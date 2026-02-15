« Un véritable scandale » - Wayne Rooney critique les arbitres qui n'ont pas utilisé la VAR après une série d'erreurs lors de la victoire de Newcastle en FA Cup à Aston Villa

Newcastle s'est qualifié pour le cinquième tour malgré la décision controversée de ne pas accorder un penalty juste après l'heure de jeu, que Rooney a qualifié de « l'une des pires décisions [qu'il ait] jamais vues dans le football ».

En l'absence de VAR à ce stade de la FA Cup, l'arbitre Chris Kavanagh et son équipe ont connu un après-midi difficile, avec plusieurs décisions controversées, dont plusieurs semblaient défavorables à l'équipe visiteuse. Tammy Abraham était hors-jeu avant de marquer le premier but d'Aston Villa, puis Digne a eu la chance de rester sur le terrain après un tacle à hauteur du tibia sur Jacob Murphy, avant d'échapper à un penalty et de concéder un coup franc qui a finalement conduit à l'égalisation de Sandro Tonali sur un ballon dévié. Ce même joueur a ensuite donné l'avantage à Newcastle face à une équipe de Villa réduite à dix, Marco Bizot ayant été expulsé dans le temps additionnel de la première mi-temps, et Nick Woltemade a ajouté la cerise sur le gâteau.

Le fait que le résultat n'ait pas été affecté par ces décisions empêche seulement que les arbitres ne soient la cible de critiques encore plus virulentes, mais l'utilisation et la nécessité du VAR ont été clairement démontrées samedi soir après une série de décisions objectivement incorrectes selon beaucoup.