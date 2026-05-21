« Un beau projet » : Xabi Alonso impatient de se lancer à Chelsea

Alonso a déjà suscité l’enthousiasme des supporters de Chelsea après avoir été aperçu à Madrid avant son arrivée officielle dans l’ouest londonien. L’Espagnol a brièvement évoqué son transfert imminent lors d’une interview accordée à l’émission de télévision espagnole El Chiringuito. Les dirigeants de Chelsea considèrent la nomination d’Alonso comme un signal fort après une période difficile pour le club.

Bien que le club soit absent de la Ligue des champions la saison prochaine, l’ancien milieu de terrain se dit pleinement convaincu par la trajectoire prise à Stamford Bridge. Alonso doit officiellement prendre ses fonctions le 1er juillet, mais, en coulisses, les préparatifs de la nouvelle saison sont déjà bien avancés, alors que Chelsea poursuit la planification d’une reconstruction estivale cruciale.