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Un unique but suffit au Sénégal pour mettre Deschamps dans l’embarras

France vs Sénégal
France
Sénégal
Coupe du monde
D. Deschamps
I. Konate
W. Saliba
France
Sénégal
É.-U.

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a presque finalisé le onze de départ pour l’entrée en lice des champions du monde contre le Sénégal. Un seul point d’interrogation persiste : la charnière centrale.

Selon le journal AS, le défenseur français William Saliba ressent toujours des douleurs au dos, blessure qui le gêne depuis la finale de la Ligue des champions.

Le joueur avait envisagé de renoncer au Mondial, mais la FFF et son club ont convenu de son maintien dans le groupe, avec un protocole médical prévu après la compétition.

Lors des deux matchs amicaux précédant la Coupe du monde, contre la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord, il n’a pas disputé l’intégralité des 90 minutes. Bien qu’il ait débuté le deuxième match, il a été remplacé par précaution afin de ne pas aggraver sa blessure.

Depuis l’arrivée des Bleus à Boston, le joueur suit un programme de repos et de soins individualisé sous la supervision du staff médical. Même si l’objectif est de le déclarer apte pour le match face au Sénégal, Deschamps hésite encore entre Saliba et Ibrahima Konaté.

Konaté, qui s’engagera avec le Real Madrid après la compétition, est considéré comme son suppléant direct, mais il pointe actuellement au deuxième rang de la hiérarchie des centraux chez les Bleus. La lésion de Saliba pourrait toutefois lui offrir une chance inattendue de débuter titulaire.

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    La blessure de Saliba profite à Konaté

    La saison de Konaté à Liverpool a été marquée par des hauts et des bas, reflet des performances collectives des Reds. Le défenseur central a récemment confié avoir traversé des difficultés psychologiques après le décès de son ancien coéquipier Diogo Jota et la perte de son père en janvier dernier.

    Malgré tout, son talent ne fait aucun doute, que ce soit en équipe de France ou aux yeux du Real Madrid, qui l’a recruté en tant que joueur libre.

    Lors du match amical contre la Côte d’Ivoire, il a souffert en défense et n’a pas totalement convaincu, ce qui remet en question sa titularisation aux côtés d’Upamecano.

    Dans des conditions normales, Saliba demeure le premier choix aux côtés du défenseur du Bayern Munich, et l’équipe de France devrait entamer le tournoi avec ce duo, si le joueur d’Arsenal est totalement rétabli.

    Konaté, titulaire quasi-permanent lors de la dernière Coupe du monde, avait pourtant joué un rôle clé dans la qualification de la France pour la finale au Qatar.

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