Une légende de Manchester United limogée de son poste international après avoir refusé une réduction de salaire suite à l'échec cuisant de la qualification pour la Coupe du monde
L'ancien attaquant de Manchester United échoue dans sa quête du rêve de la Coupe du monde
Yorke a pris les rênes en novembre 2024 avec l'espoir de mener son pays sur la scène internationale, à l'image de son succès en tant que joueur lors de la Coupe du monde historique de 2006, mais l'équipe a finalement terminé troisième de son groupe de qualification.
Yorke parti après l'examen de Trinité-et-Tobago
La Fédération de football de Trinité-et-Tobago (TTFA) a confirmé que l'homme de 54 ans avait officiellement quitté son poste à la fin du mois de février. Le point d'achoppement aurait été une proposition de réduction salariale suite à l'échec de l'équipe à se qualifier pour la Coupe du monde. Dans un communiqué officiel, la TTFA a expliqué : « À l'issue de la récente campagne de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA... le comité exécutif de la TTFA a procédé à un examen complet de la campagne et de l'orientation générale du programme de l'équipe nationale masculine senior, y compris sa structure technique et son cadre financier. »
Les négociations contractuelles sont dans l'impasse.
L'instance dirigeante a clairement indiqué que la réalité financière liée à la gestion de l'équipe nationale avait changé, le Daily Mail suggérant que Yorke avait catégoriquement refusé une réduction de salaire. La déclaration poursuit : « Des discussions ont ensuite eu lieu entre la TTFA et M. Yorke concernant l'avenir de ce poste... les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions proposées à ce stade, et il a été décidé d'un commun accord de se séparer. » Malgré cette séparation, la fédération a remercié Yorke pour son « engagement », soulignant que la porte restait ouverte à un dialogue futur.
Une carrière d'entraîneur qui peine à décoller
Il s'agit d'une nouvelle expérience de courte durée pour Yorke, dont le seul autre poste de direction était au sein du club australien Macarthur FC. Bien qu'il ait remporté la Coupe d'Australie avec cette équipe, son mandat s'est terminé dans la controverse à la suite d'une bataille juridique concernant son licenciement. Yorke reste une figure légendaire dans son pays natal avec 72 sélections, mais le grand joueur de Manchester United se retrouve désormais à nouveau sans poste d'entraîneur alors que la recherche de son successeur commence.
