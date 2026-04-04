Selon le journal espagnol « Marca », Kylian Mbappé se trouve face à une occasion en or de remporter les titres qui marqueront son époque au sein du Real Madrid, alors que la saison entre dans sa phase finale.

Le palmarès de l'attaquant français avec le Real se limite pour l'instant à deux titres de Supercoupe d'Europe et à une Coupe intercontinentale, tandis qu'il n'a toujours pas remporté de titre en Liga, de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions, alors que sa deuxième saison sous le maillot « merengue » touche à sa fin. À cela s’ajoutent ses défaites en Supercoupe d’Espagne et en Coupe du monde des clubs l’été dernier, un bilan qui semble maigre pour un joueur ayant quitté le Paris Saint-Germain dans le but de suivre les traces de Cristiano Ronaldo et de tout gagner.

Les données indiquent que l’arrivée de Mbappé n’a pas coïncidé avec les meilleures périodes collectives de l’équipe, le Real Madrid traversant une phase de réajustement et n’ayant pas encore retrouvé la continuité et la solidité qui ont caractérisé ses meilleures périodes. Malgré cela, l’équipe, sous la houlette de l’entraîneur Arbeloa, a réussi à se positionner de manière à pouvoir se battre sur tous les fronts. car même s'il n'est pas considéré comme le favori, l'équipe reste en lice avec seulement 4 points de retard sur Barcelone en Liga et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui laisse la porte ouverte à une excellente fin de saison.

Le Real Madrid a besoin de retrouver le meilleur Mbappé pour atteindre ces objectifs, d'autant plus que le Français a surmonté ses problèmes de genou et qu'il est désormais appelé à faire à nouveau la différence.



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