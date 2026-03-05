Un entraîneur de Premier League interdit de conduire pendant six mois après un incident impliquant sa BMW dans une zone limitée à 20 mph

Le patron des Eagles risquait une suspension automatique en raison d'infractions antérieures inscrites sur son permis. Glasner avait d'abord tenté de payer une amende pour régler l'affaire, mais la police métropolitaine a clairement indiqué qu'elle engagerait des poursuites pour excès de vitesse. Un magistrat a prononcé une suspension de permis de six mois.

Emily Delroy, chargée du dossier, a déclaré à propos de l'interdiction de conduire infligée à Glasner : « Le paiement a été effectué et les détails du permis ont été fournis pour validation électronique. Cependant, les points de pénalité supplémentaires auraient porté le total des points actuels sur le permis à 12 ou plus. Un remboursement a été demandé et l'affaire a été renvoyée à l'équipe du ministère public pour qu'une notification de justice unique soit émise. »

Outre son interdiction de conduire, M. Glasner doit également payer une amende de 660 £, 130 £ de frais et 264 £ de suramende compensatoire.