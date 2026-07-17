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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un géant espagnol s'impose d'emblée en finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
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É.-U.

L'Atlético de Madrid a réalisé un exploit exceptionnel avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine, en devenant, pour la troisième fois consécutive, le club le plus représenté en termes de joueurs dans la finale de la Coupe du monde.

Selon France 24, qui cite l’Agence France-Presse, l’Atlético de Madrid de l’entraîneur argentin Diego Simeone sera le club le plus représenté lors de cette finale.

Le club madrilène aligne en effet neuf joueurs sous contrat dans les deux sélections : les six Argentins Julián Álvarez, Tiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone et Nico González (dont le prêt en provenance de la Juventus s’est achevé).

Côté espagnol, Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel et Alejandro Grimaldo (officiellement arrivé le 30 juin en provenance du Bayer Leverkusen) complètent ce groupe.

Avec le départ de Nico González, dont le prêt a expiré, et l’arrivée de Grimaldo, l’effectif colchonero aligne donc neuf représentants en finale.

Le club a confirmé sur son site officiel qu’il était désormais « le club le plus représenté en finale de la Coupe du monde depuis l’édition de 1934 en Italie ».

  • Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pour la troisième fois consécutive

    Ce n'est pas la première fois que l'Atlético de Madrid arrive en tête du classement des clubs les plus représentés en finale de la Coupe du monde, puisqu'il avait déjà réalisé cet exploit lors des deux dernières éditions du tournoi : lors de la Coupe du monde 2018, avec le trio français composé de Lucas Hernández, Antoine Griezmann et Thomas Lemar, ainsi que le Croate Sime Vrsaljko ;

    En 2022, le club a aligné le Français Antoine Griezmann ainsi que le trio argentin Nahuel Molina, Rodrigo De Paul et Ángel Correa.

    Barcelone pointe à la deuxième place avec huit représentants, tous Espagnols, pour la finale de la Coupe du monde 2026.

    En revanche, le Real Madrid ne compte qu’un seul représentant : le latéral espagnol Marc Cucurella, fraîchement arrivé de Chelsea et encore inédit sous ses nouvelles couleurs.

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