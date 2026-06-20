Un remplaçant pour Cancelo ?… Un seul obstacle séparerait Barcelone d’un joyau espagnol

Malgré une confiance réciproque, le montant de la clause libératoire, estimé à environ 8 millions d’euros par Racing Santander, constitue toujours le principal obstacle à la finalisation du transfert.

Le club catalan explore actuellement plusieurs montages financiers pour étaler le coût immédiat de l’opération, tandis que plusieurs formations européennes surveillent toujours le dossier. Au Barça, on salue la décision de Salinas d’avoir rejeté une offre financière très lucrative en provenance d’Arabie saoudite pour rester en Europe et poursuivre sa carrière.

Pendant que les discussions se poursuivent, le Barça conserve un atout majeur : la volonté du joueur de porter son maillot. Toutefois, selon des sources internes interrogées par le journal Mundo Dominion (informations relayées par Mundo Deportivo), le club cantabre est convaincu que le départ de Salinas ne se concrétisera pas pour ce montant, mais pour une somme supérieure à 16 millions d’euros, sans que le chiffre précis soit dévoilé.

Selon ces mêmes sources, ce montant s’appliquera à partir du 1^(er) juillet, date d’ouverture officielle du mercato, après la promotion du club en Liga, et correspondra au prix de l’option d’achat révisée. Le Racing assure ainsi la valorisation maximale de son joueur, même si Salinas privilégie toujours le Barça.

Néanmoins, le Barça refuse de s’engager dans une surenchère avec les autres clubs intéressés, comme le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Bologne ou Newcastle United.