La star française Kylian Mbappé entame un mois décisif dans son parcours avec le Real Madrid. C'est à l'occasion du match contre le Real Majorque, ce samedi, qu'il entame sa quête d'un premier titre en Liga et en Ligue des champions, après s'être complètement remis de sa blessure au genou et avoir retrouvé sa place de titulaire.
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Un tournant décisif… Le mois de « l'épreuve de force » déterminera le sort du cas Mbappé
L'ère Mbappé
Selon le journal espagnol « Marca », Kylian Mbappé se trouve face à une occasion en or de remporter les titres qui marqueront son époque au sein du Real Madrid, alors que la saison entre dans sa phase finale.
Le palmarès de l'attaquant français avec le Real se limite pour l'instant à deux titres de Supercoupe d'Europe et à une Coupe intercontinentale, tandis qu'il n'a toujours pas remporté de titre en Liga, de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions, alors que sa deuxième saison sous le maillot « merengue » touche à sa fin. À cela s’ajoutent ses défaites en Supercoupe d’Espagne et en Coupe du monde des clubs l’été dernier, un bilan qui semble maigre pour un joueur ayant quitté le Paris Saint-Germain dans le but de suivre les traces de Cristiano Ronaldo et de tout gagner.
Les données indiquent que l’arrivée de Mbappé n’a pas coïncidé avec les meilleures périodes collectives de l’équipe, le Real Madrid traversant une phase de réajustement et n’ayant pas encore retrouvé la continuité et la solidité qui ont caractérisé ses meilleures périodes. Malgré cela, l’équipe, sous la houlette de l’entraîneur Arbeloa, a réussi à se positionner de manière à pouvoir se battre sur tous les fronts. car même s'il n'est pas considéré comme le favori, l'équipe reste en lice avec seulement 4 points de retard sur Barcelone en Liga et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui laisse la porte ouverte à une excellente fin de saison.
Le Real Madrid a besoin de retrouver le meilleur Mbappé pour atteindre ces objectifs, d'autant plus que le Français a surmonté ses problèmes de genou et qu'il est désormais appelé à faire à nouveau la différence.
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Une blessure décevante
Malgré le début de saison fulgurant de Mbappé, auteur de 38 buts à ce jour, une blessure a freiné sa progression et son impact au moment le plus difficile de la saison. L'équipe a désormais besoin de retrouver ses formidables capacités offensives, celles-là mêmes qui font la différence lors des grandes soirées.
Des signes positifs apparaissent au sein de l'équipe en cette période décisive : Arbeloa a réussi à construire un groupe plus soudé, Vinícius et Valverde ont retrouvé leur niveau habituel, et des piliers essentiels comme Jude Bellingham et Militão sont de retour. mais cette évolution collective a encore besoin d’un facteur décisif : la meilleure version de Mbappé.
L'attaquant français ne peut accepter l'idée de terminer sa deuxième saison à Madrid sans titre majeur, et le premier test aura lieu face à Majorque pour rester dans la course à la Liga, un match qui précède la confrontation avec le Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, alors que l'équipe doit affronter un calendrier extrêmement difficile qui s'achèvera par un match au Camp Nou le 10 mai prochain.
Ce mois sera décisif pour l'avenir du Real Madrid et de Mbappé en particulier, afin de déterminer si le Real est réellement en mesure de viser la conquête de tous les titres, au cours d'un mois qualifié par Arbeloa de « sans marge d'erreur ».