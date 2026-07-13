Le club saxon a prolongé d’une saison le prêt de son attaquant à Brighton & Hove Albion, club de Premier League. Selon la presse, l’accord inclut une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros, déclenchée si le joueur atteint un certain nombre d’apparitions.
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Un transfert astucieux : l'international Brajan Gruda reste à RB Leipzig
Recruté en février en provenance de Mayence, Gruda (22 ans) a déjà inscrit trois buts en quatorze matchs officiels sous les couleurs du RB Leipzig. « Dès ses premiers mois parmi nous, il a démontré l’étendue de ses qualités et à quel point son profil s’intègre parfaitement à notre style de jeu », a souligné Marcel Schäfer, le directeur sportif du club allemand.
« Technicien complet, créatif et très rapide, il apporte une vraie plus-value dans le dernier tiers », a-t-il ajouté. L’international U21 a confié que ses attentes avaient été « pleinement comblées. Le style de jeu me correspond parfaitement, je me sens parfaitement à l’aise au sein de l’équipe et dans l’ensemble du club. »
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