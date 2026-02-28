Getty Images Sport
Traduit par
Un arbitre arrêté en Espagne après avoir prétendument usurpé l'identité d'une personne afin d'obtenir des réductions pour Villarreal
- Getty Images Sport
Les auteurs espéraient tirer profit des abonnements saisonniers.
Les rapports de police indiquent que l'une des personnes impliquées aurait profité de sa position pour obtenir des données personnelles et des documents appartenant à de jeunes joueurs. Ces informations auraient ensuite été utilisées pour obtenir des abonnements saisonniers et des réductions destinés aux personnes âgées de moins de 25 ans.
Le club a initialement alerté les autorités après avoir détecté des billets falsifiés à l'entrée du stade. L'enquête a révélé que les suspects avaient acheté des abonnements via la plateforme officielle avant d'altérer les codes-barres et les codes QR.
Les abonnements modifiés ont ensuite été mis en vente sur des marchés numériques et des applications de revente d'occasion, et ont été présentés comme des « cadeaux » afin de contourner les limites de prix légales.
Les enquêteurs ont prouvé que l'un des auteurs avait inscrit 18 personnes comme membres du club ou détenteurs d'abonnements saisonniers en prétendant qu'elles faisaient partie d'un groupe de recruteurs de Valence. Ils ont fourni des photocopies des pièces d'identité des personnes qui n'étaient pas au courant de la situation.
Les personnes arrêtées ont été libérées sous caution après avoir fait leur déposition, et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Vila-real. Si elles sont reconnues coupables, elles encourent une amende comprise entre 601 et 30 000 euros.
Un arbitre espagnol a été arrêté pour avoir agressé une prostituée.
Ce n'est pas la première fois cette saison qu'un arbitre espagnol se retrouve dans le collimateur de la police. L'année dernière, un arbitre de deuxième division espagnole a été arrêté pour avoir agressé une prostituée.
L'arbitre aurait usurpé l'identité d'un policier afin de la contraindre à avoir des relations sexuelles sans la rémunérer. Au moment de son arrestation, l'individu était en possession de plusieurs insignes de la Guardia Civil et de la police nationale.
Une perquisition à son domicile a permis aux agents de saisir des objets liés à la police utilisés dans le cadre de cette escroquerie.
- Getty Images Sport
Arrêté par erreur
Avant de devenir arbitre, Slavko Vincic s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, ayant été arrêté par erreur après avoir été impliqué dans une opération policière visant une soirée libertine.
En mai 2020, le Slovène, qui a arbitré la finale de la Ligue des champions 2024, assistait à un rendez-vous professionnel en Bosnie-Herzégovine dans le cadre d'une entreprise commerciale sans rapport avec l'arbitrage, après avoir accepté une invitation à déjeuner. Cependant, alors que Vincic et d'autres personnes assistaient innocemment à un repas, ils ont été arrêtés par la police lors d'une opération qui visait des personnes sans rapport avec eux dans ce lieu.
Vincic a ensuite été libéré et innocenté, n'ayant commis aucune infraction. « Je me suis retrouvé dans ce ranch par hasard. J'ai ma propre entreprise, j'étais en Bosnie-Herzégovine pour une réunion d'affaires », a-t-il déclaré plus tard. « J'ai accepté une invitation à déjeuner, ce qui s'est avéré être ma plus grande erreur. Je le regrette.
J'étais assis à table avec mes collègues, quand tout à coup, la police est arrivée et ce qui est arrivé est arrivé. Je n'ai rien à voir avec le groupe qui a été arrêté et détenu, pas plus que mes partenaires commerciaux. Oui, ils nous ont vraiment emmenés au poste de police, nous ont interrogés en tant que témoins, mais quand ils ont compris que nous ne les connaissions même pas, ils nous ont laissés partir. »
Vincic a arbitré de nombreux matchs de Ligue des champions.
Le président de l'Association des arbitres de football de Slovénie, Vlado Sajn, a qualifié cet incident de « concours de circonstances malheureuses », tandis que Vincic a continué à arbitrer le match remporté 2-0 par le Real Madrid contre le Borussia Dortmund à Wembley il y a deux ans.
Plus récemment, Vincic a arbitré le match nul 1-1 entre le Paris Saint-Germain et Newcastle lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions le mois dernier. Vitinha a ouvert le score au Parc des Princes avant que Joe Willock ne réplique d'une tête juste avant la mi-temps.
Ce résultat a contraint les deux équipes à disputer un barrage en huitièmes de finale, qu'elles ont remporté avec succès : le PSG a battu son compatriote monégasque 5-4 au score cumulé, tandis que Newcastle a éliminé Qarabag en s'imposant 9-3 sur l'ensemble des deux matchs.
Vincic a également supervisé la victoire 2-1 du Real Madrid sur Benfica mercredi soir, les Merengues ayant réussi à remonter au score pour finalement assurer leur place en huitièmes de finale et affronter Manchester City.
Publicité