Un changement majeur dans les règles du championnat a été officiellement confirmé, ce qui renforcera les espoirs de Wrexham d'accéder à la Premier League si sa tentative de promotion en 2025-2026 échoue

Le directeur général de l'EFL, Trevor Birch, estime que cette modification ne fera que renforcer le caractère spectaculaire de ce qui est déjà considéré comme l'un des championnats les plus imprévisibles du football mondial. S'exprimant au sujet de cette décision, M. Birch a déclaré : « Depuis leur introduction en 1986-1987, les barrages sont devenus un moment fort du calendrier footballistique national, capturant le caractère spectaculaire, le suspense et le risque qui rendent l'EFL si spécial. Après plusieurs mois de discussions avec les clubs et les autres parties prenantes, nous sommes convaincus que ce changement renforcera encore davantage le championnat en tant que compétition et offrira à davantage de clubs et à leurs supporters une véritable opportunité d'obtenir leur promotion. »

Après de longues consultations, la proposition a obtenu la majorité requise des clubs du championnat et de l'ensemble des membres de l'EFL. Le conseil d'administration de la Fédération anglaise de football a également officialisé la demande, ouvrant la voie à l'introduction du nouveau format pour la saison 2026-2027.