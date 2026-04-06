L'Allemand Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, compte bien consolider sa nouvelle arme offensive, grâce à laquelle il a réussi à battre l'Atlético de Madrid samedi dernier au stade « Riaz Ayre Metropolitano ».
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Une arme redoutable… Flick recourt à une vieille ruse pour piéger l'Atlético
Le tour de Flick
Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Flick a eu l'idée d'aligner Dani Olmo au poste de faux numéro 9 après le recul des performances offensives du duo Robert Lewandowski et Ferran Torres au cours des deux derniers mois, ce qui a poussé l'entraîneur allemand à rechercher une solution inhabituelle.
Le journal a révélé qu'un débat tactique avait eu lieu au sein du staff technique de Barcelone après la victoire difficile contre Rayo Vallecano sur un but d'Araujo, concernant l'opportunité de changer l'identité de l'attaquant de pointe, le choix se posant entre Olmo, Rashford et Firmino, avant que Flick ne décide de faire confiance à Dani après la trêve internationale, une décision qui s'est traduite par une grande efficacité offensive, avec une passe décisive et une contribution directe à deux occasions de but.
Consignes strictes
Olmo a débuté la rencontre face aux « Rojiblancos » en suivant des consignes strictes lui imposant de descendre pour récupérer le ballon en profondeur, ce qui lui a permis d'attirer des défenseurs comme Le Normand hors de leur zone, ouvrant ainsi des espaces pour les percées de Marcus Rashford et Fermin Lopez.
La star espagnole a également démontré ses qualités techniques dans les espaces restreints grâce à des échanges de balles « tiki-taka » et des dribbles techniques, dont le plus marquant fut son passage de balle entre les jambes de Jerry.
Les premiers signes de cette arme technique se sont manifestés à la 35e minute, après une combinaison avec Lamine Yamal : Olmo a reçu le ballon et l'a contrôlé avec brio avant de le passer à Fermin, qui l'a à son tour servi à Yamal, ce dernier effectuant un lob qui a heurté le poteau.
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Répéter le plan
L'efficacité de cette « feinte » s'est clairement manifestée à la 42e minute, lorsque Olmo a mis à profit sa capacité à combiner avec Rashford, lui offrant une passe décisive qui l'a mis face à face avec le gardien Musso, permettant ainsi au Barça d'égaliser.
Mais le spectacle ne s'est pas arrêté là : la 70e minute a été marquée par l'action la plus belle de la rencontre, lorsque Olmo a reçu un ballon en profondeur de Ferran Torres, qu'il a dévié d'une touche magique du talon droit par-dessus le défenseur avant de s'élancer vers la surface, puis de le remettre à Torres qui a tiré avec puissance, mais le gardien Musso a brillamment repoussé le ballon, dans une attaque que le journal a qualifiée de « digne de finir au fond des filets » en raison de sa superbe tactique.
Le journal a précisé que le succès d'Olmo dans son rôle de faux attaquant a incité Flick à réitérer cette expérience contre l'Atlético, mercredi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.