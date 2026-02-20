Getty Images Sport
Un nouveau contrat déjà ? Barcelone prévoit des négociations avec son milieu de terrain alors qu'il vient de signer un nouveau contrat il y a cinq mois
Récompenser celui qui revient en force
Barcelone considère le jeune pivot comme un pilier de l'avenir du club. Après une période de rééducation et de gestion prudente d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une blessure au ménisque latéral, Bernal s'est imposé comme un membre à part entière de l'équipe première. Cette intégration rapide a incité le club à reconsidérer sa situation financière actuelle afin de refléter son importance croissante.
L'urgence découle de l'adaptation sans heurts de Bernal au football d'élite sous la houlette de Hansi Flick. Après avoir surmonté son revers, le milieu de terrain est désormais un habitué de la rotation lors des jours de match. La hiérarchie du club serait convaincue que Bernal est destiné à « marquer une époque » au Camp Nou, ce qui l'amène à vouloir récompenser sa résilience par un salaire à la hauteur de ses pairs confirmés.
Si le club entend faire un pas en avant d'un point de vue économique, cette décision est également stratégique. En améliorant ses conditions dès maintenant, Barcelone vise à protéger son jeune noyau contre l'intérêt extérieur. Cette approche proactive permet de s'assurer que l'un de ses atouts les plus précieux se sente apprécié alors qu'il s'apprête à endosser un rôle de premier plan pour la saison 2026-27.
Protéger un actif de 500 millions d'euros
La situation contractuelle actuelle de Bernal est unique, car il a signé une prolongation en septembre dernier alors qu'il souffrait encore d'une grave blessure ligamentaire. Cet accord, qui court jusqu'en 2029, était un geste symbolique de confiance de la part du conseil d'administration. Il comprenait notamment une clause libératoire stupéfiante de 500 millions d'euros (528 millions de dollars) afin de dissuader les prétendants potentiels de toute l'Europe.
Cependant, le salaire prévu dans cet accord était relativement modeste, négocié dans le contexte de son arrêt pour blessure. Le joueur et le club s'étaient mis d'accord sur le fait qu'une révision serait envisagée dès qu'il aurait prouvé sa forme physique et sa valeur tactique. Ses récentes performances ayant été qualifiées de « monstrueuses », le moment est venu de tenir cette promesse.
Barcelone est désormais prêt à combler l'écart salarial. Les négociations à venir permettront de garantir que Bernal ne soit plus sous ce que le club considère comme un « contrat obsolète ». En alignant son salaire sur ses responsabilités sur le terrain, les Blaugrana finalisent le puzzle pour que le pilier du milieu de terrain reste heureux et concentré sur la prochaine période de succès du club.
La préférence tactique évidente de Flick
De plus, Flick ne voulait pas que le joueur de 18 ans parte. C'est pourquoi, comme il l'avait fait exactement un an plus tôt avec Eric García, il l'a convoqué un jour dans son bureau, ne voulant pas que se répète la situation avec Dro Fernandez, qui avait rejoint le PSG lors du mercato hivernal.
Flick a été très clair avec Bernal, l'exhortant à rester serein quant à son avenir et à faire confiance au projet que le Barça avait pour lui. Bernal avait toujours eu une grande confiance en un entraîneur qui avait fait ses preuves dès le premier jour et lui avait donné une place de titulaire à 17 ans.
Planifier un avenir radieux
Les négociations officielles en face à face devraient avoir lieu à la fin de la saison actuelle. Ce timing stratégique permet au joueur et au staff technique de rester pleinement concentrés sur le terrain alors que Barcelone entre dans la dernière ligne droite décisive de ses campagnes nationales et européennes.
Bernal, qui a disputé 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, espère être à nouveau titularisé dimanche lorsque les Blaugrana affronteront Levante en Liga.
