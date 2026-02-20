Un nouveau contrat déjà ? Barcelone prévoit des négociations avec son milieu de terrain alors qu'il vient de signer un nouveau contrat il y a cinq mois

Barcelone considère le jeune pivot comme un pilier de l'avenir du club. Après une période de rééducation et de gestion prudente d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une blessure au ménisque latéral, Bernal s'est imposé comme un membre à part entière de l'équipe première. Cette intégration rapide a incité le club à reconsidérer sa situation financière actuelle afin de refléter son importance croissante.

L'urgence découle de l'adaptation sans heurts de Bernal au football d'élite sous la houlette de Hansi Flick. Après avoir surmonté son revers, le milieu de terrain est désormais un habitué de la rotation lors des jours de match. La hiérarchie du club serait convaincue que Bernal est destiné à « marquer une époque » au Camp Nou, ce qui l'amène à vouloir récompenser sa résilience par un salaire à la hauteur de ses pairs confirmés.

Si le club entend faire un pas en avant d'un point de vue économique, cette décision est également stratégique. En améliorant ses conditions dès maintenant, Barcelone vise à protéger son jeune noyau contre l'intérêt extérieur. Cette approche proactive permet de s'assurer que l'un de ses atouts les plus précieux se sente apprécié alors qu'il s'apprête à endosser un rôle de premier plan pour la saison 2026-27.