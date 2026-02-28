Un arbitre arrêté en Espagne après avoir prétendument usurpé l'identité d'une personne afin d'obtenir des réductions pour Villarreal

Les rapports de police indiquent que l'une des personnes impliquées aurait profité de sa position pour obtenir des données personnelles et des documents appartenant à de jeunes joueurs. Ces informations auraient ensuite été utilisées pour obtenir des abonnements saisonniers et des réductions destinés aux personnes âgées de moins de 25 ans.

Le club a initialement alerté les autorités après avoir détecté des billets falsifiés à l'entrée du stade. L'enquête a révélé que les suspects avaient acheté des abonnements via la plateforme officielle avant d'altérer les codes-barres et les codes QR.

Les abonnements modifiés ont ensuite été mis en vente sur des marchés numériques et des applications de revente d'occasion, et ont été présentés comme des « cadeaux » afin de contourner les limites de prix légales.

Les enquêteurs ont prouvé que l'un des auteurs avait inscrit 18 personnes comme membres du club ou détenteurs d'abonnements saisonniers en prétendant qu'elles faisaient partie d'un groupe de recruteurs de Valence. Ils ont fourni des photocopies des pièces d'identité des personnes qui n'étaient pas au courant de la situation.

Les personnes arrêtées ont été libérées sous caution après avoir fait leur déposition, et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Vila-real. Si elles sont reconnues coupables, elles encourent une amende comprise entre 601 et 30 000 euros.