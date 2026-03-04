Getty Images Sport
Un retour pour Neymar ? La star de Santos a deux matchs pour gagner sa place en équipe du Brésil, alors que la blessure de Rodrygo et les inquiétudes d'Estevao lui ouvrent la possibilité de disputer son premier match sous les ordres de Carlo Ancelotti
Le compte à rebours avant la liste d'Ancelotti
Selon UOL, Neymar est officiellement de retour dans le radar de l'équipe nationale brésilienne. À seulement 12 jours de l'annonce de la composition de l'équipe pour la dernière fenêtre internationale de la FIFA avant la Coupe du monde, des sources proches du staff technique confirment que la star de Santos est suivie de près. Son retour dépend toutefois entièrement de sa capacité à faire preuve d'une endurance physique constante.
La course contre la montre a été compliquée par l'élimination précoce de Santos du Campeonato Paulista, qui a ruiné les plans pour une plus longue série de matchs. En conséquence, Neymar n'a plus que deux matchs à disputer : contre Mirassol le 10 mars et contre Corinthians le 15 mars. Il doit profiter de ces rencontres pour convaincre Ancelotti qu'il est prêt à affronter les rigueurs du football international avant que la composition de l'équipe ne soit finalisée le 16 mars.
La crise des blessures ouvre la porte
La porte s'est ouverte pour le vétéran meneur de jeu, en grande partie en raison d'une crise croissante des blessures au sein des rangs offensifs brésiliens. L'équipe nationale est actuellement sous le choc de la perte dévastatrice de la star du Real Madrid, Rodrygo. L'attaquant a subi une grave rupture des ligaments du genou qui l'a définitivement écarté pour le reste de la saison nationale et, surtout, pour la prochaine Coupe du monde.
De plus, les inquiétudes persistantes concernant le rétablissement de la star de Chelsea Estevao, victime d'une blessure musculaire, ont ajouté au casse-tête de la sélection pour le staff technique avant les matchs amicaux. Si le jeune attaquant ne parvient pas à revenir à temps pour les Blues, le manque d'options offensives en forme pourrait nécessiter le rappel crucial de Neymar. Ce scénario inattendu offre une occasion unique au légendaire numéro 10 de faire enfin sa première apparition sous les ordres du sélectionneur italien.
Exigences physiques et position d'Ancelotti
Le staff technique d'Ancelotti continue de suivre méticuleusement les performances de chaque joueur figurant sur leur liste, et les paramètres physiques restent le principal obstacle pour le joueur de Santos. Tout au long de l'année dernière, même lorsque Neymar était actif sur le terrain, ses performances physiques auraient été jugées par le comité technique comme bien en deçà du niveau élevé requis pour faire partie d'une équipe exigeante en Coupe du monde.
Le sélectionneur italien est largement connu pour sa position intransigeante en matière de condition physique, de discipline tactique et de préparation physique générale des joueurs. Les membres du camp de l'équipe nationale réaffirment que l'entraîneur n'accepte absolument aucun compromis en matière de préparation physique. Il insiste fermement pour pouvoir compter sur tous les joueurs sélectionnés à 100 % de leurs capacités, sans aucune restriction médicale et avec un niveau d'exigence physique particulièrement élevé lors des matchs internationaux intenses.
La dernière chance pour un retour en Coupe du monde
Du point de vue personnel du joueur, l'ambiance interne est marquée par une confiance tranquille alors qu'il retrouve progressivement sa forme au Brésil. Après un processus de rééducation méticuleusement planifié à la suite de son opération du genou, Neymar se sentirait beaucoup plus fort et moins souffrant qu'il ne l'a été ces dernières années. Il a délibérément retardé son retour sur les terrains de compétition afin de s'assurer d'atteindre un niveau de condition physique avancé sans aucune gêne persistante.
Les enjeux ne pourraient être plus importants pour les matchs amicaux très attendus contre la France et la Croatie les 26 et 31 mars. Les initiés s'accordent de plus en plus à dire qu'une nouvelle absence de cette sélection réduirait considérablement ses chances réalistes d'intégrer l'équipe finale de la Coupe du monde en mai. Certaines voix au sein de la CBF affirment que la fenêtre de mars offre à Ancelotti une occasion unique d'observer de près l'éthique de travail de Neymar pendant l'entraînement.
