« Un MVP incontestable » : Hartenstein, champion NBA, rend hommage à son coéquipier

Quant à Hartenstein, il remonte la pente après plusieurs revers dus à des blessures. « La façon dont j’ai commencé la saison en faisait l’une de mes meilleures », a déclaré le joueur de 27 ans. Il s’est ensuite blessé à la cheville, puis au mollet quelques jours plus tard, et a récemment été freiné une nouvelle fois par une blessure au mollet. Mais entre-temps, il va de nouveau mieux. « Je suis toujours l’un des meilleurs pivots de la ligue », a souligné Hartenstein, pour qui c’est avant tout la réussite de l’équipe qui compte au final.

Oklahoma City et Hartenstein entament désormais la phase finale de la saison régulière avant le début des play-offs. L'équipe de l'entraîneur Mark Daigneault est déjà qualifiée pour les phases éliminatoires.