Un joueur du Real Madrid courtise Mbappé

La course au titre de meilleur buteur de la Liga s'est considérablement intensifiée après le doublé de Fede Moriki, qui a permis à Majorque de battre Rayo Vallecano 3-0 lors de la 31^e journée.

L’attaquant a ouvert le score à la 36^e minute avant d’ajouter un deuxième but quatre minutes plus tard.

Jean Vergili a ensuite scellé le score d’une troisième réalisation à la 65^e minute, permettant à son équipe de totaliser 34 points et de pointer à la 15^e place.

Moriki avait déjà offert la victoire à Majorque (2-1) lors de la précédente journée face au Real Madrid.

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