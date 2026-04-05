Un plan de guerre… Simeone attire Barcelone dans un piège avec une stratégie d'usure

Selon le journal Sport : « Les Catalans estiment que l'équipe de Simeone a intensifié la rivalité en alignant une formation composée principalement de remplaçants, dans le but de préparer le terrain pour la bataille de la Ligue des champions. »

Le journal ajoute : « C'est pourquoi les joueurs de Barcelone redoutent une guerre qui profiterait davantage aux Rojiblancos, à moins que l'arbitrage ne mette un frein à une équipe habituée à aller jusqu'au bout. »

L'Atlético de Madrid ne risquait pas grand-chose lors du match de championnat d'hier, et Simeone a donc opté pour une stratégie d'usure en s'appuyant sur des joueurs hors de l'équipe titulaire, voire sur des joueurs de l'équipe réserve.

La nouveauté a été l'agressivité de l'Atlético sur le terrain et la multiplication des protestations et des accrochages qui ont débouché sur une bagarre entre les joueurs, obligeant l'arbitre à intervenir.

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Sport a déclaré : « Il est apparu clairement que l'Atlético préparait le terrain pour que ça s'enflamme avant le match de Ligue des champions. Même Diego Simeone a pris part à ce « spectacle » en mettant la pression sur les arbitres assistants, dont l'un a été expulsé, sans compter qu'il a harcelé certains joueurs de Barcelone. »

Le journal a ajouté : « Il a eu un accrochage avec Ferran Torres qui n’a pas dégénéré grâce à l’intervention rapide de ses coéquipiers. L’intention était claire : provoquer et déstabiliser les joueurs de Barcelone. »