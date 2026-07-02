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South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« Un cauchemar sanglant et horrible » – Jesse Marsch, Alphonso Davies et les cinq points clés du match Canada-Maroc

FEATURES
Coupe du monde
J. Marsch
S. Eustaquio
L. De Fougerolles
Mathieu Choinière
Moïse Bombito
R. Laryea
A. Johnston
N. Saliba
A. Davies
Maroc

Jesse Marsch qualifie la préparation pour le match contre le Maroc de « cauchemar sanglant et horrible », alors que le Canada tente de décrocher une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du monde. GOAL vous présente les cinq éléments clés.

HOUSTON - À peine sorti du terrain après la première victoire historique du Canada en phase à élimination directe d’une Coupe du monde masculine, Jesse Marsch a confié aux journalistes que ce passage au tour suivant offrait une « nouvelle chance » à l’équipe nationale masculine et à ses ambitions pour le Mondial 2026.

Au lendemain du but décisif et spectaculaire inscrit par Stephen Eustáquio dans le temps additionnel, qui a permis de se qualifier aux dépens de l’Afrique du Sud en seizièmes de finale, l’équipe nationale masculine canadienne s’est laissée emporter par l’euphorie du moment. Pour pratiquement tous les Canadiens, l’idée que l’équipe nationale masculine se qualifie pour les huitièmes de finale était un rêve, en particulier pour ceux qui suivent le football depuis 2014, année où l’équipe occupait la 122e place au classement mondial.

Pourtant, sur le terrain, il n’existe pas de « coup gratuit ». Le mois dernier à Montréal, le défenseur central Luc De Fougerolles confiait à GOAL : « Si votre objectif n’est pas de remporter le titre, alors pourquoi seriez-vous ici ? », lorsqu’on lui demandait à quoi ressemblerait une Coupe du monde réussie.

Ainsi, même si Marsch, rayonnant, a qualifié cette rencontre de « coup de chance », elle était tout sauf cela. Après avoir battu l’Afrique du Sud à Los Angeles, Marsch a pris l’avion pour Monterrey tandis que ses joueurs et son staff se rendaient à Houston pour les huitièmes de finale. L’entraîneur américain de 52 ans tenait à voir de ses propres yeux les performances des Pays-Bas et du Maroc ; il a donc assisté au retour spectaculaire des Lions de l’Atlas en fin de match et à leur victoire aux tirs au but face aux Oranje.

Cette performance a semé la peur dans son esprit. Après tout, c’était le genre de match que le Maroc avait disputé tout au long de sa série de 33 matchs sans défaite.

« Se préparer à affronter le Maroc, c’est comme un cauchemar sanglant et horrible », a déclaré Marsch mercredi, reprenant la comparaison qu’il avait faite avant la dernière rencontre du groupe B – que le Canada a perdue 2-1 – en qualifiant la préparation face à la Suisse de « spectacle d’horreur ». « C’est comme si je ne voulais pas les voir jouer. Ils sont trop bons. »

S’il reconnaît sans détour que son équipe devra être au sommet de son art pour l’emporter et s’il n’est pas revenu publiquement sur ses propos concernant un « coup franc », il demeure convaincu que le Canada, 29e au classement, peut créer l’exploit face au Maroc, 6e mondial.

« Nous savons que tout le monde va nous considérer comme des outsiders », a ajouté Marsch. « C’est une opportunité, n’est-ce pas ? Mais au final, nous nous concentrons sur le fait d’essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour ce match et de réaliser la meilleure performance de notre vie, et cela peut nous donner une chance. »

GOAL analyse ici comment le Canada pourrait réussir cet exploit.

  • Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    Semer le chaos au milieu de terrain

    Une chose est sûre : le Maroc est, sans doute, l’équipe la plus intense de cette Coupe du monde. Heureusement pour le Canada, c’est peut-être la seule sélection capable de tenir la cadence, grâce au nombre de kilomètres parcourus dans le système de jeu de Marsch, très axé sur la course. Rien ne changera samedi, et cela pourrait influencer les choix de composition.

