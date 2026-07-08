Udinese-Zaniolo : Inler confirme : « Il reste. Sous pression chaque jour, il a le feu sacré. »

Gökhan Inler, directeur technique de l’Udinese, s’est exprimé sur Sky Sport et a clarifié la situation de Nicolò Zaniolo. L’attaquant restera chez les Bianconeri après que le club des Pozzo l’ait racheté au Galatasaray. Après quelques tensions liées à son nouveau contrat, une réunion constructive s’est tenue ces derniers jours, permettant de clarifier la situation et débouchant sur une prolongation assortie d’une revalorisation salariale : Zaniolo percevra environ 1,8 million d’euros pour les prochaines années. Voici les propos de l’ancien milieu de terrain à ce sujet.



