours de laquelle il a mené son équipe nationale vers le titre mondial.

    Dans ces moments clés, « Depo » a su perturber mentalement les tireurs tout en faisant valoir une technique remarquable, lui permettant de s’imposer dans les situations décisives.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG