Une légende de Manchester United limogée de son poste international après avoir refusé une réduction de salaire suite à l'échec cuisant de la qualification pour la Coupe du monde

La Fédération de football de Trinité-et-Tobago (TTFA) a confirmé que l'homme de 54 ans avait officiellement quitté son poste à la fin du mois de février. Le point d'achoppement aurait été une proposition de réduction salariale suite à l'échec de l'équipe à se qualifier pour la Coupe du monde. Dans un communiqué officiel, la TTFA a expliqué : « À l'issue de la récente campagne de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA... le comité exécutif de la TTFA a procédé à un examen complet de la campagne et de l'orientation générale du programme de l'équipe nationale masculine senior, y compris sa structure technique et son cadre financier. »