    Le Maroc aborde la rencontre avec 30 minutes de jeu supplémentaires dans les jambes, sous une chaleur accablante, et avec près de 30 heures de repos en moins. Le Canada pourrait donc chercher à tirer parti de ses joueurs les plus déstabilisants avant de faire entrer ses véritables faiseurs de différence, dans l’espoir de semer suffisamment le chaos pour épuiser le Maroc tout en égalant son intensité.

    Ces ajustements pourraient se traduire dans le onze de départ : en défense, De Fougerolles pourrait intégrer le onze pour apporter son intensité aux côtés de Moïse Bombito, tandis que les arrières latéraux Richie Laryea et Alistair Johnston devraient conserver leur place.

    Au milieu de terrain, la réflexion est plus fine : plutôt que d’aligner Nathan Saliba, le technicien capable d’épauler Eustáquio, Marsch pourrait lancer le perturbateur Mathieu Choinière pour déstabiliser le bloc marocain. Plus tard, Saliba ou Niko Sigur entreraient en jeu pour apporter un second souffle offensif.

    Comme Marsch s’est montré réticent à modifier son approche tactique tout au long de son mandat, le choix des joueurs s’avérera déterminant : Choinière, et éventuellement le retour de l’ailier gauche Ali Ahmed, pourraient faire la différence.

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    Ajuster la ligne haute

    Interrogé sur d’éventuels ajustements tactiques face à l’adversaire, l’entraîneur canadien laisse transparaître une certaine frustration.

    Avant la compétition, GOAL lui a demandé s’il comptait modifier son approche pour préserver ses joueurs de l’épuisement lors des séances d’entraînement intensives ou pour ajuster son système de jeu.

    « Vous êtes fous ? Non », a-t-il répondu.

    Il a adopté un ton similaire lorsqu’on lui a posé la question d’un changement de tactique face au Maroc.

    Une partie de cette posture pourrait n’être qu’une façade, comme lors de la saga autour de la blessure d’Alphonso Davies, mais elle est aussi devenue une marque de fabrique de sa gestion.

    Face aux menaces que représentent Brahim Díaz et Bilal El Khannouss, sans oublier la puissance offensive du nouveau venu Ismael Saibari, la ligne défensive haute du Canada pourrait se révéler fatale. Un bloc défensif plus bas et une approche plus prudente, plutôt que ce système à haut risque et à haut rendement qui exige souvent des arrêts décisifs de Maxime Crépeau, offrirait peut-être de meilleures garanties.

    « Il règne au sein de l’équipe une grande confiance dans ce que nous avons construit et ce que nous avons mis en place, et le moment est venu de le mettre à l’épreuve au plus haut niveau. Je pense donc que les joueurs seront enthousiastes à l’idée de relever ce défi », a déclaré Marsch. « Allons-y comme si nous n’avions rien à perdre. Tout le monde s’attend de toute façon à ce que nous perdions, alors donnons vraiment tout ce que nous avons.

    « Nous savons que nos jambes fraîches, surtout après les 120 minutes du Maroc sous la chaleur de Monterrey, peuvent nous offrir un avantage, à condition de bien l’exploiter. »

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    Davies et Bombito sont disponibles.

    Fin mai, à Edmonton, Alphonso Davies a rejoint le groupe canadien et pris place à côté de l’entraîneur Marsch alors que celui-ci présentait son plan : maintenir l’équipe dans le tournoi pour lui permettre de retrouver progressivement la pleine forme.

    Un mois plus tard, le diagnostic de Marsch s’est vérifié : l’équipe, privée de son meilleur joueur et de son défenseur central titulaire, a retrouvé son plein potentiel. Elle se montre même plus forte qu’à son arrivée, une prouesse rare au vu de l’intensité et du nombre de matchs déjà disputés.

    Si Marsch l’avait préservé durant la phase de groupes, puis utilisé comme « leurre » face aux adversaires, la star du Bayern Munich, âgée de 25 ans, a impressionné malgré une légère prudence dans ses sprints lors de ses 15 minutes contre l’Afrique du Sud.

    « Nous étions vraiment satisfaits d’Alphonso, et il se sent vraiment bien aujourd’hui », a déclaré Marsch mercredi. « Je pense qu’il a eu un impact positif sur le match et, surtout, on a pu constater que l’Afrique du Sud le respectait vraiment lorsqu’il est entré en jeu.

