AFP
Traduit par
« Une décision facile » - Ryan Gravenberch signe un contrat à long terme avec Liverpool
Quelle est la durée du nouveau contrat de Gravenberch ?
Depuis qu'il a quitté la Bundesliga pour la Premier League en septembre 2023, Gravenberch est passé du statut de remplaçant à celui de titulaire indispensable. Il a déjà disputé 123 matches et marqué huit buts depuis son arrivée, s'imposant comme un atout essentiel dans la quête de nouveaux titres du Liverpool FC. Bien que les Reds n'aient pas précisé la durée du nouveau contrat à long terme de Gravenberch, The Athletic rapporte qu'il est désormais lié au club jusqu'à l'été 2032.
- Getty Images Sport
Une décision facile pour le Néerlandais
S'adressant au site officiel du club, Gravenberch a révélé qu'il n'avait aucun doute quant à la prolongation de son contrat. « Je me sens vraiment très bien », a déclaré Gravenberch. « J'étais très fier de prolonger mon contrat dans un club aussi prestigieux. Je suis donc très heureux de pouvoir rester ici pendant de nombreuses années encore. »
Il a souligné la confiance accordée par la hiérarchie comme facteur principal, ajoutant : « J'ai immédiatement senti la confiance du club, mais aussi celle du manager. La décision a été facile à prendre pour moi. Ma famille est également heureuse ici. Nous sommes ici depuis près de trois ans, donc je connais déjà tout. Je suis heureux d'être ici. »
Le milieu de terrain vise davantage de trophées avec les Reds
L'impact de Gravenberch s'est reflété dans le palmarès du club, puisqu'il a joué un rôle essentiel dans la victoire en Carabao Cup en 2024 et dans le titre de Premier League remporté la saison dernière. Pour l'avenir, l'international néerlandais a soif de nouveaux trophées. Il a ajouté : « À court terme, [mon objectif est] de terminer la saison du mieux possible. Et à long terme : remporter encore plus de trophées avec Liverpool. »
- Getty Images Sport
Lien particulier avec les supporters
La relation entre le joueur et le public s'est épanouie, Gravenberch entendant souvent son nom résonner dans le stade. « J'ai une très bonne relation avec [les supporters] », a-t-il souligné. « Chaque fois que je fais quelque chose de bien dans le stade, je les entends chanter mon chant. » Il a conclu : « Je suis vraiment reconnaissant envers les supporters, car sans eux, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. À l'avenir, nous voulons leur offrir beaucoup plus [de trophées], alors j'espère que nous y parviendrons. »
Publicité