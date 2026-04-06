Olmo a débuté la rencontre face aux « Rojiblancos » en suivant des consignes strictes lui imposant de descendre pour récupérer le ballon en profondeur, ce qui lui a permis d'attirer des défenseurs comme Le Normand hors de leur zone, ouvrant ainsi des espaces pour les percées de Marcus Rashford et Fermin Lopez.

La star espagnole a également démontré ses qualités techniques dans les espaces restreints grâce à des échanges de balles « tiki-taka » et des dribbles techniques, dont le plus marquant fut son passage de balle entre les jambes de Jerry.

Les premiers signes de cette arme technique se sont manifestés à la 35e minute, après une combinaison avec Lamine Yamal : Olmo a reçu le ballon et l'a contrôlé avec brio avant de le passer à Fermin, qui l'a à son tour servi à Yamal, ce dernier effectuant un lob qui a heurté le poteau.



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