« Un rêve impossible »… Mbappé ébranle l’aura du Real Madrid

La polémique s’amplifie au Real Madrid au sujet de l’impact du retour de Kylian Mbappé sur les performances de l’équipe, lesquelles sont en berne depuis que la star française a retrouvé une place de titulaire.

Le club traverse une période délicate, n’ayant pas gagné lors des trois dernières sorties avec l’attaquant français dans le onze de départ, ce qui alimente les doutes sur sa compatibilité avec le système madrilène.

Dans un long article, le journal Sport souligne « l’impact négatif » du joueur français sur le système de jeu madrilène.