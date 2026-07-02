Le vainqueur de Roland-Garros s'est imposé jeudi à Wimbledon face au Français Valentin Royer sur le score de 6-1, 6-3, 7-6 (7-3) et s'est qualifié pour la septième fois pour le troisième tour de ce tournoi mythique. Sur gazon, il s'agissait de la 50e victoire de Zverev au niveau du circuit professionnel.
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Une démonstration de force éclair ! Alexander Zverev est en pleine forme à Wimbledon
Au prochain tour, Zverev affrontera l'Américain Marcos Giron, qui a dominé le Français Quentin Halys en trois sets (7-6 [7-5], 6-3, 6-4). Zverev mène 4-0 dans leurs confrontations directes et a remporté leur dernière rencontre l’an passé à Halle/Westphalie ; il l’avait également dominé au deuxième tour de Wimbledon 2024.
Jan-Lennard Struff, lui aussi, se hisse en troisième tour à Church Road. Le joueur de Warstein a dominé l’Américain Brandon Nakashima, tête de série n° 28, au terme d’un match à suspense étalé sur deux jours : 4-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 7-6 (10-7). La rencontre, interrompue mercredi soir après quatre sets en raison de l’obscurité, s’est donc conclue au petit matin. Pour décrocher pour la première fois les huitièmes de finale, Struff défiera l’ancien numéro un mondial russe, Daniil Medvedev, qui l’avait déjà stoppé au troisième tour à Wimbledon il y a deux ans.
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Zverev affiche un grand optimisme à Wimbledon, tandis que Royer semble déjà hors course.
Fort de sa première victoire en Grand Chelem, Zverev entend enfin briller à Wimbledon, où il n’a pour l’instant jamais dépassé les huitièmes de finale dans le sud-ouest de Londres. « Je pense que, d’une manière générale, je joue mieux au tennis cette année que l’année dernière », avait déclaré Zverev après sa victoire laborieuse au premier tour sur le Court Central face au Belge Alexander Blockx.
Il a ensuite affronté Royer sur le Court n°1 et n’a rencontré aucune difficulté. Face à un adversaire d’un tout autre niveau, le Français s’est battu en vain : après seulement 32 minutes, Zverev a remporté le set grâce à un retour gagnant. Sous le soleil londonien, il a maintenu la pression, même si des fautes directes ont fleuri dans le troisième acte, offrant un sursis à Royer. Mais Zverev a gardé son sang-froid dans le tie-break et, au bout de 2 h 04, il a converti sa troisième balle de match.