Un changement de règle majeur à venir ? Le président de la FIFA, Gianni Infantino, souhaite que les joueurs soient expulsés s'ils se couvrent la bouche, après la polémique raciste autour de Vinicius Junior

S'adressant à Sky News, le président de la FIFA a clairement exprimé sa position sur la question : « Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque chose qui a une connotation raciste, il doit évidemment être expulsé. Il faut présumer qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, sinon il n'aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche. Il y a des situations que nous n'avons pas prévues. Bien sûr, lorsqu'on traite un cas disciplinaire, il faut analyser la situation, il faut avoir des preuves, mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela à l'avenir. »

Infantino a justifié sa position intransigeante en remettant en question les motivations de toute personne qui cache sa bouche lorsqu'elle s'exprime sur le terrain. « Je ne comprends tout simplement pas : si vous n'avez rien à cacher, vous ne cachez pas votre bouche lorsque vous dites quelque chose. C'est aussi simple que cela. Ce sont des mesures que nous pouvons et devons prendre pour lutter sérieusement contre le racisme. Nous devons agir et être déterminés, et cela doit avoir un effet dissuasif. Peut-être devrions-nous également réfléchir à ne pas seulement punir, mais aussi, d'une manière ou d'une autre, permettre, changer notre culture, permettre aux joueurs ou à quiconque fait quelque chose de s'excuser », a-t-il ajouté, suggérant une voie vers la rédemption par le repentir.