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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Une analyse sans concession de l'arbitrage du match Atlético-Barcelone

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Espagne

Samedi soir, lors de la 30e journée de la Liga, le FC Barcelone a arraché une victoire palpitante 2-1 sur le terrain de l'Atlético de Madrid.

Barcelone, leader de la Liga, a ainsi porté son avance sur son plus proche poursuivant, le Real Madrid, à 7 points, après la défaite des Merengues face au Real Majorque. 

L'Atlético de Madrid reste quant à lui à 57 points, à la quatrième place.

Le match a été arbitré par Busquets Ferrer, qui a reçu une note choquante de la part du site « Archivo VAR », spécialisé dans les décisions arbitrales.

« Archivo VAR » a attribué à l'arbitre Busquets Ferrer la note de 2 sur 10 après sa mauvaise gestion de la rencontre entre l'Atlético et le Barça.

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    La vidéo intervient pour corriger les erreurs de l'arbitre

    « Archivo Far » a indiqué que l'arbitre Ferrer ne traversait pas sa meilleure période sur le plan technique, ce qu'il a confirmé une nouvelle fois en commettant une série d'erreurs que la vidéo a dû corriger.

    Ferrer a distribué 8 cartons jaunes, mais a omis d'en montrer certains qui semblaient évidents, se montrant désorienté et manquant du niveau requis.

    Le match a connu deux situations controversées, et dans les deux cas, l'intervention de la VAR a été nécessaire pour corriger la décision initiale de Busquets Ferrer. 

    La première situation s'est produite en première mi-temps, lorsque Nicolás González, qui avait déjà reçu un carton jaune, a fait tomber Yamal, empêchant ainsi une occasion de but évidente. Cette situation aurait dû entraîner un carton rouge direct, et non un deuxième carton jaune.

    Quant à la deuxième situation, elle s'est produite en deuxième mi-temps, où l'arbitrage vidéo a dû intervenir une nouvelle fois, Bosquets Ferrer ayant brandi un carton rouge direct à l'encontre de Gerard Martin, sur une action que l'Union technique des arbitres a jugée ne méritant qu'un carton jaune. 

    Martín a atteint le ballon en premier et l'a contrôlé, puis il est entré en contact avec le mollet de Tiago Almada, qui s'était engagé dans son espace, ce qui a entraîné l'annulation de l'expulsion du joueur de Barcelone.

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