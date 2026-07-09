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Orban VeronaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Une année de Daspo pour Orban : pourra-t-il jouer ?

Hellas Verona
G. Orban

Le joueur de l’Hellas a été sanctionné pour son implication dans les incidents survenus à l’issue de la rencontre Vérone-Milan.

Une année de Daspo pour Gift Orban. Selon *La Repubblica*, le préfet de police de Vérone, Rosaria Amato, a notifié au joueur de l’Hellas cette mesure à la suite des incidents survenus après la rencontre Vérone-Milan, le 19 avril dernier, aux abords du stade Bentegodi. Selon la Digos, le comportement de l’attaquant aurait provoqué une réaction violente des supporters présents, créant une situation de danger pour l’ordre public.


Cette mesure lui interdit d’accéder aux stades et aux salles de sport en tant que spectateur, mais ne l’empêche pas de jouer la saison prochaine s’il revenait en Italie. Rappelons qu’après la fin de son prêt à Vérone, Orban a pour l’instant regagné le club détenteur de son contrat, Hoffenheim.


  • LA BAGARRE

    L'incident s'est produit alors qu'Orban quittait le stade en voiture. Selon les enquêteurs, le joueur aurait réagi avec agacement à la demande d'un selfie formulée par un jeune supporter des Gialloblù. Après avoir ignoré plusieurs autres demandes de photos et d’autographes, la situation a dégénéré lorsque l’un des supporters a frappé du plat de la main sur la voiture du footballeur. Orban a alors arrêté son véhicule, en est descendu et s’est rué sur le jeune homme, déclenchant une bagarre immédiate, filmée par les témoins avec leurs smartphones.


    Les agents de la Digos, déjà sur place pour assurer le maintien de l’ordre, sont alors intervenus pour séparer les protagonistes et ont ouvert une enquête. Orban est ensuite revenu sur ses pas pour présenter ses excuses au supporter et aux personnes présentes.



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