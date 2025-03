Un vestiaire vide, le Barça enrage contre le calendrier

FC Barcelone vs Osasuna

Le Barça hausse le ton après s’être vu priver de plusieurs joueurs importants lors de cette trêve internationale.

Rien ne va plus pour le FC Barcelone durant cette trêve internationale. Tandis que les clubs profitent généralement de cette période pour souffler, les Catalans, eux, accumulent les contrariétés. Entre les blessures inquiétantes, les retards sur le chantier du Camp Nou et un calendrier infernal, les Blaugranas voient leur effectif se réduire comme peau de chagrin. Et avec un match crucial qui approche à grands pas, l’agacement est palpable dans les couloirs de Montjuïc.