Un ami proche de Cole Palmer affirme qu'il convaincra la star de Chelsea de rejoindre Manchester United

Tunde, un rappeur basé à Manchester, connaît bien Palmer et l'a récemment rejoint pour une escapade au soleil à Dubaï, alors que Chelsea profite d'une rare pause dans son calendrier 2025-26. Des discussions semblent avoir eu lieu au Moyen-Orient concernant l'avenir à long terme.

Après avoir vu Palmer partager des photos de ses vacances de mi-saison, Tunde a déclaré sur son compte Instagram : « Un jour, je ramènerai CP à UTD, là où est sa place. Allez lui demander quelle est son équipe préférée. »

Palmer a pu se ressourcer avant que Chelsea ne reprenne la course aux trophées sur plusieurs fronts. Le club est en huitièmes de finale de la Ligue des champions et en cinquième tour de la FA Cup, où il affrontera Wrexham, l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac, tout en se battant pour terminer parmi les quatre premiers de la Premier League.

Palmer a marqué quatre buts lors de ses deux dernières apparitions avec Chelsea, dont un triplé contre les Wolves. Il n'a pas tardé à balayer les rumeurs de transfert qui continuent de circuler à son sujet.

Interrogé à ce sujet par Match of the Day, Palmer a déclaré : « Tout le monde aime raconter des bêtises, n'est-ce pas ? Je n'y prête pas trop attention. On voit des choses. Mais j'ai l'impression d'avoir une bonne base, donc je n'y prête pas attention. »

Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, a également cherché à démentir toute suggestion selon laquelle le talentueux milieu de terrain chercherait à quitter Stamford Bridge. Il a déclaré : « Est-il intouchable, est-il heureux ? Oui et oui. C'est simple, Cole Palmer est un joueur incroyable, comme beaucoup d'autres joueurs du groupe.

Cole est ici, il est très heureux et j'ai hâte de le revoir sur le terrain. Cole est très heureux. J'ai eu de nombreuses conversations avec lui. Nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons améliorer cette équipe, dont il peut s'améliorer et dont je peux l'aider. Il adore être ici et il veut être un joueur de Chelsea. »