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« Un beau projet » : Xabi Alonso impatient de se lancer à Chelsea
Une nouvelle ère s'ouvre pour Chelsea sous la houlette d'Alonso
Alonso a déjà suscité l’enthousiasme des supporters de Chelsea après avoir été aperçu à Madrid avant son arrivée officielle dans l’ouest londonien. L’Espagnol a brièvement évoqué son transfert imminent lors d’une interview accordée à l’émission de télévision espagnole El Chiringuito. Les dirigeants de Chelsea considèrent la nomination d’Alonso comme un signal fort après une période difficile pour le club.
Bien que le club soit absent de la Ligue des champions la saison prochaine, l’ancien milieu de terrain se dit pleinement convaincu par la trajectoire prise à Stamford Bridge. Alonso doit officiellement prendre ses fonctions le 1er juillet, mais, en coulisses, les préparatifs de la nouvelle saison sont déjà bien avancés, alors que Chelsea poursuit la planification d’une reconstruction estivale cruciale.
Alonso explique ce qui l’a poussé à choisir Chelsea
Interrogé sur l’absence de Chelsea en coupes européennes et son impact sur les négociations, Alonso a répondu avec assurance : « Non, j’ai toujours été ouvert à cette idée. C’est un beau projet, Chelsea est un très bon choix. »
Chelsea se prépare à un nouvel été décisif
Alonso devrait jouer un rôle clé dans les transferts estivaux de Chelsea, alors que le club cherche à affiner l’équilibre de son effectif. Selon certaines informations, l’attaquant João Pedro serait sur le point de rejoindre Barcelone pour un montant de 100 millions d’euros. Par ailleurs, Alonso serait également déterminé à conserver Enzo Fernández et Marc Cucurella, dont les noms ont tous deux été cités dans le cadre d’un départ de Stamford Bridge cet été.
Le projet à long terme des Blues, scruté par les experts et les supporters rivaux après des résultats irréguliers et une absence en Ligue des champions la saison prochaine, pourrait ainsi prendre forme sous la direction de l’Espagnol, dont la réputation de jeune entraîneur prometteur devrait susciter l’impatience des fans à Stamford Bridge.
- AFP
Tous les regards se tournent désormais vers la préparation estivale et le mercato.
Chelsea va désormais se concentrer sur le mercato estival et sur la première pré-saison d'Alonso à la tête de l'équipe. Les décisions en matière de recrutement s'annoncent cruciales, le club cherchant à associer des joueurs expérimentés à un noyau de jeunes talents déjà bien en place. Plusieurs noms circulent déjà pour renforcer le Chelsea d'Alonso. Selon Football365, ses anciens joueurs du Real Madrid, Arda Güler et Álvaro Carreras, figurent parmi les cibles.