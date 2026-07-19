Une menace plane sur l’Espagne : le « Code 36 », l’arme fatale de Martínez aux tirs au but

Ce dimanche soir, l’Argentine et l’Espagne s’affrontent en finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium de New York.

La pelouse verra s’affronter plusieurs grandes stars du football, telles que Lionel Messi, Lamine Yamal et Rodri.

Mais la tâche de les contenir reviendra à deux des meilleurs gardiens du tournoi, Émiliano Martínez et Unai Simón.

Le journal AS rappelle qu’Emiliano Martínez s’est imposé comme l’un des gardiens les plus influents de la scène internationale depuis la finale de la Coupe du monde 2022, notamment grâce à son arrêt décisif face à Randall Kolo Muani, seul face au but, dans les dernières secondes des prolongations.

Le portier argentin, qui défend également les couleurs d’Aston Villa, a acquis ce statut grâce à ses performances de haut niveau et à son talent reconnu dans les séances de tirs au but.

Ses statistiques, surtout dans les rencontres majeures, impressionnent et imposent le respect à tout adversaire qui se présente face à lui.