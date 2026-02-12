« Un club inclusif et accueillant » - Manchester United publie un communiqué suite à la controverse autour de Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe a publié une déclaration dans laquelle il déclare : « Je regrette que mes propos aient pu offenser certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et susciter des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui favorise la croissance économique. »

On pourrait qualifier cela de non-excuses, compte tenu de la passivité de son ton dans la déclaration, mais Manchester United a désormais publié une déclaration beaucoup plus ferme.

Le club a déclaré : « Manchester United est fier d'être un club inclusif et accueillant. La diversité de nos joueurs, de notre personnel et de notre communauté mondiale de supporters reflète l'histoire et l'héritage de Manchester, une ville où chacun peut se sentir chez soi. Depuis le lancement de la campagne All Red All Equal en 2016, nous avons intégré l'égalité, la diversité et l'inclusion dans toutes nos activités.

Nous restons profondément attachés aux principes et à l'esprit de cette campagne. Ceux-ci se reflètent dans nos politiques, mais aussi dans notre culture, et sont renforcés par notre adhésion à la norme avancée d'égalité, de diversité et d'inclusion de la Premier League.

Au cours de cette saison, nous avons participé à des événements et des initiatives lors de nos matchs masculins et féminins pour sensibiliser à la santé mentale, à l'inclusion des LGBTQ+, à la lutte contre le racisme, la violence envers les femmes et les filles et les chants homophobes. Nous avons également célébré les événements de nos clubs de supporters, notamment la fête de Noël de notre association de supporters handicapés et l'événement de Hanoukka de notre club de supporters juifs.

Au cours des semaines et des mois à venir, nous soutiendrons d'autres initiatives dans ces domaines. Tout cela s'ajoute au travail incroyable que la Manchester United Foundation accomplit quotidiennement à Manchester et dans ses environs.

Manchester United reflète l'unité et la résilience de toutes les communautés que nous avons le privilège de représenter. Nous continuerons à représenter notre peuple, notre ville et nos fans avec détermination et fierté. »