Un entraîneur de Premier League interdit de conduire pendant six mois après un incident impliquant sa BMW dans une zone limitée à 20 mph
Glasner pris en excès de vitesse dans le sud de Londres
Le dernier incident impliquant l'entraîneur autrichien s'est produit en juillet 2025, alors que Glasner traversait Bermondsey, au sud de Londres. Il a été flashé par un radar alors qu'il roulait sur Old Kent Road peu avant 7h30 du matin.
Glasner était déjà de mauvaise humeur à ce moment-là, car trois jours plus tôt, Palace, après sa victoire historique contre Manchester City en finale de la FA Cup 2025, avait appris qu'il était rétrogradé de la Ligue Europa à la Ligue Europa Conférence.
Le patron du Palace a accepté l'interdiction sans audience devant le tribunal.
Dans une lettre adressée au tribunal de première instance de Willesden, cet homme de 51 ans a plaidé coupable d'avoir roulé à 29 mph dans une zone limitée à 20 mph le 27 janvier. Il a accepté qu'une interdiction lui soit imposée sans audience publique lorsqu'il a envoyé une deuxième lettre le 16 février. Il s'est engagé à ne plus enfreindre la loi et n'a pas tenté de convaincre les autorités de lui épargner une suspension de permis.
M. Glasner a écrit : « J'assume pleinement la responsabilité de mes actes et je comprends la gravité de cette affaire. J'ai pris des mesures pour m'assurer que cela ne se reproduira plus. En raison de la nature de mon rôle, je veillerai à prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème. »
Pourquoi Glasner s'est vu interdire de conduire
Le patron des Eagles risquait une suspension automatique en raison d'infractions antérieures inscrites sur son permis. Glasner avait d'abord tenté de payer une amende pour régler l'affaire, mais la police métropolitaine a clairement indiqué qu'elle engagerait des poursuites pour excès de vitesse. Un magistrat a prononcé une suspension de permis de six mois.
Emily Delroy, chargée du dossier, a déclaré à propos de l'interdiction de conduire infligée à Glasner : « Le paiement a été effectué et les détails du permis ont été fournis pour validation électronique. Cependant, les points de pénalité supplémentaires auraient porté le total des points actuels sur le permis à 12 ou plus. Un remboursement a été demandé et l'affaire a été renvoyée à l'équipe du ministère public pour qu'une notification de justice unique soit émise. »
Outre son interdiction de conduire, M. Glasner doit également payer une amende de 660 £, 130 £ de frais et 264 £ de suramende compensatoire.
Glasner quittera Selhurst Park cet été.
Glasner, qui a été pressenti pour occuper le poste vacant d'entraîneur permanent à Manchester United alors que Michael Carrick assure l'intérim chez les Red Devils, sera de retour sur le banc jeudi lorsque Palace se rendra chez son voisin londonien Tottenham, les Spurs n'étant plus qu'à deux places et un point de la zone de relégation de la Premier League.
