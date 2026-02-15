Getty Images Sport
« Un véritable scandale » - Wayne Rooney critique les arbitres qui n'ont pas utilisé la VAR après une série d'erreurs lors de la victoire de Newcastle en FA Cup à Aston Villa
Journée honteuse pour les officiels à Villa Park
Newcastle s'est qualifié pour le cinquième tour malgré la décision controversée de ne pas accorder un penalty juste après l'heure de jeu, que Rooney a qualifié de « l'une des pires décisions [qu'il ait] jamais vues dans le football ».
En l'absence de VAR à ce stade de la FA Cup, l'arbitre Chris Kavanagh et son équipe ont connu un après-midi difficile, avec plusieurs décisions controversées, dont plusieurs semblaient défavorables à l'équipe visiteuse. Tammy Abraham était hors-jeu avant de marquer le premier but d'Aston Villa, puis Digne a eu la chance de rester sur le terrain après un tacle à hauteur du tibia sur Jacob Murphy, avant d'échapper à un penalty et de concéder un coup franc qui a finalement conduit à l'égalisation de Sandro Tonali sur un ballon dévié. Ce même joueur a ensuite donné l'avantage à Newcastle face à une équipe de Villa réduite à dix, Marco Bizot ayant été expulsé dans le temps additionnel de la première mi-temps, et Nick Woltemade a ajouté la cerise sur le gâteau.
Le fait que le résultat n'ait pas été affecté par ces décisions empêche seulement que les arbitres ne soient la cible de critiques encore plus virulentes, mais l'utilisation et la nécessité du VAR ont été clairement démontrées samedi soir après une série de décisions objectivement incorrectes selon beaucoup.
Rooney s'emporte après la décision de ne pas accorder un penalty à Newcastle
S'exprimant dans le studio de BBC One à la fin du match, Rooney s'est emporté : « Cette décision [la main de Digne] est l'une des pires décisions que j'ai jamais vues dans le football, car à aucun moment Digne n'était hors de la surface de réparation.
Il se trouve à trois ou quatre mètres à l'intérieur. Le juge de touche est juste devant et on voit clairement à quel point il est dans la surface de réparation.
L'arbitre a sifflé et semblait écouter quelqu'un à son oreille, donc je suppose que c'est l'arbitre assistant qui a pris la décision, et c'est absolument scandaleux. »
Shearer et Howe donnent leur avis sur la controverse autour de l'arbitrage
Alan Shearer a convenu du niveau inacceptable de l'arbitrage à Villa Park, affirmant que cela démontrait « les dégâts causés par la VAR aux arbitres ».
« Je voudrais simplement que les arbitres fassent correctement leur travail. C'est tout », a poursuivi Shearer. « Ce n'est pas trop demander, n'est-ce pas ? Pendant cinq ou six mois, ils se sont appuyés sur le VAR. Puis ils se retrouvent dans cette situation et tout change. »
Bien que le manager vainqueur Eddie Howe ait été réticent à apporter son soutien total au VAR, il a souligné son importance pour éviter les erreurs telles que celles commises samedi.
« Je pense qu'il y a des arguments pour dire oui [ils en dépendent], car quand le VAR est là, il y a toujours un "Bon, je ne vais pas donner ça, mais vérifions" », a-t-il déclaré.
« Et je pense qu'alors, votre prise de décision n'est peut-être pas aussi précise qu'elle devrait l'être normalement, donc il y a peut-être une différence à ce niveau-là. Je dirais probablement que vous avez raison à cet égard.
Je suis toujours partagé sur le VAR. Je l'ai dit à plusieurs reprises, car j'aime toujours l'émotion, même ce soir, quand un but est accordé, ou quand un but est marqué et que vous ne voyez pas de drapeau ou d'arbitre, c'est un but, et personne ne va vous l'enlever, ce sentiment et cette émotion, cette joie que vous ressentez à ce moment-là, j'aime toujours ça, et le VAR vous enlève tout ça.
Mais d'un autre côté, j'aurais aimé qu'il y ait eu le VAR sur le premier but contre nous, et probablement tout au long du match ! »
Le VAR fera son entrée en FA Cup dès le cinquième tour
La VAR sera introduite dans la FA Cup cette saison à partir du cinquième tour, dans le but d'assurer une plus grande égalité dans l'arbitrage sur tous les terrains, à tous les niveaux de la pyramide du football, lors des premiers tours de la compétition.
L'efficacité de cette décision peut être remise en question après les décisions prises au détriment de Newcastle à Villa Park, mais les hommes de Howe ayant finalement remporté la victoire, on espère que cela n'aura pas eu de conséquences durables.
