Un unique but suffit au Sénégal pour mettre Deschamps dans l’embarras

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a presque finalisé le onze de départ pour l’entrée en lice des champions du monde contre le Sénégal. Un seul point d’interrogation persiste : la charnière centrale.

Selon le journal AS, le défenseur français William Saliba ressent toujours des douleurs au dos, blessure qui le gêne depuis la finale de la Ligue des champions.

Le joueur avait envisagé de renoncer au Mondial, mais la FFF et son club ont convenu de son maintien dans le groupe, avec un protocole médical prévu après la compétition.

Lors des deux matchs amicaux précédant la Coupe du monde, contre la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord, il n’a pas disputé l’intégralité des 90 minutes. Bien qu’il ait débuté le deuxième match, il a été remplacé par précaution afin de ne pas aggraver sa blessure.

Depuis l’arrivée des Bleus à Boston, le joueur suit un programme de repos et de soins individualisé sous la supervision du staff médical. Même si l’objectif est de le déclarer apte pour le match face au Sénégal, Deschamps hésite encore entre Saliba et Ibrahima Konaté.

Konaté, qui s’engagera avec le Real Madrid après la compétition, est considéré comme son suppléant direct, mais il pointe actuellement au deuxième rang de la hiérarchie des centraux chez les Bleus. La lésion de Saliba pourrait toutefois lui offrir une chance inattendue de débuter titulaire.