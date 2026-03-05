Getty
Un changement majeur dans les règles du championnat a été officiellement confirmé, ce qui renforcera les espoirs de Wrexham d'accéder à la Premier League si sa tentative de promotion en 2025-2026 échoue
Un coup de pouce de la Premier League pour Wrexham ?
Pour Wrexham et ses propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac, ce changement de règlement donne un coup de pouce significatif à leurs ambitions à long terme dans l'élite. Alors que les Red Dragons volent actuellement haut dans la deuxième division, cette expansion garantit que même une défaite hors du top 6 lors des prochaines campagnes pourrait encore leur permettre de se rendre à Wembley et de tenter leur chance au plus haut niveau.
Le directeur de l'EFL salue un changement historique dans les barrages
Le directeur général de l'EFL, Trevor Birch, estime que cette modification ne fera que renforcer le caractère spectaculaire de ce qui est déjà considéré comme l'un des championnats les plus imprévisibles du football mondial. S'exprimant au sujet de cette décision, M. Birch a déclaré : « Depuis leur introduction en 1986-1987, les barrages sont devenus un moment fort du calendrier footballistique national, capturant le caractère spectaculaire, le suspense et le risque qui rendent l'EFL si spécial. Après plusieurs mois de discussions avec les clubs et les autres parties prenantes, nous sommes convaincus que ce changement renforcera encore davantage le championnat en tant que compétition et offrira à davantage de clubs et à leurs supporters une véritable opportunité d'obtenir leur promotion. »
Après de longues consultations, la proposition a obtenu la majorité requise des clubs du championnat et de l'ensemble des membres de l'EFL. Le conseil d'administration de la Fédération anglaise de football a également officialisé la demande, ouvrant la voie à l'introduction du nouveau format pour la saison 2026-2027.
Explication du nouveau format des play-offs
Dans le cadre de la nouvelle structure, les équipes qui termineront la saison à la septième et à la huitième place s'affronteront dans des matchs éliminatoires à enjeux élevés contre celles classées cinquième et sixième. Les vainqueurs de ces matchs se qualifieront ensuite pour une demi-finale en deux manches contre les équipes classées troisième et quatrième au classement final du championnat. Les barrages élargis du championnat comprendront sept rencontres au total et se termineront par la traditionnelle finale au stade de Wembley.
Ce format reprend le système déjà utilisé avec succès dans la National League, qui est passée à une structure de play-offs à six équipes lors de la saison 2017-2018. En introduisant ce modèle dans le championnat, l'EFL espère éliminer la « zone morte » au milieu du classement, afin que davantage de clubs restent mathématiquement en lice pour la Premier League jusqu'à la dernière journée de la saison régulière.
La promotion est toujours possible cette saison
Si ces changements devraient révolutionner la saison 2026-2027, ils n'auront aucune incidence sur la course à la promotion actuelle. Des clubs comme Wrexham continuent de fonctionner selon les règles des barrages à quatre équipes cette saison, car ils cherchent à maintenir leur incroyable élan. Le manager des Red Dragons, Phil Parkinson, a récemment exprimé son enthousiasme quant au potentiel historique de son équipe, d'autant plus qu'elle doit concilier sa course à la promotion avec un match prestigieux contre Chelsea en cinquième tour de la FA Cup ce samedi.
Le trophée des barrages est actuellement détenu par Sunderland, qui a assuré son retour dans l'élite après avoir battu Sheffield United la saison dernière. Pour Wrexham, l'objectif reste la promotion automatique, mais le fait de savoir qu'une septième ou huitième place suffira finalement à maintenir le rêve en vie donne un énorme coup de pouce à la planification à long terme du club, qui poursuit son ascension fulgurante dans les divisions anglaises.
