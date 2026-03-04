Un retour pour Neymar ? La star de Santos a deux matchs pour gagner sa place en équipe du Brésil, alors que la blessure de Rodrygo et les inquiétudes d'Estevao lui ouvrent la possibilité de disputer son premier match sous les ordres de Carlo Ancelotti

Selon UOL, Neymar est officiellement de retour dans le radar de l'équipe nationale brésilienne. À seulement 12 jours de l'annonce de la composition de l'équipe pour la dernière fenêtre internationale de la FIFA avant la Coupe du monde, des sources proches du staff technique confirment que la star de Santos est suivie de près. Son retour dépend toutefois entièrement de sa capacité à faire preuve d'une endurance physique constante.

La course contre la montre a été compliquée par l'élimination précoce de Santos du Campeonato Paulista, qui a ruiné les plans pour une plus longue série de matchs. En conséquence, Neymar n'a plus que deux matchs à disputer : contre Mirassol le 10 mars et contre Corinthians le 15 mars. Il doit profiter de ces rencontres pour convaincre Ancelotti qu'il est prêt à affronter les rigueurs du football international avant que la composition de l'équipe ne soit finalisée le 16 mars.