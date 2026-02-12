AFP
« Un club inclusif et accueillant » - Manchester United publie un communiqué suite à la controverse autour de Sir Jim Ratcliffe
La diatribe de Ratcliffe
Ratcliffe s'en est pris à la situation du Royaume-Uni dans une tirade étonnante qui a suscité une vive réaction de la part de nombreuses personnalités du monde du football et d'ailleurs.
Ratcliffe a déclaré : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes vivant des allocations et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d'habitants en 2020, elle est aujourd'hui de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes supplémentaires. »
Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié les propos de Ratcliffe d'« offensants et erronés » et a demandé au copropriétaire de Manchester United de présenter ses excuses. Burnham s'est également exprimé sur les propos de Ratcliffe, les qualifiant d'« inexacts, insultants et incendiaires » et appelant l'homme de 73 ans à retirer ses propos.
La position de United
Ratcliffe a publié une déclaration dans laquelle il déclare : « Je regrette que mes propos aient pu offenser certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et susciter des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui favorise la croissance économique. »
On pourrait qualifier cela de non-excuses, compte tenu de la passivité de son ton dans la déclaration, mais Manchester United a désormais publié une déclaration beaucoup plus ferme.
Le club a déclaré : « Manchester United est fier d'être un club inclusif et accueillant. La diversité de nos joueurs, de notre personnel et de notre communauté mondiale de supporters reflète l'histoire et l'héritage de Manchester, une ville où chacun peut se sentir chez soi. Depuis le lancement de la campagne All Red All Equal en 2016, nous avons intégré l'égalité, la diversité et l'inclusion dans toutes nos activités.
Nous restons profondément attachés aux principes et à l'esprit de cette campagne. Ceux-ci se reflètent dans nos politiques, mais aussi dans notre culture, et sont renforcés par notre adhésion à la norme avancée d'égalité, de diversité et d'inclusion de la Premier League.
Au cours de cette saison, nous avons participé à des événements et des initiatives lors de nos matchs masculins et féminins pour sensibiliser à la santé mentale, à l'inclusion des LGBTQ+, à la lutte contre le racisme, la violence envers les femmes et les filles et les chants homophobes. Nous avons également célébré les événements de nos clubs de supporters, notamment la fête de Noël de notre association de supporters handicapés et l'événement de Hanoukka de notre club de supporters juifs.
Au cours des semaines et des mois à venir, nous soutiendrons d'autres initiatives dans ces domaines. Tout cela s'ajoute au travail incroyable que la Manchester United Foundation accomplit quotidiennement à Manchester et dans ses environs.
Manchester United reflète l'unité et la résilience de toutes les communautés que nous avons le privilège de représenter. Nous continuerons à représenter notre peuple, notre ville et nos fans avec détermination et fierté. »
United fait l'objet d'un examen par la FA
Selon The Athletic, la FA examine actuellement les propos de Ratcliffe afin de déterminer s'il y a eu violation des règles. Les règles de la FA stipulent que les « participants » - dont Ratcliffe en tant que directeur de Manchester United - doivent agir dans le meilleur intérêt du jeu et éviter tout comportement inapproprié ou discréditant.
Andy Burnham a déclaré dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux : « Ces commentaires vont à l'encontre de tout ce que Manchester a toujours représenté : un lieu où des personnes de toutes races, de toutes confessions et sans confession se sont unies au fil des siècles pour construire notre ville et nos institutions, y compris le Manchester United FC. Appeler à limiter l'immigration est une chose, mais dépeindre ceux qui viennent ici comme une force d'invasion hostile en est une autre. C'est inexact, insultant, incendiaire et cela devrait être retiré.
Les footballeurs venus du monde entier pour jouer dans le Grand Manchester ont enrichi la vie de notre ville-région, tout comme les nombreuses personnes qui travaillent dans le NHS (service national de santé) et d'autres services et industries essentiels du Grand Manchester.
Nous apprécions leur contribution en tant que ville-région réputée pour la chaleur de son accueil. Si des critiques doivent être formulées, elles devraient viser ceux qui ont peu contribué à notre vie ici et qui ont au contraire passé des années à siphonner les richesses de l'une de nos institutions les plus prestigieuses. »
Et ensuite ?
Manchester United affiche de bons résultats sur le terrain et son entraîneur par intérim, Michael Carrick, reste invaincu depuis cinq matchs. Le club occupe actuellement la quatrième place, à cinq points d'Aston Villa, troisième au classement.
