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« Un rêve impossible »… Mbappé ébranle l’aura du Real Madrid

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Le Real Madrid traverse actuellement une mauvaise passe.

La polémique s’amplifie au Real Madrid au sujet de l’impact du retour de Kylian Mbappé sur les performances de l’équipe, lesquelles sont en berne depuis que la star française a retrouvé une place de titulaire.

Le club traverse une période délicate, n’ayant pas gagné lors des trois dernières sorties avec l’attaquant français dans le onze de départ, ce qui alimente les doutes sur sa compatibilité avec le système madrilène.

Dans un long article, le journal Sport souligne « l’impact négatif » du joueur français sur le système de jeu madrilène.

  • Le retour de Mbappé sonne le déclin du Real.

    Le journal souligne que, depuis le retour de Mbappé dans le onze de départ, le Real Madrid n’a pas encore goûté à la victoire : deux défaites et un match nul, une série qui inquiète les supporters.

    Le problème ne se limite pas aux résultats, mais s’étend aux statistiques individuelles de la star française, qui n’a inscrit qu’un seul but lors de ses 7 dernières sorties, une efficacité bien en deçà de son statut d’attaquant de classe mondiale.

    Les statistiques confirment cette tendance : les quatre dernières rencontres où il a été aligné d’entrée se sont traduites par trois revers et un nul, une série qui nourrit les critiques, surtout après plusieurs occasions manquées dans des rencontres clés.

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  • L'équipe brille par son absence

    Le paradoxe, qui a alimenté la polémique, est que l'une des meilleures périodes du Real Madrid cette saison a coïncidé avec l'absence de Mbappé, blessé.

    Pendant cette séquence, le groupe a livré des performances solides contre Manchester City, Elche et même lors du derby face à l’Atlético de Madrid, affichant un collectif plus équilibré et soudé, ce qui a redonné espoir aux supporters quant à la capacité du club à rivaliser sur tous les tableaux.

    Malgré des résultats imparfaits, la performance collective s’est avérée plus convaincante qu’avec la star française sur le terrain.

  • Manque d’affinité avec Vinícius Júnior

    Selon le journal, l’une des principales critiques adressées à Mbappé concerne son manque de complicité avec Vinícius Júnior, son partenaire désigné en pointe de l’attaque du Real Madrid pour les années à venir.

    Selon elle, si la relation personnelle entre les deux hommes est excellente en dehors du terrain, leur complicité sur la pelouse laisse à désirer : ils occupent souvent les mêmes espaces, ce qui nuit à l’efficacité de l’attaque.

    De plus, son style de jeu, axé sur la conservation du ballon et les actions individuelles, peut parfois ralentir le rythme des attaques, ce qui contraste avec la dimension collective prônée par l’équipe.

  • Imaginez l’impossible.

    Le quotidien sportif souligne que la présence de Mbappé ne se limite pas à dynamiser l’attaque : elle redessine tout le système, son style imposant des ajustements tactiques qui peuvent déséquilibrer l’équipe.

    Le joueur reconnaît lui-même que ses contributions défensives restent limitées, ce qui exerce une pression supplémentaire sur ses coéquipiers, surtout dans les grands rendez-vous exigeant un engagement collectif maximal.

    Conséquence de ces lacunes, une frange de plus en plus visible des supporters se persuade que l’équipe ne livre pas son plein potentiel quand Mbappé est sur la pelouse, une situation impensable il y a seulement deux ans.

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