    Nous allons donc réfléchir à la manière de l’utiliser lors de ce match, dès le coup d’envoi ou en cours de rencontre. »

    Même s’il n’est pas encore à 100 %, le Canada compte sur lui pour perturber les défenses adverses. Contre le Maroc, entrera-t-il dès la mi-temps ou même dès le coup d’envoi ? Un choix risqué, mais potentiellement décisif.

    La situation de Bombito reste également incertaine. Entré en jeu contre l’Afrique du Sud, il a joué 59 minutes et réalisé une interception, mais on ignore encore si ce défenseur, en phase finale de convalescence après une fracture de la jambe, est prêt à enchaîner davantage de minutes.

    Ces choix, s’ils s’avèrent payants, pourraient élever le niveau de l’équipe et la rapprocher de celle qui avait bousculé l’Argentine à deux reprises lors de la Copa América il y a deux ans. Reste à gérer le risque.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Et maintenant ?

    Lorsque Marsch a pris les rênes de l’équipe nationale masculine canadienne, il a dû faire face à un calendrier d’entrée en matière particulièrement difficile. Ses premiers matchs étaient des rencontres amicales contre les Pays-Bas et la France, avant un match d’ouverture de la Copa América contre l’Argentine.

    Il doit désormais relever un nouveau défi de taille et espère que le Canada pourra jouer avec le même rythme et la même combativité que lors du match nul et vierge contre la France en 2024 et de la première mi-temps contre l’Argentine, où les Canadiens avaient tenu en échec les futurs champions avant de s’incliner 2-0.

    Même si la préparation face au Maroc s’annonce comme un « cauchemar sanglant et horrible », le plus grand défi du Canada ne résidera pas seulement dans les qualités techniques des Lions de l’Atlas, mais aussi dans l’intensité et la vitesse implacables avec lesquelles ils jouent. La rencontre contre les Pays-Bas a parfaitement illustré ce dont le Maroc est capable, et l’équipe nationale canadienne devra atteindre un niveau rarement vu sous Marsch, sous peine d’être submergée.

    La fatigue accumulée par les Marocains pourrait jouer en faveur des Canadiens, mais cela exigera tout de même un effort extraordinaire. Heureusement, plusieurs joueurs se souviennent de la Coupe du monde 2022, où le Canada s’était incliné 2-1 au dernier match de groupe, tout en tenant tête aux futurs demi-finalistes pendant de longues périodes.

    « Il s’agissait avant tout de courir un peu plus ou de travailler un peu plus dur pour pouvoir couvrir ce genre d’espaces », a déclaré Saliba. « Nous devons procéder à ces ajustements tactiques pour nous assurer de ne pas nous exposer. »

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CANAFP

    Jouez gratuitement : une opportunité qui pourrait bien bouleverser la donne.

    Au sein du camp canadien, chacun mesure l’opportunité qui se présente, même si personne ne l’admet publiquement ; la remarque de Marsch sur le « coup franc » s’avère plus juste qu’il n’y paraissait.

    Peu d’observateurs imaginaient que le Canada atteindrait les huitièmes de finale, et encore moins qu’il pourrait y battre l’un des poids lourds du football mondial. Si des millions de téléspectateurs suivront la rencontre dans l’espoir d’un exploit, les joueurs n’éprouvent pas de pression extérieure significative. En outre, l’effet « bulle » lié à l’exil les aide à puiser dans la confiance accumulée lors de leurs 13 seuls matchs à domicile entre les Coupes du monde 2022 et 2026.

    Outre l’aspect sportif, un enjeu financier substantiel entre en jeu : le parcours a déjà rapporté 18,5 millions de dollars de primes, partagées entre les équipes nationales masculine et féminine ainsi que la fédération. Cette manne intervient à point nommé, Canada Soccer ayant annoncé un déficit de 1,01 million de dollars en 2025 et prévu un excédent de 4,61 millions pour 2026.

    En cas de victoire, le pactole grimperait à 20 millions de dollars. Les enjeux sont considérables, mais les joueurs canadiens n’ont pas à porter le poids des attentes. Pour beaucoup, ils les ont déjà dépassées.

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