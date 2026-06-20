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Un remplaçant pour Cancelo ?… Un seul obstacle séparerait Barcelone d’un joyau espagnol

Mercato
FC Barcelone
Racing Santander
J. Salinas
J. Cancelo
Espagne
Portugal

Une offre saoudienne rejetée… et un duel acharné entre les cadors européens

Le FC Barcelone poursuit activement sa quête de jeunes talents susceptibles d’alimenter son projet sportif sur le long terme. Le club catalan surveille donc de près les joueurs les plus prometteurs des championnats espagnol et européen, avec l’objectif de s’assurer leurs services avant que la concurrence ne se intensifie davantage lors du mercato.

Un nouveau nom est récemment entré dans le viseur de la direction sportive, après avoir attiré l’attention grâce à ses performances et à sa progression fulgurante. Plusieurs clubs européens surveillent déjà de près ce jeune joueur, malgré son âge encore tendre.

  • Dans la course au titre européen, Barcelone détient pour l’instant l’avantage.

    Le FC Barcelone surveille de près le jeune défenseur espagnol Jorge Salinas, actuellement sous contrat avec le Racing Santander. Plusieurs grands clubs européens suivent également de près ce défenseur de 19 ans, mais le club catalan détient pour l’instant la priorité. Le joueur, qui privilégie un transfert au Camp Nou malgré les multiples offres reçues, est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football espagnol.

    Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football espagnol après avoir contribué à la promotion du Racing Santander en Liga, ce qui a incité des clubs tels que Newcastle United, le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Porto, Bologne et l’Eintracht Francfort à suivre de près son parcours.

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  • Pourquoi le FC Barcelone s’intéresse-t-il à lui ?

    L’intérêt du FC Barcelone pour Salinas ne porte pas uniquement sur son talent, mais aussi sur ses qualités techniques, qui en font un projet prometteur pour l’avenir. Ce défenseur espagnol, naturellement gaucher — une denrée rare sur le marché des transferts —, peut évoluer avec la même efficacité comme défenseur central gauche ou comme arrière gauche.

    Selon les observateurs du Barça, il brille par sa capacité à relancer proprement depuis l’arrière, son aisance balle au pied, son sang-froid sous pression ainsi que par sa présence physique et son fort esprit de compétition, des critères essentiels pour tout jeune défenseur recruté par le club.

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  • De Santander à la lumière des projecteurs

    Salinas est né à Santander et a passé l’essentiel de sa carrière en Cantabrie, avant d’intégrer le centre de formation du Racing de Santander en 2019, après avoir évolué dans plusieurs clubs locaux.

    Conscient de son potentiel, le club a rapidement prolongé son contrat jusqu’en 2029 pour le protéger de l’intérêt de concurrents. La saison dernière, il a émergé comme un élément clé de l’équipe première tout en s’imposant comme un pilier des sélections jeunes espagnoles, notamment chez les moins de 19 ans.

    Ses performances lui ont valu les félicitations du directeur sportif du Racing Santander, Chema Aragón, qui lui promet un avenir à la hauteur de la Ligue des champions.

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  • Une offre saoudienne est sur la table, mais un dernier obstacle empêche encore la finalisation du transfert.

    Malgré une confiance réciproque, le montant de la clause libératoire, estimé à environ 8 millions d’euros par Racing Santander, constitue toujours le principal obstacle à la finalisation du transfert.

    Le club catalan explore actuellement plusieurs montages financiers pour étaler le coût immédiat de l’opération, tandis que plusieurs formations européennes surveillent toujours le dossier. Au Barça, on salue la décision de Salinas d’avoir rejeté une offre financière très lucrative en provenance d’Arabie saoudite pour rester en Europe et poursuivre sa carrière.

    Pendant que les discussions se poursuivent, le Barça conserve un atout majeur : la volonté du joueur de porter son maillot. Toutefois, selon des sources internes interrogées par le journal Mundo Dominion (informations relayées par Mundo Deportivo), le club cantabre est convaincu que le départ de Salinas ne se concrétisera pas pour ce montant, mais pour une somme supérieure à 16 millions d’euros, sans que le chiffre précis soit dévoilé.

    Selon ces mêmes sources, ce montant s’appliquera à partir du 1^(er) juillet, date d’ouverture officielle du mercato, après la promotion du club en Liga, et correspondra au prix de l’option d’achat révisée. Le Racing assure ainsi la valorisation maximale de son joueur, même si Salinas privilégie toujours le Barça.

    Néanmoins, le Barça refuse de s’engager dans une surenchère avec les autres clubs intéressés, comme le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Bologne ou Newcastle United.

  • Un remplaçant pour Cancelo ?

    Selon le journal, Barcelone voit dans la possible signature de Salinas une occasion de sécuriser son poste d’arrière gauche pour les saisons à venir. Toutefois, le joueur espagnol ne constitue pas un remplacement pour João Cancelo, toujours considéré comme la priorité au même poste. À l’issue de son prêt, le défenseur portugais retournera au club saoudien Al-Hilal le 1er juillet, et Barcelone devra négocier avec ce club pour finaliser son transfert définitif.

    Jorge Salinas est représenté par Jorge Mendes, et le club catalan attend de savoir si l’agent donnera la priorité à l’offre barcelonaise et tentera de négocier avec le Racing de Santander pour abaisser le coût du transfert. Le club catalan refuse en effet de débourser les huit millions d’euros réclamés pour un joueur qui, s’il était recruté, resterait vraisemblablement en prêt au Racing Santander la saison prochaine afin de continuer à progresser en Liga.

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