L'Atlético de Madrid a réalisé un exploit exceptionnel avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine, en devenant, pour la troisième fois consécutive, le club le plus représenté en termes de joueurs dans la finale de la Coupe du monde.

Selon France 24, qui cite l’Agence France-Presse, l’Atlético de Madrid de l’entraîneur argentin Diego Simeone sera le club le plus représenté lors de cette finale.

Le club madrilène aligne en effet neuf joueurs sous contrat dans les deux sélections : les six Argentins Julián Álvarez, Tiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone et Nico González (dont le prêt en provenance de la Juventus s’est achevé).

Côté espagnol, Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel et Alejandro Grimaldo (officiellement arrivé le 30 juin en provenance du Bayer Leverkusen) complètent ce groupe.

Avec le départ de Nico González, dont le prêt a expiré, et l’arrivée de Grimaldo, l’effectif colchonero aligne donc neuf représentants en finale.

Le club a confirmé sur son site officiel qu’il était désormais « le club le plus représenté en finale de la Coupe du monde depuis l’édition de 1934 en Italie ».