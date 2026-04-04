Une analyse sans concession de l'arbitrage du match Atlético-Barcelone

Samedi soir, lors de la 30e journée de la Liga, le FC Barcelone a arraché une victoire palpitante 2-1 sur le terrain de l'Atlético de Madrid.

Barcelone, leader de la Liga, a ainsi porté son avance sur son plus proche poursuivant, le Real Madrid, à 7 points, après la défaite des Merengues face au Real Majorque.

L'Atlético de Madrid reste quant à lui à 57 points, à la quatrième place.

Le match a été arbitré par Busquets Ferrer, qui a reçu une note choquante de la part du site « Archivo VAR », spécialisé dans les décisions arbitrales.

« Archivo VAR » a attribué à l'arbitre Busquets Ferrer la note de 2 sur 10 après sa mauvaise gestion de la rencontre entre l'Atlético et le Barça.

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