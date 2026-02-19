Getty/Instagram
Un ami proche de Cole Palmer affirme qu'il convaincra la star de Chelsea de rejoindre Manchester United
Palmer est lié à un contrat dans l'ouest de Londres jusqu'en 2033, Chelsea étant désireux de s'assurer que cet atout précieux ne lui échappe pas. Le club a vu son numéro 10 mercuriel devenir le jeune joueur de l'année de la PFA pendant son séjour dans l'ouest de Londres, tout en remportant la Ligue des conférences et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
Selon certaines rumeurs, le joueur de 23 ans, qui a inscrit 52 buts pour Chelsea en 115 apparitions, aurait le mal du pays depuis son arrivée dans la capitale anglaise. Cela a déclenché des rumeurs sur un éventuel retour à Manchester.
Tunde, un rappeur basé à Manchester, connaît bien Palmer et l'a récemment rejoint pour une escapade au soleil à Dubaï, alors que Chelsea profite d'une rare pause dans son calendrier 2025-26. Des discussions semblent avoir eu lieu au Moyen-Orient concernant l'avenir à long terme.
Après avoir vu Palmer partager des photos de ses vacances de mi-saison, Tunde a déclaré sur son compte Instagram : « Un jour, je ramènerai CP à UTD, là où est sa place. Allez lui demander quelle est son équipe préférée. »
Palmer a pu se ressourcer avant que Chelsea ne reprenne la course aux trophées sur plusieurs fronts. Le club est en huitièmes de finale de la Ligue des champions et en cinquième tour de la FA Cup, où il affrontera Wrexham, l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac, tout en se battant pour terminer parmi les quatre premiers de la Premier League.
Palmer a marqué quatre buts lors de ses deux dernières apparitions avec Chelsea, dont un triplé contre les Wolves. Il n'a pas tardé à balayer les rumeurs de transfert qui continuent de circuler à son sujet.
Interrogé à ce sujet par Match of the Day, Palmer a déclaré : « Tout le monde aime raconter des bêtises, n'est-ce pas ? Je n'y prête pas trop attention. On voit des choses. Mais j'ai l'impression d'avoir une bonne base, donc je n'y prête pas attention. »
Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, a également cherché à démentir toute suggestion selon laquelle le talentueux milieu de terrain chercherait à quitter Stamford Bridge. Il a déclaré : « Est-il intouchable, est-il heureux ? Oui et oui. C'est simple, Cole Palmer est un joueur incroyable, comme beaucoup d'autres joueurs du groupe.
Cole est ici, il est très heureux et j'ai hâte de le revoir sur le terrain. Cole est très heureux. J'ai eu de nombreuses conversations avec lui. Nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons améliorer cette équipe, dont il peut s'améliorer et dont je peux l'aider. Il adore être ici et il veut être un joueur de Chelsea. »
Alors que les habitants de l'ouest de Londres sont impatients de mettre fin aux rumeurs de départ, ceux qui ont des liens avec les poids lourds de la Premier League dans le nord-ouest continuent d'évoquer un transfert potentiel, Manchester United montrant à nouveau des signes de vie sous la houlette de son entraîneur par intérim Michael Carrick.
L'ancien attaquant des Red Devils, Louis Saha, s'est exprimé sur le successeur à long terme du capitaine emblématique Bruno Fernandes à Old Trafford : « Ce serait incroyablement excitant de voir Cole Palmer à Manchester United. Il ne joue plus pour Manchester City... Il peut jouer pratiquement partout en attaque.
Il a réussi à jouer dans l'équipe de Chelsea avec peut-être 10 types d'attaquants différents et il est toujours resté le joueur principal. Cela montre à quel point il est fiable. »
Et ensuite ?
Manchester United considérerait Palmer comme une « cible de rêve » et aurait l'intention de renforcer ses caisses pour le mercato estival en décrochant une qualification pour la Ligue des champions cette saison. Chelsea sera toutefois réticent à le vendre.
Le contrat à long terme qu'il a signé leur permet d'exiger le montant le plus élevé possible pour un joueur qui a été recruté en 2023 pour 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars). Pour l'instant, les Blues se concentrent sur leur retour à domicile samedi contre Burnley, menacé de relégation.
