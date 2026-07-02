Une démonstration de force éclair ! Alexander Zverev est en pleine forme à Wimbledon

Au prochain tour, Zverev affrontera l'Américain Marcos Giron, qui a dominé le Français Quentin Halys en trois sets (7-6 [7-5], 6-3, 6-4). Zverev mène 4-0 dans leurs confrontations directes et a remporté leur dernière rencontre l’an passé à Halle/Westphalie ; il l’avait également dominé au deuxième tour de Wimbledon 2024.

Jan-Lennard Struff, lui aussi, se hisse en troisième tour à Church Road. Le joueur de Warstein a dominé l’Américain Brandon Nakashima, tête de série n° 28, au terme d’un match à suspense étalé sur deux jours : 4-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 7-6 (10-7). La rencontre, interrompue mercredi soir après quatre sets en raison de l’obscurité, s’est donc conclue au petit matin. Pour décrocher pour la première fois les huitièmes de finale, Struff défiera l’ancien numéro un mondial russe, Daniil Medvedev, qui l’avait déjà stoppé au troisième tour à Wimbledon il y a deux ans.