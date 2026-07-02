HOUSTON - À peine sorti du terrain après la première victoire historique du Canada en phase à élimination directe d’une Coupe du monde masculine, Jesse Marsch a confié aux journalistes que ce passage au tour suivant offrait une « nouvelle chance » à l’équipe nationale masculine et à ses ambitions pour le Mondial 2026.

Au lendemain du but décisif et spectaculaire inscrit par Stephen Eustáquio dans le temps additionnel, qui a permis de se qualifier aux dépens de l’Afrique du Sud en seizièmes de finale, l’équipe nationale masculine canadienne s’est laissée emporter par l’euphorie du moment. Pour pratiquement tous les Canadiens, l’idée que l’équipe nationale masculine se qualifie pour les huitièmes de finale était un rêve, en particulier pour ceux qui suivent le football depuis 2014, année où l’équipe occupait la 122e place au classement mondial.

Pourtant, sur le terrain, il n’existe pas de « coup gratuit ». Le mois dernier à Montréal, le défenseur central Luc De Fougerolles confiait à GOAL : « Si votre objectif n’est pas de remporter le titre, alors pourquoi seriez-vous ici ? », lorsqu’on lui demandait à quoi ressemblerait une Coupe du monde réussie.

Ainsi, même si Marsch, rayonnant, a qualifié cette rencontre de « coup de chance », elle était tout sauf cela. Après avoir battu l’Afrique du Sud à Los Angeles, Marsch a pris l’avion pour Monterrey tandis que ses joueurs et son staff se rendaient à Houston pour les huitièmes de finale. L’entraîneur américain de 52 ans tenait à voir de ses propres yeux les performances des Pays-Bas et du Maroc ; il a donc assisté au retour spectaculaire des Lions de l’Atlas en fin de match et à leur victoire aux tirs au but face aux Oranje.

Cette performance a semé la peur dans son esprit. Après tout, c’était le genre de match que le Maroc avait disputé tout au long de sa série de 33 matchs sans défaite.

« Se préparer à affronter le Maroc, c’est comme un cauchemar sanglant et horrible », a déclaré Marsch mercredi, reprenant la comparaison qu’il avait faite avant la dernière rencontre du groupe B – que le Canada a perdue 2-1 – en qualifiant la préparation face à la Suisse de « spectacle d’horreur ». « C’est comme si je ne voulais pas les voir jouer. Ils sont trop bons. »

S’il reconnaît sans détour que son équipe devra être au sommet de son art pour l’emporter et s’il n’est pas revenu publiquement sur ses propos concernant un « coup franc », il demeure convaincu que le Canada, 29e au classement, peut créer l’exploit face au Maroc, 6e mondial.

« Nous savons que tout le monde va nous considérer comme des outsiders », a ajouté Marsch. « C’est une opportunité, n’est-ce pas ? Mais au final, nous nous concentrons sur le fait d’essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour ce match et de réaliser la meilleure performance de notre vie, et cela peut nous donner une chance. »

GOAL analyse ici comment le Canada pourrait réussir cet exploit.