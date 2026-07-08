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grafica ZanioloGetty Images
Simone Gervasio

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Udinese-Zaniolo : Inler confirme : « Il reste. Sous pression chaque jour, il a le feu sacré. »

Udinese
Mercato
Serie A
N. Zaniolo

Gökhan Inler, directeur technique de l’Udinese, s’est exprimé sur Sky Sport et a clarifié la situation de Nicolò Zaniolo. L’attaquant restera chez les Bianconeri après que le club des Pozzo l’ait racheté au Galatasaray. Après quelques tensions liées à son nouveau contrat, une réunion constructive s’est tenue ces derniers jours, permettant de clarifier la situation et débouchant sur une prolongation assortie d’une revalorisation salariale : Zaniolo percevra environ 1,8 million d’euros pour les prochaines années. Voici les propos de l’ancien milieu de terrain à ce sujet.


  • « Je confirme que Zaniolo reste, mais nous devons encore régler quelques petits détails. »

    Évoquant la saison de rédemption qu’a connue Zaniolo à l’Udinese, Inler explique les secrets de la gestion frioulane : « Nous sommes restés à ses côtés en exerçant une pression quotidienne, mais positive. Il a toujours eu cette flamme en lui qui me plaît. »

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