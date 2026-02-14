Un petit coup de pouce pour Arsenal ? Pep Guardiola révèle que Manchester City s'inquiète de la condition physique d'Erling Haaland

Haaland avait marqué lors des deux derniers matchs de City, notamment un but décisif à Liverpool la semaine dernière, mais il n'est pas revenu après la pause lors de la récente victoire contre Fulham. Guardiola a confirmé par la suite que cette décision était prise par mesure de précaution, l'attaquant ayant signalé une gêne pendant la première mi-temps.

S'exprimant avant la victoire de samedi en FA Cup, le manager de City a reconnu que la situation restait en suspens.

« Erling n'est pas à 100 % », a déclaré Guardiola aux journalistes.

« Ce n'est pas grave, m'a dit le médecin. Mais il a ressenti une gêne avant et pendant le match, c'est pourquoi il n'a pas joué en deuxième mi-temps.

Nous verrons comment il évolue. »