Recruté en février en provenance de Mayence, Gruda (22 ans) a déjà inscrit trois buts en quatorze matchs officiels sous les couleurs du RB Leipzig. « Dès ses premiers mois parmi nous, il a démontré l’étendue de ses qualités et à quel point son profil s’intègre parfaitement à notre style de jeu », a souligné Marcel Schäfer, le directeur sportif du club allemand.

« Technicien complet, créatif et très rapide, il apporte une vraie plus-value dans le dernier tiers », a-t-il ajouté. L’international U21 a confié que ses attentes avaient été « pleinement comblées. Le style de jeu me correspond parfaitement, je me sens parfaitement à l’aise au sein de l’équipe et dans l’ensemble du club. »