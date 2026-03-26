Le champion allemand de la NBA, Isaiah Hartenstein, considère à nouveau son coéquipier Shai Gilgeous-Alexander comme le favori pour le titre de meilleur joueur de la saison (MVP). Selon Hartenstein, le meneur vedette des champions d'Oklahoma City Thunder est « clairement le MVP ». « Il est constant. Je pense que c'est ce qui compte le plus », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Sky.
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« Un MVP incontestable » : Hartenstein, champion NBA, rend hommage à son coéquipier
Gilgeous-Alexander, qui avait déjà été élu MVP l'année dernière, affiche actuellement une série de 133 matchs consécutifs avec au moins 20 points – un record NBA. « Ça montre à quel point il est constant. Et il le fait d’une manière qui ne nuit pas à l’équipe. Beaucoup de marqueurs se concentrent uniquement sur le fait de marquer, ce qui relègue un peu l’équipe au second plan. Mais il fait un travail formidable en entraînant tout le monde avec lui », explique Hartenstein.
Hartenstein de retour sur les rails après ses blessures
Quant à Hartenstein, il remonte la pente après plusieurs revers dus à des blessures. « La façon dont j’ai commencé la saison en faisait l’une de mes meilleures », a déclaré le joueur de 27 ans. Il s’est ensuite blessé à la cheville, puis au mollet quelques jours plus tard, et a récemment été freiné une nouvelle fois par une blessure au mollet. Mais entre-temps, il va de nouveau mieux. « Je suis toujours l’un des meilleurs pivots de la ligue », a souligné Hartenstein, pour qui c’est avant tout la réussite de l’équipe qui compte au final.
Oklahoma City et Hartenstein entament désormais la phase finale de la saison régulière avant le début des play-offs. L'équipe de l'entraîneur Mark Daigneault est déjà qualifiée pour les phases éliminatoires.