Un petit coup de pouce pour Arsenal ? Pep Guardiola révèle que Manchester City s'inquiète de la condition physique d'Erling Haaland
La condition physique de Haaland remise en question
Haaland avait marqué lors des deux derniers matchs de City, notamment un but décisif à Liverpool la semaine dernière, mais il n'est pas revenu après la pause lors de la récente victoire contre Fulham. Guardiola a confirmé par la suite que cette décision était prise par mesure de précaution, l'attaquant ayant signalé une gêne pendant la première mi-temps.
S'exprimant avant la victoire de samedi en FA Cup, le manager de City a reconnu que la situation restait en suspens.
« Erling n'est pas à 100 % », a déclaré Guardiola aux journalistes.
« Ce n'est pas grave, m'a dit le médecin. Mais il a ressenti une gêne avant et pendant le match, c'est pourquoi il n'a pas joué en deuxième mi-temps.
Nous verrons comment il évolue. »
Les absences à la formation sont préoccupantes
Bien que Guardiola ait tenté de minimiser la gravité du problème, les images de l'entraînement publiées vendredi par Manchester City n'ont pas suffi à calmer les spéculations. Haaland n'apparaissait pas sur les photos prises pendant la séance, alors que plusieurs joueurs expérimentés étaient présents.
Parmi ceux qui ont été aperçus figuraient John Stones et Rodri, tous deux de retour au travail, ainsi que les récentes options offensives de l'équipe. L'absence du Norvégien a accru la probabilité que Guardiola fasse preuve de prudence, surtout compte tenu du niveau de l'adversaire et du calendrier des matchs à venir.
City affrontera Newcastle en Premier League le week-end prochain dans un match qui pourrait avoir une importance bien plus grande dans la course au titre que le match de coupe contre une équipe de deuxième division.
Arsenal surveille attentivement la situation
Toute période d'absence de Haaland serait inévitablement suivie de près par Arsenal. L'attaquant reste un élément clé dans la course au titre de City et ses buts ont fait la différence à plusieurs reprises dans les courses au titre serrées de ces dernières saisons.
Le Norvégien a déjà maintenu un rendement offensif élevé cette saison et continue de mener la course au Soulier d'or. Une courte absence ne compromettrait peut-être pas la saison de City, mais elle pourrait avoir un impact important sur la course avec les Gunners.
Et ensuite ?
Haaland a été mis au repos lors de la victoire contre Salford, mais heureusement, City dispose encore d'importantes options offensives et a pu effectuer une rotation.
