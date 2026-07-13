Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brajan GrudaGetty Images

Traduit par

Un transfert astucieux : l'international Brajan Gruda reste à RB Leipzig

Bundesliga
Mercato
B. Gruda
RB Leipzig
Brighton

Le RB Leipzig et Brajan Gruda aborderont ensemble la saison à venir.

Le club saxon a prolongé d’une saison le prêt de son attaquant à Brighton & Hove Albion, club de Premier League. Selon la presse, l’accord inclut une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros, déclenchée si le joueur atteint un certain nombre d’apparitions.

  • Recruté en février en provenance de Mayence, Gruda (22 ans) a déjà inscrit trois buts en quatorze matchs officiels sous les couleurs du RB Leipzig. « Dès ses premiers mois parmi nous, il a démontré l’étendue de ses qualités et à quel point son profil s’intègre parfaitement à notre style de jeu », a souligné Marcel Schäfer, le directeur sportif du club allemand.

    « Technicien complet, créatif et très rapide, il apporte une vraie plus-value dans le dernier tiers », a-t-il ajouté. L’international U21 a confié que ses attentes avaient été « pleinement comblées. Le style de jeu me correspond parfaitement, je me sens parfaitement à l’aise au sein de l’équipe et dans l’ensemble du club. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
VSG Altglienicke crest
VSG Altglienicke
ATG
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Jeux d'amitié des clubs
Annecy FC crest
Annecy FC
ANN
Brighton crest
Brighton
BHA