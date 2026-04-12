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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Un joueur du Real Madrid courtise Mbappé

Majorque vs Rayo Vallecano
Majorque
Rayo Vallecano
LaLiga
Real Madrid
Kylian Mbappé
V. Muriqi
Espagne

La course au titre de meilleur buteur de la Liga s'est considérablement intensifiée après le doublé de Fede Moriki, qui a permis à Majorque de battre Rayo Vallecano 3-0 lors de la 31^e journée.

L’attaquant a ouvert le score à la 36^e minute avant d’ajouter un deuxième but quatre minutes plus tard.

Jean Vergili a ensuite scellé le score d’une troisième réalisation à la 65^e minute, permettant à son équipe de totaliser 34 points et de pointer à la 15^e place.

Moriki avait déjà offert la victoire à Majorque (2-1) lors de la précédente journée face au Real Madrid.

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    La compétition est ouverte, avec un léger avantage pour Mbappé.

    Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, occupe actuellement la première place du classement des buteurs de la Liga avec 23 réalisations, alors que sept journées restent à disputer.

    Selon le journal AS, « la course au titre de meilleur buteur reste ouverte jusqu’au bout, avec un léger avantage pour Mbappé, mais la moindre erreur pourrait rebattre les cartes lors des sept dernières journées de Liga. »

    Il devance de deux unités Fédat Moriki, auteur de 21 réalisations.

    Antti Budimir, la star d’Osasuna, pointe à la troisième place avec 16 réalisations, juste devant Lamine Yamal, quatrième à 15 unités.

    À la cinquième place, Ferran Torres compte 14 buts, après son doublé contre l'Espanyol.

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