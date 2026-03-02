Getty Images
Un changement de règle majeur à venir ? Le président de la FIFA, Gianni Infantino, souhaite que les joueurs soient expulsés s'ils se couvrent la bouche, après la polémique raciste autour de Vinicius Junior
Le point de rupture qui a déclenché la réaction de la FIFA
Le catalyseur de ce changement potentiel de règlement a été un incident déplorable survenu lors du match aller des barrages de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica. Gianluca Prestianni aurait proféré une insulte raciste à l'encontre de Vinicius Junior, mais les mots exacts utilisés restent sujet à intense débat, car l'Argentin s'est couvert la bouche avec son maillot. Peu après le match, la star brésilienne a publié une déclaration qualifiant ses agresseurs de « lâches » pour s'être cachés derrière leurs maillots.
Infantino prône la « présomption de culpabilité »
S'adressant à Sky News,le président de la FIFA a clairement exprimé sa position sur la question : « Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque chose qui a une connotation raciste, il doit évidemment être expulsé. Il faut présumer qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, sinon il n'aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche. Il y a des situations que nous n'avons pas prévues. Bien sûr, lorsqu'on traite un cas disciplinaire, il faut analyser la situation, il faut avoir des preuves, mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela à l'avenir. »
Infantino a justifié sa position intransigeante en remettant en question les motivations de toute personne qui cache sa bouche lorsqu'elle s'exprime sur le terrain. « Je ne comprends tout simplement pas : si vous n'avez rien à cacher, vous ne cachez pas votre bouche lorsque vous dites quelque chose. C'est aussi simple que cela. Ce sont des mesures que nous pouvons et devons prendre pour lutter sérieusement contre le racisme. Nous devons agir et être déterminés, et cela doit avoir un effet dissuasif. Peut-être devrions-nous également réfléchir à ne pas seulement punir, mais aussi, d'une manière ou d'une autre, permettre, changer notre culture, permettre aux joueurs ou à quiconque fait quelque chose de s'excuser », a-t-il ajouté, suggérant une voie vers la rédemption par le repentir.
L'IFAB annonce une consultation sur l'habitude de se couvrir la bouche
L'International Football Association Board (IFAB) a confirmé qu'il était à l'écoute des préoccupations du président. À l'issue de leur assemblée générale annuelle, les législateurs ont annoncé une consultation officielle sur les mesures à prendre pour lutter contre la discrimination, en se concentrant spécifiquement sur l'habitude de se couvrir la bouche, devenue courante chez les footballeurs modernes. Toute modification des règles du jeu serait probablement ratifiée et mise en œuvre à temps pour la Coupe du monde 2026, marquant un changement significatif dans la manière dont les arbitres surveillent les échanges sur le terrain.
Infantino reste catégorique : le football doit être à l'avant-garde du changement social plutôt que d'utiliser les problèmes sociétaux comme excuse pour ne rien faire. Il a ajouté : « On peut faire des choses qu'on ne veut pas faire dans un moment de colère [et] s'excuser, mais la sanction doit être différente, pour aller plus loin, et nous devrions peut-être réfléchir à quelque chose de ce genre également. Nous devons mettre fin au racisme. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire « c'est un problème de société, nous ne pouvons donc rien faire d'autre que ce que nous faisons déjà ».
Mourinho insiste sur la « présomption d'innocence »
Ces allégations ont suscité les commentaires de José Mourinho, l'entraîneur du Benfica, qui avait initialement essuyé des critiques pour avoir suggéré que Vinicius avait incité la foule à réagir en célébrant son but. Lors d'une récente conférence de presse, Mourinho a clarifié sa position, promettant des conséquences sévères pour Prestianni si les allégations étaient prouvées, tout en soulignant l'importance d'une procédure régulière.
« Je ne suis pas avocat, mais je ne suis pas non plus ignorant. La présomption d'innocence est-elle un droit humain ou non ? », a déclaré Mourinho. « Si le joueur est effectivement coupable, je ne le regarderai plus jamais comme avant, et pour moi, ce sera fini. Mais je dois mettre beaucoup de « si » devant cela. »
