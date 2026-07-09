Une année de Daspo pour Orban : pourra-t-il jouer ?

Une année de Daspo pour Gift Orban. Selon *La Repubblica*, le préfet de police de Vérone, Rosaria Amato, a notifié au joueur de l’Hellas cette mesure à la suite des incidents survenus après la rencontre Vérone-Milan, le 19 avril dernier, aux abords du stade Bentegodi. Selon la Digos, le comportement de l’attaquant aurait provoqué une réaction violente des supporters présents, créant une situation de danger pour l’ordre public.





Cette mesure lui interdit d’accéder aux stades et aux salles de sport en tant que spectateur, mais ne l’empêche pas de jouer la saison prochaine s’il revenait en Italie. Rappelons qu’après la fin de son prêt à Vérone, Orban a pour l’instant regagné le club détenteur de son contrat, Hoffenheim.



