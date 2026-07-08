Udinese : l'arrivée d'Unai Gomez en provenance de l'Athletic Bilbao est officielle

« La grinta et la tempra basques, les qualités typiques et la polyvalence espagnoles : Unai Gomez, le nouveau milieu de terrain bianconero, incarne tout cela et bien plus encore. Né en 2003, il est désormais officiellement joueur de l’Udinese et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2031. Gomez arrive de l’Athletic, grand vivier de talents et club historique du football ibérique. Milieu moderne, il possède un sens inné du jeu, des qualités de passeur décisif et, surtout, une polyvalence qui lui permet d’occuper tous les postes du milieu : en soutien offensif, dans l’entrejeu ou même comme attaquant mobile capable de se projeter sur toute la largeur du front de l’attaque.

Né à Bermeo (Pays basque) le 25 mai 2003, il a d’abord porté les couleurs du club local avant d’intégrer, à 10 ans, la prestigieuse cantera de l’Athletic, où il a gravi tous les échelons. Son parcours connaît toutefois un crochet de trois ans, de 2016 à 2019, lorsqu’il est prêté au Danok Bat avant de revenir à Bilbao. Il découvre le niveau professionnel lors de la saison 2021-2022 avec le Baskonia en Tercera División. De retour à Bilbao, il enchaîne 34 matchs et inscrit 2 buts avec la réserve tout en s’entraînant régulièrement avec le groupe pro. L’étape supérieure intervient dès la saison suivante : 8 sorties en Copa del Rey, remportée par l’Athletic, et 25 rencontres (2 buts) en Liga. La régularité de ses performances se confirme lors de la saison 24/25 : 1 match en Supercoupe, 1 en Copa del Rey, 13 rencontres et 1 but en Ligue Europa, ainsi que 32 apparitions et 1 réalisation en Liga. Une tendance confirmée la saison dernière, où il a disputé 7 matchs en Ligue des champions, 26 en Liga (1 but), 3 en Coupe du Roi (1 but) et 1 en Supercoupe.

Au total, il compte 117 apparitions sous le maillot de l’Athletic et six réalisations. Il a également été appelé une fois avec l’équipe d’Espagne espoirs. «



Ongi etorria, Unai ! »