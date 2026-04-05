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Un plan de guerre… Simeone attire Barcelone dans un piège avec une stratégie d'usure

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Le piège de la provocation… Ce qui s'est passé au Metropolitano n'est pas un hasard !

L'agressivité de l'Atlético de Madrid face à Barcelone a surpris les joueurs blaugranas dans les vestiaires, lors du match d'hier, remporté par les Blaugranas sur le score de 2-1, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Après la polémique qui a entouré cette rencontre et les accrochages qui ont conduit à l'expulsion du joueur des Rojiblancos Nicolás González à la fin de la première mi-temps, l'équipe de l'entraîneur Simeone se rendra au Camp Nou avec toute sa détermination et sa motivation.

Hier, c'était la quatrième rencontre entre les deux équipes cette saison, précédée par des matchs équilibrés et pratiquement sans tension, avant que l'ambiance ne s'enflamme de manière inattendue.

  • Le terrain est prêt pour une bataille acharnée… Le Barça redoute la guerre contre les Rojiblancos

    Selon le journal Sport : « Les Catalans estiment que l'équipe de Simeone a intensifié la rivalité en alignant une formation composée principalement de remplaçants, dans le but de préparer le terrain pour la bataille de la Ligue des champions. »

    Le journal ajoute : « C'est pourquoi les joueurs de Barcelone redoutent une guerre qui profiterait davantage aux Rojiblancos, à moins que l'arbitrage ne mette un frein à une équipe habituée à aller jusqu'au bout. »

    L'Atlético de Madrid ne risquait pas grand-chose lors du match de championnat d'hier, et Simeone a donc opté pour une stratégie d'usure en s'appuyant sur des joueurs hors de l'équipe titulaire, voire sur des joueurs de l'équipe réserve.

    La nouveauté a été l'agressivité de l'Atlético sur le terrain et la multiplication des protestations et des accrochages qui ont débouché sur une bagarre entre les joueurs, obligeant l'arbitre à intervenir.

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    Sport a déclaré : « Il est apparu clairement que l'Atlético préparait le terrain pour que ça s'enflamme avant le match de Ligue des champions. Même Diego Simeone a pris part à ce « spectacle » en mettant la pression sur les arbitres assistants, dont l'un a été expulsé, sans compter qu'il a harcelé certains joueurs de Barcelone. »

    Le journal a ajouté : « Il a eu un accrochage avec Ferran Torres qui n’a pas dégénéré grâce à l’intervention rapide de ses coéquipiers. L’intention était claire : provoquer et déstabiliser les joueurs de Barcelone. » 

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  • Le piège de la provocation

    Elle a déclaré : « Dans le vestiaire de Barcelone, deux choses sont claires : premièrement, l’Atlético ira jusqu’au bout pour tenter d’accéder aux demi-finales. Le match aller sera très difficile, car les Rojiblancos viendront probablement pour défendre et utiliser toutes sortes d’astuces pour gagner du temps. »

    Elle a ajouté : « Les joueurs sont convaincus que le calme et le ballon sont les arbitres, qu’il ne faut pas tomber dans le piège de la provocation et qu’il faut passer le plus de temps possible à jouer. Deuxièmement, le vestiaire est pleinement convaincu de la nécessité de sceller la qualification, ou du moins de la mettre en bonne voie, dès le match aller ; car au stade de l’Atlético, tout est possible.

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    Et Sport a ajouté : « Tout le monde s’inquiète également de l’état du stade Metropolitano, qui souffre à nouveau de conditions peu adaptées au style de jeu de Barcelone. »

    L'équipe catalane estime disposer d'arguments techniques irréfutables pour sceller sa qualification pour les demi-finales au Camp Nou, c'est pourquoi elle cherchera à marquer le plus grand nombre de buts possible.

  • Stratégie d'épuisement

    Simeone avait déjà défini sa stratégie d'usure pour ces dix jours. C'était lors de la première mi-temps de ce match endiablé qu'il a perdu hier sur le score de 1-2, où il a laissé au repos quatre titulaires des Rojiblancos, misant sur l'enthousiasme et la détermination pour s'accrocher à un résultat positif. Il a failli réussir, mais la violence de l'équipe l'a contraint à jouer à dix pendant plus de cinquante minutes.

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    L'entraîneur argentin voulait épuiser Barcelone lors de cette première journée, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Deux joueurs ont dû sortir sur blessure (Araujo et Bernal), et plusieurs autres ont terminé le match complètement épuisés, notamment Dani Olmo et João Cancelo. Le combat physique les a poussés à leurs limites, de sorte qu'ils ne seront pas au meilleur de leur forme mercredi prochain.

  • Les principales préoccupations de Simeone

    « Mais Barcelone en est bien conscient... car la Ligue des champions, c'est tout autre chose et ne tolère aucune négligence ; la préparation mentale sera donc essentielle pour que personne ne perde sa concentration », a déclaré Sport.

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    Elle a conclu : « Flick alignera la formation la plus offensive possible, cette fois-ci avec un véritable numéro 9 en pointe, aux côtés de Rashford et Lamine Yamal. Les deux ailiers ont fait mal à l'Atlético lors du dernier match, à tel point que Simeone en est venu à donner des consignes à Lukman depuis le banc sur ce qu'il fallait éviter. L'Argentin préparait tout pour la finale de la Ligue des champions, et sa principale préoccupation était de neutraliser les ailiers de Barcelone ».

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