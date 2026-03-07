« Une décision facile » - Ryan Gravenberch signe un contrat à long terme avec Liverpool

S'adressant au site officiel du club, Gravenberch a révélé qu'il n'avait aucun doute quant à la prolongation de son contrat. « Je me sens vraiment très bien », a déclaré Gravenberch. « J'étais très fier de prolonger mon contrat dans un club aussi prestigieux. Je suis donc très heureux de pouvoir rester ici pendant de nombreuses années encore. »

Il a souligné la confiance accordée par la hiérarchie comme facteur principal, ajoutant : « J'ai immédiatement senti la confiance du club, mais aussi celle du manager. La décision a été facile à prendre pour moi. Ma famille est également heureuse ici. Nous sommes ici depuis près de trois ans, donc je connais déjà tout. Je suis heureux d'être ici. »